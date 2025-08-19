La sélection du Prix Comics de la Critique ACBD 2025

Depuis six ans, le Prix Comics de la Critique ACBD met en lumière une bande dessinée issue de la culture anglo-saxonne. Dédié cette année à Florian Rubis, défunt membre du comité, il récompense un album paru entre août 2024 et juillet 2025, d’abord publié dans une maison anglophone pour son lectorat d’origine, puis traduit et édité en français.
Le 19/08/2025 à 17:04 par Louella Boulland
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
19/08/2025 à 17:04
0
Commentaires
2
Partages
Choisir une bande dessinée, c’est juger autant la force du trait que la densité du récit : c’est sur ces critères que s’appuie le prix décerné par l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée.
Chaque année, un comité réunissant des membres de l’association et des journalistes spécialisés dans le comic book établit une liste de cinq titres. Les adhérents de l’ACBD votent ensuite pour désigner le ou la lauréate, entre le 17 août et le 7 septembre 2025.
Pour cette nouvelle édition, le prix sera remis lors du festival Quai des Bulles, à Saint-Malo. En 2024, la distinction est revenue à Au-dedans, écrit et dessiné par Will McPhail, paru aux États-Unis chez Mariner Books et publié en français par 404 Graphic, dans une traduction de Basile Béguerie.
Ginseng Roots, de Craig Thompson, traduction Laëtitia Vivien, Frédéric Vivien et Isabelle Licari-Guillaume, publié par Casterman
Robin : The Boy Wonder, de Juni Ba et Chris O'Halloran, traduction Benjamin Viette, publié par Urban Comics
Somna, de Becky Cloonan, Tula Lotay, Dee Cunniffe et Lee Loughridge, traduction Hélène Remaud-Dauniol, publié par Delcourt
Watership Down, de James Sturm et Joe Sutphin d'après Richard George Adams, traduction Pierre Clinquart et Hélène Charrier, publié par Monsieur Toussaint Louverture
Worldtr33, tome 1, de James Tynion IV, Fernando Blanco et Jordie Bellaire, traduction Maxime Le Dain, publié par Urban Comics
Le comité tient également à signaler les titres suivants, qui n’ont pas été retenus mais figuraient dans la liste finale de présélection :
Beneath the Trees Where Nobody Sees, Patrick Horvath, trad. Margot Negroni, Ankama
Le Bus, tome 3, Paul Kirchner, trad. Patrick Marcel, Editions Tanibis
Captain America : La Vérité, Robert Morales, Kyle Baker, trad. Benjamin Viette, Panini Comics
Friday, livre 3, Ed Brubaker, Marcos Martin, Muntsa Vicente, trad. Basile Béguerie, Glénat
L'lle aux orcs, Joshua Dysart, Alberto Ponticelli, Matt Hollingsworth, trad. Florent Degletagne, Loup Salles, Bliss
Miles Davis et la Quête du son, Dave Chisholm, trad. Philippe Touboul, Glénat
Sacrifice, tome 2, Rick Remender, Max Fiumara, André Lima Araújo, Dave McCaig, trad. Benjamin Rivière, Urban Comics
The New World, Ales Kot, Tradd Moore, Heather Moore, trad. Nadège Gayon-Debonnet, HiComics
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Louella Boulland
Contact : lb@actualitte.com
Paru le 04/09/2024
448 pages
Casterman
27,00 €
Paru le 11/07/2025
184 pages
Urban Comics Editions
20,50 €
Paru le 13/11/2024
192 pages
Delcourt
23,75 €
Paru le 25/04/2025
368 pages
Monsieur Toussaint Louverture
32,50 €
Paru le 11/10/2024
168 pages
Urban Comics Editions
18,50 €
Paru le 10/01/2025
160 pages
Ankama éditions
19,95 €
Paru le 07/05/2025
64 pages
Editions Tanibis
14,00 €
Paru le 12/02/2025
168 pages
Panini comics
28,00 €
Paru le 25/09/2024
131 pages
Glénat
19,00 €
Paru le 07/02/2025
144 pages
Bliss comics Editions
25,00 €
Paru le 30/04/2025
160 pages
Glénat
24,00 €
Paru le 25/04/2025
115 pages
Urban Comics Editions
20,50 €
Paru le 30/04/2025
176 pages
Hi Comics
24,95 €
Commenter cet article