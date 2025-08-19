À la plage, un livre suffit pour avoir l'air sexy (sans en avoir lu une page)

Si l’habit ne fait pas le moine, le livre ne fait plus le lecteur. Juilletistes et Aoûtiens ont développé une nouvelle technique de séduction : apporter un livre à la plage, pour faire étalage de son appétence pour la culture. Nihil Novi sub sole ? C’est le cas de le dire : voilà des années maintenant qu’il est un fait admis, lire est sexy.

Un compte Insta baptisé Hot Dudes Reading en avait fait la démonstration avec des photos d'hommes en train de lire. Dans ces vidéos, des jeunes hommes new-yorkais se filment en train de « lire » dans le métro ou ailleurs. Et ils étaient booooooo !

</center>

Sauf que la tendance s’est accentuée et le phénomène de lecture à la plage vient avec des relents d’esbroufe. Vous les aurez peut‑être repérées, ces personnes étrange­­ment studieuses, allongées sur leur serviette... Le livre entre les mains, certes, mais l’œil alerte, prêt à faire le bon effet.

C'est l'amour (de la lecture) à la plage....

Ce n’est pas que la météo favorise soudain les lectures transformatrices, non — c’est davantage un petit théâtre social, une performance millimétrée. En Espagne, la tendance a provoqué tant des sourires amusés que des remarques sévères, note Pilar de Francisco, dans sa chronique Poco nos Pasa, sur Cadena SER.

Ces créatures faussement paisibles sur leur paillasse sont en réalité concentrées sur une “performative reading”, explique-t-on. Une démarche qui consiste à feindre la lecture dans les lieux publics — plage, métro — pour dégager une aura de personne cultivée, donc intéressante. Ce n’est pas le contenu du livre qui compte, mais son esthétique, sa cohérence avec la tenue.

Il s’agit donc moins de lire, que de promener un bouquin avec soi, négligemment, tout en sachant lui manifester tout l’intérêt nécessaire au moment opportun. Mais attention : pour réussir ce « postureo ilustrado » (qu’on traduirait par “frime érudite”), le choix de son accessoire devient primordial, autant que le style vestimentaire qui l’accompagne.

Peu importe le contenu dudit ouvrage — ou même sa qualité littéraire : l’important, c’est qu’il soit là, visible. Cette mode un peu cocasse, importée des États-Unis, commence à gagner du terrain en Europe.

Du métro à la fashion week éditoriale

Tout a bel et bien débuté avec le fameux compte, qui n’a plus donné signe de vie depuis près de cinq ans. Très vite, le livre y est devenu un accessoire aussi marquant qu’un sac ou une paire de lunettes. Madrid n’a pas tardé à suivre : désormais, certaines couvertures s’affichent assorties aux vêtements des voyageurs, dans le métro ou sur les réseaux sociaux.

SUAVE - Nus, ces hommes font la lecture dans des salons littéraires

Les libraires observent le phénomène avec une certaine curiosité. Abby et Quique, de La Llama Store, la seule librairie espagnole spécialisée dans l’humour, admettent que personne ne leur a encore demandé un livre uniquement pour se mettre en scène. Mais ils restent pragmatiques : « Tout ce qui est argent pour nous, c’est bien », sourit Abby. Et de plaisanter : « Si une personne peut aller chez le coiffeur une fois par mois, qu’elle vienne à la librairie une fois par mois et je la rends belle ».

Car pendant ce temps, dans l'édition...

Les éditeurs, eux, ont pris le virage. Les couvertures sont de plus en plus éclatantes, conçues pour capter l’œil. Comme l’affirme Quique : « Les livres s’achètent pour la couverture et les éditeurs ont fait l’effort ». Nombre de lecteurs succombent à la tendance sans connaître l’intrigue du roman qu’ils viennent d’acquérir.

Heureusement pour La Llama Store, ce n’est pas leur problème. Leur force est ailleurs : « Cela ne nous arrive pas parce que nous n’avons pas de nouveautés », expliquent-ils avec autodérision. Après huit ans d’activité, ils reconnaissent toujours une certaine lenteur à passer commande : « On peut mettre trois mois », avouent-ils.

Une nonchalance revendiquée, qui ne les empêche pas de recommander des trouvailles graphiques, comme celles de l’éditeur argentin Chai Editora, dont les couvertures sont directement inspirées de photographies publiées sur Instagram par de jeunes artistes : « Ils prennent des photos sur des comptes de petits photographes », conclut Quique.

Le livre, nouveau bijou culturel ?

Le phénomène rejoint une logique plus large : le livre non plus comme simple dépôt d’idées, mais comme objet de statut, façonné pour la vue et non pour la lecture. Le design de la couverture devient un argument de vente à part entière. Ainsi, les éditeurs peaufinent les jaquettes, comme si chaque bouquin devait ravir l’œil en plus de l’esprit.

L’été 2025 voit l’émergence du Bookworm Summer, une esthétique tranquille où les livres s’affichent comme accessoires de mode. Des célébrités comme Rihanna s’en emparent. Cette dernière a arboré un sac Dior avec la couverture de Dracula, transformant un classique en objet fashion sur les podiums parisiens. Ce n’est plus seulement lire : c’est exhiber un amour littéraire cool, instagrammable, stylé.

Séduction et posture : peut-être plus sexy qu’un smartphone

Sur Tinder, les profils qui montrent une personne en train de lire sont jugés plus attrayants que ceux qui évoquent l’intérêt pour les marchés financiers. Une étude évoquée par El País note que lire évoque curiosité, patience, conversation — toutes qualités sexy.

Mais attention : la « lecture performative », comme chez hotguysreading, aiguise la paranoïa — est‑ce authentique ou juste un mirage Instagram ? Sur un réseau, le doute est recommandé. Sur une plage… il suffit de demander – sauf peut-être à ceux et celles qui affichent résolument la couleur ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com