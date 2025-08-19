Le “dernier roman inédit” d'Ursula K. Le Guin en librairie en octobre

Initialement publié en 1991 chez HarperCollins, le roman de près de 300 pages se déroule à Klatsand, petite ville côtière où les destins de plusieurs personnages se croisent et se répondent au fil du temps.

À travers treize récits interconnectés, elle compose le portrait de quatre générations de femmes indépendantes et passionnées - et de quelques hommes - qui séjournent, siècle après siècle, dans cette bourgade battue par les vents. Face aux vagues du Pacifique et aux ciels changeants de l’Oregon, chacun se confronte à ses rêves, ses désirs, ses doutes et ses épreuves...

« À travers ce puzzle de vies, Le Guin explore les liens invisibles entre passé et présent, la quête d’identité et la puissance de la communauté », décrit l'éditeur français. Une nouvelle édition de Searoad paraîtra aux États-Unis en octobre 2025.

Un imaginaire nourri d’anthropologie

Née en 1929 et disparue en 2018, Ursula K. Le Guin demeure une figure emblématique des littératures de l’imaginaire. Son œuvre, d’une ampleur considérable, rassemble plus de vingt romans, des centaines de nouvelles, des essais, de la poésie et des récits pour la jeunesse.

Dès la fin des années 1960, elle s’impose avec Le Sorcier de Terremer puis surtout La Main gauche de la nuit (1969), roman fondateur qui lui vaut les Prix Hugo et Nebula et la place au premier rang des autrices américaines. Avec Les Dépossédés en 1974, elle confirme sa stature internationale en remportant à nouveau ces deux distinctions majeures.

L’écriture de Le Guin se nourrit de son héritage intellectuel, puisqu'elle est la fille de l’anthropologue Alfred Kroeber et de l’écrivaine Theodora Kroeber, mais aussi de sa fréquentation du taoïsme et de son engagement féministe. Elle aborde la science-fiction et la fantasy comme des espaces d’expérimentation sociale et philosophique. Ses récits interrogent les structures de pouvoir, les relations de genre et les alternatives politiques.

Dans La Main gauche de la nuit, elle imagine une société androgénique et bouleverse les représentations du masculin et du féminin. Dans Les Dépossédés, elle explore une utopie anarchiste qui questionne les notions de liberté et de contrainte. Avec Le nom du monde est forêt, elle réfléchit sur le colonialisme et l’écologie. À travers ces univers, elle ne cesse de montrer que l’imaginaire est un outil pour penser le réel.

À LIRE - Du cyberpunk au solarpunk : des utopies vertes pour demain

Elle a reçu au cours de sa carrière huit Prix Hugo et six Prix Nebula, entre autres distinctions prestigieuses, et a été célébrée comme une « légende vivante » par la Library of Congress. Pour le Prix Pulitzer 2001 Michael Chabon, elle est « la plus grande écrivain américaine de sa génération ».

L’héritage de Le Guin est aujourd’hui revendiqué par de nombreux auteurs et autrices contemporains, parmi lesquels Margaret Atwood, Neil Gaiman, Kim Stanley Robinson, Ann Leckie ou Becky Chambers. En France, son influence a été particulièrement soulignée ces dernières années, portée par un regain de traductions et de rééditions. Des écrivaines comme Nina Leger ou Alice Zeniter se réclament de son apport éthique et poétique, voyant en elle une autrice qui a su conjuguer exigence littéraire et engagement politique.

À LIRE - La maison d'Ursula K. Le Guin devient une résidence d'auteurs

En octobre 2021, l’Ursula K. Le Guin Literary Trust a créé le Prix Ursula K. Le Guin, doté de 25.000 $ et décerné chaque année à un ouvrage de littératures de l’imaginaire. Le 14 novembre 2024, un cratère de Mercure a été officiellement baptisé Le Guin en hommage à son héritage littéraire.

En 2025, un recueil de nouvelles de SF inédites cette fois, Changing Planes (2003, prix Locus du meilleur recueil en 2004), a été publié en français aux éditions Le Bélial’, sous le nom de Changements de plans.

Crédits photo : Ursula K. Le Guin par Marian Wood Kolisch (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com