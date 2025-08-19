Moselle : la Librairie Autonome allie nourritures du corps et de l'esprit

Tous deux originaires de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, Albain Millot et Oualid Khelifi ont jeté leur dévolu sur Forbach, commune d'un peu plus de 20.000 habitants située non loin de l'Allemagne. D'abord plus enclins à s'installer autour de Nancy, ils ont finalement trouvé à Forbach un local adéquat, d'une surface totale de 125 m2, ainsi qu'un bassin de population qui tutoie les 100.000 habitants.

« Comme nous sommes assez jeunes, nous sommes allés chercher un territoire où une forte demande s'exprimait pour une librairie », explique Albain Millot, contacté par ActuaLitté. Avec son compère Oualid Khelifi, il a concrétisé une idée devenue plus sérieuse en août 2024 : « Nous avons reçu un véritable soutien de la mairie ainsi qu'un très bon accueil », se félicite-t-il.

Alexandre Cassaro, maire Les Républicains de Forbach, s'est en effet rendu à la librairie pour quelques achats, ensuite partagés sur les réseaux sociaux. Au-delà de ce soutien affiché, la municipalité apporte une aide à l'enseigne pour le paiement de son loyer, sur les trois prochaines années.

Les deux jeunes entrepreneurs ont aussi obtenu un prêt d’honneur avec le réseau Initiative ainsi qu'une aide de la région Grand Est.

À LIRE - Les Grecs par Isaac Asimov

En 2018, Forbach avait perdu sa dernière librairie de centre-ville, Quartier Livre, et le retour d'un commerce de livres, quelques années plus tard, est une nouvelle réjouissante. Albain Millot et Oualid Khelifi ont investi un local au 69, rue Nationale, précédemment occupé par un opticien, mais laissé vide depuis quelque temps. « Un réaménagement a été nécessaire », explique le libraire, notamment pour l'installation d'un laboratoire-cuisine.

Autonomie et gastronomie

Côté livres, la Librairie Autonome donne le choix parmi 3000 références environ, sur 100 m2 d'espace de vente, avec une offre généraliste d'ouvrages neufs balayant la littérature, la bande dessinée et la jeunesse, ainsi que la non-fiction.

Deux étagères accueillent aussi des ouvrages d'occasion, proposés au prix unique de 4 € l'exemplaire. À l'occasion de la fête médiévale de Forbach, les 15 et 16 août derniers dans le parc du Schlossberg, la boutique proposait une sélection spéciale, en attendant, sans doute pour l'année prochaine, une présence lors de l'événement.

La Librairie Autonome (crédits Librairie Autonome)

Côté cuisine, la Librairie Autonome réserve quelques surprises, concoctées par Oualid Khelifi, pâtissier de formation. Salées ou sucrées, les propositions culinaires peuvent être accompagnées d'une boisson. L'ensemble des pâtisseries est réalisé sur place, « avec des produits locaux et de saison, pour une carte qui changera mensuellement en fonction de la disponibilité des produits », nous précise-t-on.

À LIRE - Bienvenue à Saperlotte, la nouvelle librairie solidaire de Caen

Les deux associés entendent proposer des événements au sein de leur commerce, évoquant déjà « un mini-salon des auteurs locaux, des cafés littéraires, des rencontres, de petites conférences historiques, des ateliers manuels pour enfants et adultes », comme le détaille Albain Millot.

De grands projets, à la mesure du programme annoncé dès le nom de la librairie : « Autonome, car nous voulions créer un lieu à part dans la ville, mais surtout parce que nous souhaitons que les lecteurs puissent évoluer librement entre les rayons. » Goûter à tous les genres comme aux pâtisseries, finalement.

Photographie : Logo et photographie de l'intérieur de la Librairie Autonome (crédits Librairie Autonome)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com