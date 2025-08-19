Flammarion fête ses 150 ans : une expo inédite à la Galerie Gallimard

À partir du 3 septembre prochain, la Galerie Gallimard accueillera une exposition consacrée à une aventure éditoriale et scientifique hors du commun : La Belle Époque des sciences populaires chez Flammarion (1875-1914).

Organisé pour célébrer à la fois les 150 ans de la maison Flammarion et le centenaire de la mort de Camille Flammarion, l’événement propose de revisiter l’âge d’or d’une vulgarisation scientifique aussi ambitieuse qu’imaginative.

Deux frères, un même chemin

L’histoire débute en 1875, lorsque Ernest Flammarion s’associe au libraire Charles Marpon pour ouvrir une maison d’édition au cœur du Quartier latin, dans les galeries du Théâtre de l’Odéon. Dès ses premiers pas, l’entreprise se distingue par une volonté d’offrir au grand public des ouvrages illustrés et accessibles, capables de rivaliser avec les plus grosses productions, telles qu'Hetzel ou Hachette, déjà solidement installées sur le marché du livre populaire.

Mais l’essor des éditions Flammarion ne saurait se comprendre sans l’ombre portée du frère aîné d’Ernest, Camille, astronome et passeur de sciences français. Son nom est déjà connu du milieu intellectuel parisien, grâce notamment à ses premiers articles et ouvrages sur le ciel, qui lui valent une notoriété précoce.

Porté par une vision spiritualiste et vitaliste de l’univers, il s’interroge par exemple sur l’habitabilité des mondes infinis et entend rendre les découvertes astronomiques accessibles à toutes et tous.Avec sa rigueur scientifique et son lyrisme progressiste, il est convaincu que le savoir doit éclairer le plus grand nombre.

Portrait d'Ernest Flammarion, par Jan Styka — E. Bernard (dir.), Paris Salon 1904, Paris, Bernard, 1904 (archive.org), Domaine public

L’Astronomie populaire, best-seller inattendu

Cette rencontre entre deux vocations – l’une tournée vers la science, l’autre vers l’édition – s’avère décisive. En 1879, Ernest publie l’Astronomie populaire de Camille Flammarion, un ouvrage monumental qui rencontre un succès immédiat et massif. Le livre devient rapidement un jalon incontournable de la vulgarisation scientifique. Son iconographie, sa clarté d’exposition et son souffle narratif séduisent un lectorat bien au-delà des cercles spécialisés.

Camille Flammarion à son observatoire de Juvisy. (s.d). Tirage d’époque. Archives Gallimard.

Ce succès ouvre la voie à une production foisonnante : rééditions, nouveautés, collections illustrées. Les frères Flammarion imposent leur maison comme un acteur central de la diffusion du savoir à la Belle Époque. La science, mais aussi l’imaginaire qui l’accompagne, trouve place dans les foyers grâce à ces volumes accessibles, souvent richement illustrés.

L’exposition de la Galerie Gallimard propose de redécouvrir cet héritage à travers des documents et images d’époque. Pour aller plus loin dans la découverte de la maison, les éditions Flammarion publieront, le 3 septembre prochain, Flammarion, 150 ans d'édition et de librairie, un essai écrit par Pascal Fouché, auteur et spécialiste de l'édition au XXe siècle.

Crédits image : Ernest et Camille Flammarion. Archives Gallimard.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com