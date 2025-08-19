Prix du livre allemand 2025 : les vingt romans de la sélection dévoilés

Lors de la présentation de la liste, la présidente du jury, Laura de Weck (Schweizer Radio und Fernsehen), a rappelé que les débats s’étaient nourris des tensions contemporaines : « La conception du langage, les manières de raconter et la confrontation à une actualité angoissante nous ont guidés dans ce fragile millésime 2025. L’incertitude marque notre époque. Mais une chose est sûre : la Longlist de cette année réunit vingt romans remarquables qui reflètent notre réalité vacillante dans toute sa diversité – qu’il s’agisse de formes narratives classiques, de tapis de paroles ou de listes débridées, de fresques historiques, d’observations contemporaines ou de dystopies, d’histoires autobiographiques ou fantastiques. »

Et d'ajouter : « Ce sont des débuts comme des auteurs confirmés, capables de nous divertir par l’absurde ou de nous bouleverser. Comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes ? Et que font ces circonstances de nous ? De l’avenir, il faut s’inquiéter, mais pas de celui de la littérature. »

Les vingt romans nommés (par ordre alphabétique) :

Lebensversicherung, Kathrin Bach, Voland & Quist, février 2025

Buch der Gesichter, Marko Dinić, Paul Zsolnay Verlag, août 2025

Und Federn überall, Nava Ebrahimi, Luchterhand Literaturverlag, septembre 2025

Die Holländerinnen, Dorothee Elmiger, Carl Hanser Verlag, août 2025

Die Ausweichschule, Kaleb Erdmann, park x ullstein, juillet 2025

Schwebende Lasten, Annett Gröschner, C.H. Beck, avril 2025

Russische Spezialitäten, Dmitrij Kapitelman, Hanser Berlin, février 2025

Im Herzen der Katze, Jina Khayyer, Suhrkamp Verlag, juillet 2025

ë, Jehona Kicaj, Wallstein Verlag, juillet 2025

Die Verdorbenen, Michael Köhlmeier, Carl Hanser Verlag, janvier 2025

Verzauberte Vorbestimmung, Jonas Lüscher, Carl Hanser Verlag, janvier 2025

Haus zur Sonne, Thomas Melle, Kiepenheuer & Witsch, août 2025

Single Mom Supper Club, Jacinta Nandi, Rowohlt Hundert Augen, juin 2025

Die Sprache meines Bruders, Gesa Olkusz, Residenz Verlag, mars 2025

Das Schwarz an den Händen meines Vaters, Lena Schätte, S. Fischer Verlag, mars 2025

Blinde Geister, Lina Schwenk, C.H. Beck, août 2025

Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft, Fiona Sironic, Ecco Verlag, mars 2025

Rom sehen und nicht sterben, Peter Wawerzinek, Penguin Verlag, septembre 2025

Wachs, Christine Wunnicke, Berenberg Verlag, mars 2025

Sohn ohne Vater, Feridun Zaimoglu, Kiepenheuer & Witsch, février 2025

Aux côtés de Laura de Weck, le jury se compose de Maria Carolina Foi (Université de Trieste), Jürgen Kaube (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Friedhelm Marx (Université de Bamberg), Kathrin Matern (Frau Rilke Buchladen, Neustrelitz), Lara Sielmann (Deutschlandfunk Kultur) et Shirin Sojitrawalla (critique littéraire indépendante).

Le prochain rendez-vous est fixé au 16 septembre 2025, avec la publication de la Shortlist, qui retiendra les six titres finalistes. Le nom du ou de la lauréat·e ne sera révélé que le 13 octobre 2025, lors de la cérémonie de remise du prix au Kaisersaal du Römer à Francfort, en ouverture de la Foire du livre de Francfort. L’événement sera retransmis en direct.

Le ou la gagnant·e recevra une dotation de 25.000 €, tandis que les cinq finalistes se verront attribuer chacun 2500 €.

Un prix porté par le monde du livre

Le Deutscher Buchpreis est attribué par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Son principal soutien est la Deutsche Bank Stiftung, avec pour partenaires la Foire du livre de Francfort et la ville de Francfort-sur-le-Main.

Pour permettre aux lecteurs de découvrir les ouvrages en compétition, un recueil intitulé Deutscher Buchpreis 2025 : Die Nominierten sera disponible gratuitement dans de nombreuses librairies en Allemagne. Publié par le Verlag MVB, il proposera des extraits de lecture et des informations sur les auteur·rice·s.

Dans les prochaines semaines, l’opération #buchpreisbloggen mettra en avant les vingt titres via vingt blogueurs littéraires qui publieront chacun une chronique consacrée à l’un des romans nominés. Ces contributions seront regroupées sur le site officiel www.deutscher-buchpreis.de/news et relayées sur les réseaux sociaux du prix.

En 2024, Le Prix du Livre allemand a été décerné à l'autrice Martina Hefter pour son livre Hey guten Morgen, wie geht es dir ?, paru aux éditions Klett-Cotta en juillet dernier. Les éditions Globe publieront la version française en 2026.

Crédits photo : jury du Prix du livre allemand 2025. Deutscher Buchpreis

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com