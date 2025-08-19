La sélection du Prix Comics de la Critique ACBD 2025

Choisir une bande dessinée, c’est juger autant la force du trait que la densité du récit : c’est sur ces critères que s’appuie le prix décerné par l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée.

Chaque année, un comité réunissant des membres de l’association et des journalistes spécialisés dans le comic book établit une liste de cinq titres. Les adhérents de l’ACBD votent ensuite pour désigner le ou la lauréate, entre le 17 août et le 7 septembre 2025.

Pour cette nouvelle édition, le prix sera remis lors du festival Quai des Bulles, à Saint-Malo. En 2024, la distinction est revenue à Au-dedans, écrit et dessiné par Will McPhail, paru aux États-Unis chez Mariner Books et publié en français par 404 Graphic, dans une traduction de Basile Béguerie.

Voici la sélection 2025 :

Ginseng Roots, de Craig Thompson, traduction Laëtitia Vivien, Frédéric Vivien et Isabelle Licari-Guillaume, publié par Casterman

Robin : The Boy Wonder, de Juni Ba et Chris O'Halloran, traduction Benjamin Viette, publié par Urban Comics

Somna, de Becky Cloonan, Tula Lotay, Dee Cunniffe et Lee Loughridge, traduction Hélène Remaud-Dauniol, publié par Delcourt

Watership Down, de James Sturm et Joe Sutphin d'après Richard George Adams, traduction Pierre Clinquart et Hélène Charrier, publié par Monsieur Toussaint Louverture

Worldtr33, tome 1, de James Tynion IV, Fernando Blanco et Jordie Bellaire, traduction Maxime Le Dain, publié par Urban Comics

Du zèle littéraire

Le comité tient également à signaler les titres suivants, qui n’ont pas été retenus mais figuraient dans la liste finale de présélection :

Beneath the Trees Where Nobody Sees, Patrick Horvath, trad. Margot Negroni, Ankama

Le Bus, tome 3, Paul Kirchner, trad. Patrick Marcel, Editions Tanibis

Captain America : La Vérité, Robert Morales, Kyle Baker, trad. Benjamin Viette, Panini Comics

Friday, livre 3, Ed Brubaker, Marcos Martin, Muntsa Vicente, trad. Basile Béguerie, Glénat

L'lle aux orcs, Joshua Dysart, Alberto Ponticelli, Matt Hollingsworth, trad. Florent Degletagne, Loup Salles, Bliss

Miles Davis et la Quête du son, Dave Chisholm, trad. Philippe Touboul, Glénat

Sacrifice, tome 2, Rick Remender, Max Fiumara, André Lima Araújo, Dave McCaig, trad. Benjamin Rivière, Urban Comics

The New World, Ales Kot, Tradd Moore, Heather Moore, trad. Nadège Gayon-Debonnet, HiComics

