Le “dernier roman inédit” d'Ursula K. Le Guin en librairie en octobre

Rivages publiera le 8 octobre prochain Searoad, dernier roman inédit en français d’Ursula K. Le Guin, dans une traduction de Hélène Collon. L’autrice culte, célébrée pour ses mondes de science-fiction et de fantasy, délaisse ici l’imaginaire pour un récit intimiste ancré sur les rivages... de l’Oregon.
Le 19/08/2025 à 13:19 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 5 Partages
Publié le :
19/08/2025 à 13:19
0
Commentaires
5
Partages
Initialement publié en 1991 chez HarperCollins, le roman de près de 300 pages se déroule à Klatsand, petite ville côtière où les destins de plusieurs personnages se croisent et se répondent au fil du temps.
À travers treize récits interconnectés, elle compose le portrait de quatre générations de femmes indépendantes et passionnées - et de quelques hommes - qui séjournent, siècle après siècle, dans cette bourgade battue par les vents. Face aux vagues du Pacifique et aux ciels changeants de l’Oregon, chacun se confronte à ses rêves, ses désirs, ses doutes et ses épreuves...
« À travers ce puzzle de vies, Le Guin explore les liens invisibles entre passé et présent, la quête d’identité et la puissance de la communauté », décrit l'éditeur français. Une nouvelle édition de Searoad paraîtra aux États-Unis en octobre 2025.
Née en 1929 et disparue en 2018, Ursula K. Le Guin demeure une figure emblématique des littératures de l’imaginaire. Son œuvre, d’une ampleur considérable, rassemble plus de vingt romans, des centaines de nouvelles, des essais, de la poésie et des récits pour la jeunesse.
Dès la fin des années 1960, elle s’impose avec Le Sorcier de Terremer puis surtout La Main gauche de la nuit (1969), roman fondateur qui lui vaut les Prix Hugo et Nebula et la place au premier rang des autrices américaines. Avec Les Dépossédés en 1974, elle confirme sa stature internationale en remportant à nouveau ces deux distinctions majeures.
L’écriture de Le Guin se nourrit de son héritage intellectuel, puisqu'elle est la fille de l’anthropologue Alfred Kroeber et de l’écrivaine Theodora Kroeber, mais aussi de sa fréquentation du taoïsme et de son engagement féministe. Elle aborde la science-fiction et la fantasy comme des espaces d’expérimentation sociale et philosophique. Ses récits interrogent les structures de pouvoir, les relations de genre et les alternatives politiques.
Dans La Main gauche de la nuit, elle imagine une société androgénique et bouleverse les représentations du masculin et du féminin. Dans Les Dépossédés, elle explore une utopie anarchiste qui questionne les notions de liberté et de contrainte. Avec Le nom du monde est forêt, elle réfléchit sur le colonialisme et l’écologie. À travers ces univers, elle ne cesse de montrer que l’imaginaire est un outil pour penser le réel.
À LIRE - Du cyberpunk au solarpunk : des utopies vertes pour demain
Elle a reçu au cours de sa carrière huit Prix Hugo et six Prix Nebula, entre autres distinctions prestigieuses, et a été célébrée comme une « légende vivante » par la Library of Congress. Pour le Prix Pulitzer 2001 Michael Chabon, elle est « la plus grande écrivain américaine de sa génération ».
L’héritage de Le Guin est aujourd’hui revendiqué par de nombreux auteurs et autrices contemporains, parmi lesquels Margaret Atwood, Neil Gaiman, Kim Stanley Robinson, Ann Leckie ou Becky Chambers. En France, son influence a été particulièrement soulignée ces dernières années, portée par un regain de traductions et de rééditions. Des écrivaines comme Nina Leger ou Alice Zeniter se réclament de son apport éthique et poétique, voyant en elle une autrice qui a su conjuguer exigence littéraire et engagement politique.
À LIRE - La maison d'Ursula K. Le Guin devient une résidence d'auteurs
En octobre 2021, l’Ursula K. Le Guin Literary Trust a créé le Prix Ursula K. Le Guin, doté de 25.000 $ et décerné chaque année à un ouvrage de littératures de l’imaginaire. Le 14 novembre 2024, un cratère de Mercure a été officiellement baptisé Le Guin en hommage à son héritage littéraire.
En 2025, un recueil de nouvelles de SF inédites cette fois, Changing Planes (2003, prix Locus du meilleur recueil en 2004), a été publié en français aux éditions Le Bélial’, sous le nom de Changements de plans.
Crédits photo : Ursula K. Le Guin par Marian Wood Kolisch (CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 27/02/2025
267 pages
Belial'
22,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Chaque fin d’été, la rentrée littéraire revient avec son lot de marronniers : toujours les mêmes auteurs, trop de livres, tout se joue en quelques semaines… Ces clichés, répétés d’année en année, façonnent notre perception du paysage éditorial. Mais que disent vraiment les faits ? En plongeant dans dix années de données collectées par Bibliosurf — prix, critiques, tendances thématiques —, on découvre que la réalité est souvent plus nuancée, parfois à rebours des idées reçues.
15/08/2025, 11:14
Le 30 juin dernier, Third édition, spécialisée dans le livre sur le jeu vidéo et plus largement la pop culture, a lancé 84, une nouvelle maison, cette fois axée fiction. Des textes de l'imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) y seront publiés, qui devront constituer « une nouvelle porte d’entrée à la lecture, alliant ludisme, accessibilité et concision, sans pour autant simplifier les histoires ».
14/08/2025, 18:24
Alaska, 15 août : un rendez-vous qui pèse lourd. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine à Anchorage pour évoquer la guerre d’Ukraine. L’information n’est plus une rumeur : elle est confirmée par l’agence Reuters, par Le Monde, par des médias américains et européens, et même par le Kremlin — qui juge le choix de l’Alaska « assez logique ».
13/08/2025, 19:23
« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », affirme Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de ecommerce, plusieurs ouvrages de sa maison sont vendus à des tarifs élevés, jusqu'à 2000 €, ou trop bas, en infraction à la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure d'Amazon et un signalement au Syndicat national de l'édition, l'éditeur a saisi le Médiateur du livre.
13/08/2025, 16:26
Cette année, le monde commémore les 80 ans d’Hiroshima. Et, pour la première fois, Le Tripode publie un manga : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, fresque presque autobiographique sur le bombardement. Un projet né d’un coup de foudre de sa directrice éditoriale, Charlotte Bréhat, qui entend faire redécouvrir cette œuvre indisponible depuis plusieurs années, à une nouvelle génération de lecteurs.
12/08/2025, 17:28
Steamboat Evil est une relecture fantaisiste et légèrement macabre de l’iconique dessin animé de Walt Disney Steamboat Willie : l'artiste italien Marco Fontanili injecte de son penchant dark horror dans une esthétique expressive... et muette. Dans une ambiance inédite, il rend hommage à la souris la plus célèbre de l’histoire de l’animation. Et chance : cet ouvrage sort bientôt en France !
08/08/2025, 19:29
Ervin Rustemagić, éditeur, agent de droits et distributeur de bandes dessinées bosnien, s’est éteint le 26 juillet 2025 à l’âge de 73 ans, après une longue maladie. Figure discrète mais incontournable, il fut un acteur central de la diffusion internationale de la BD et un témoin direct du siège de Sarajevo, auquel il survécut.
08/08/2025, 11:59
Le groupe Vivendi aurait trouvé preneur pour le bâtiment du 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, qui abritait notamment le siège historique des éditions Hatier. Une promesse de vente aurait été signée par la société de gestion d'actifs immobiliers Invested Partners, pour une somme de 38 millions €.
08/08/2025, 10:46
La maison d'édition québécoise Les 400 Coups, qui fête ses 30 ans d'existence en 2025, a reçu un beau cadeau : elle figure en effet parmi les éditeurs finalistes de l'ABC International Excellence Award for Accessible Publishing. Cette récompense distingue les structures et initiatives particulièrement engagées pour l'accès de tous et toutes aux livres et à la lecture.
06/08/2025, 10:22
Pendant longtemps, la littérature française est restée à l’écart de la vague de fiction climatique. Ce relatif retard tient à des raisons culturelles profondes. Aux États-Unis, la nature occupe une place centrale dans l’imaginaire national – héritage des pionniers, des poètes comme Walt Whitman ou des philosophes transcendantalistes à la Thoreau.
05/08/2025, 08:39
Et si Phileas Fogg n’avait pas encore livré tous ses secrets ? C’est le pari un peu fou que s’apprêtent à relever les éditions InCarnatis. Dans deux mois, la maison fondée par Marc Frachet lancera une campagne de financement participatif pour offrir au chef-d’œuvre de Jules Verne une “augmentation” – à la sauce InCarnatis, cet univers artistique transmédié que propose la maison McF Editions..
03/08/2025, 11:22
Lancée en 2025, cette maison se distingue par un positionnement centré sur la non-fiction petit format : des ouvrages courts, bilingues ou à visée documentaire, conçus pour être lus et partagés sans effort — en complément du roman ou du livre pratique. Cette orientation répond à une demande croissante du genre dans l’édition contemporaine : un format à mi-chemin entre reportage, essai et récit d’enquête.
02/08/2025, 14:18
Un mois et demi après la liquidation de Coop Breizh, le pire a été évité. Les éditions du Palémon reprennent plus d’un demi-million de livres et une quinzaine d’éditeurs de la maison bretonne. Un sauvetage qui soulage une partie du secteur, mais laisse de nombreuses maisons orphelines de diffusion.
01/08/2025, 16:41
Ce 2 août marque la deuxième phase de l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act), qui introduit de nouvelles obligations de transparence pour les fournisseurs de modèles. Du côté des ayants droit culturels, notamment des auteurs et des éditeurs, le compte n'y est pas et plusieurs organisations dénoncent une « trahison des objectifs du règlement ».
01/08/2025, 16:04
Un message face caméra. Une promesse simple. Kendji Girac prépare un livre chez Flammarion où il « raconte sa vie, la vraie ». L’artiste dévoile un projet personnel, pensé comme un rendez-vous franc avec son public. « C’est toute ma vérité », glisse-t-il dans une vidéo relayée ce 1ᵉʳ août.
01/08/2025, 15:07
Après plus de vingt ans passés au sein du groupe Gallimard, l’éditrice Joëlle Losfeld annonce son départ et la création, en janvier 2026, d’une nouvelle maison indépendante, baptisée Le Terrain vague-Losfeld. Cette décision marque un nouveau tournant dans une carrière éditoriale entamée il y a plus de quarante ans.
01/08/2025, 13:23
Après dix ans sous la direction de Louis Weber, les éditions du Croquant annoncent un changement. Frédéric Lebaron, sociologue et professeur à l’ENS Paris-Saclay, reprend la gérance bénévole de cette maison engagée, fidèle à l’esprit critique qui l’a fondée.
01/08/2025, 12:51
Dans son rapport RSE 2024-2025, le groupe Hachette Livre assure avoir dépassé ses objectifs climatiques : engagée depuis 2021 dans une stratégie bas-carbone baptisée « 30/30 », la maison d’édition affiche dès 2024 une réduction de 35 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019, dépassant ainsi l’objectif initial fixé à 30 % sur une décennie.
30/07/2025, 18:05
Le groupe Eilean Books bouscule les codes de l’imaginaire : à partir de la fin août, certaines nouveautés de sa maison De Saxus paraîtront simultanément en grand format relié — qui a aujourd'hui largement supplanté le format broché, notamment en Young Adult et autre romantasy — et en poche, ce dernier sous le label PAL, la filiale dédiée à ce format. Une initiative qui renouvelle les usages du genre, portée par une maison qui a déjà fait montre, par le passé, d'une approche audacieuse et volontiers disruptive...
30/07/2025, 17:35
Caraïbéditions fait le pari du renouveau pédagogique. Avec une nouvelle collection de mangas historiques, la maison ambitionne de faire (re)découvrir les grandes figures des outre-mer, de façon ludique, mais sans sacrifier la justesse du propos. Un projet inauguré avec le visage de Frantz Fanon, à l’occasion du centenaire de sa naissance.
30/07/2025, 15:21
Le groupe Première Partie, déjà propriétaire des éditions Salvator, a fait l'acquisition des éditions du Signe, maison alsacienne spécialisée dans les ouvrages religieux, mais aussi historiques. Pierre Chausse, dirigeant de Première Partie, évoque « une belle complémentarité » entre les entités, ainsi qu'« un modèle dans lequel nous avons confiance, qui sera pérenne ».
30/07/2025, 14:43
Placées en redressement judiciaire en début d'année 2025, les Éditions du Signe, installées en Alsace, non loin de Strasbourg, à Eckbolsheim, ont été rachetées par les éditions Salvator, spécialisées dans les ouvrages religieux et propriété du groupe Première Partie.
29/07/2025, 14:45
Le Conseil d'État a rendu, ce lundi 28 juillet, son avis concernant la rémunération des auteurs sur la vente de livres d'occasion, dispositif plus ou moins annoncé par le gouvernement et désiré par les représentants des auteurs et des éditeurs. Jugé constitutionnellement conforme, il contreviendrait toutefois au droit de l’Union européenne : le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains persistent et signent néanmoins, au risque de lire un peu trop vite l'avis du Conseil d'État...
29/07/2025, 13:17
Alors que l’on s’apprête à commémorer en 2027 les vingt ans de la disparition de Julien Gracq (1910-2007), une publication longtemps différée pourrait enfin voir le jour : ses vingt-neuf cahiers inédits conservés à la Bibliothèque nationale de France (BnF), restés scellés depuis 2007 conformément à la volonté de l’auteur, pourraient, en théorie, enfin être publiés.
28/07/2025, 16:34
S'il est un texte devenu mythique, c'est le Gioconda, de Nikos Kokantzis, publié depuis des temps immémoriaux aux éditions de L'Aube, que Michel Volkovitch a traduit du grec. Au fil des années, le roman conquiert des lecteurs, encore et encore – il s'en est vendu quelque 450 exemplaires mensuels sur les douze derniers mois. Son éditrice, Marion Hennebert, se souvient de cette rencontre et de la valse des couvertures...
28/07/2025, 12:30
En mars 2025, les éditions çà et là fêtaient leurs vingt ans en se transformant en SCOP. Quatre mois plus tard, la maison de bande dessinée indépendante lance un appel à ses lecteurs pour affronter des difficultés économiques persistantes. Dans un esprit à la fois combatif et coopératif, elle inaugure une « Grande Tombolà », avec des originaux à gagner. Une manière élégante de mobiliser le soutien de ses lecteurs et des passionnés de BD.
25/07/2025, 17:15
La maison Inceptio Éditions est en procédure de liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté, avec un jugement prévu en novembre prochain. Cocréée en 2018 par Guillaume Lemoust de Lafosse et Ophélie Pourias, la structure avait été rachetée en 2023 par Guy Roger Duvert et compte aujourd'hui un peu plus d'une soixantaine de titres à son catalogue.
25/07/2025, 13:50
Depuis le 28 juin dernier, les éditeurs français sont obligés, en vertu d'une directive européenne, de rendre « nativement accessibles » leurs livres numériques achetés auprès d'une librairie en ligne. Peu avant cette échéance, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a passé en revue les métadonnées d’accessibilité d’ores et déjà renseignées par les maisons d'édition, pour un bilan très mitigé.
25/07/2025, 10:55
Parmi les voix discordantes qui émergent au sein même de la galaxie Hachette,. Eliane Calmann-Lévy, héritière de la prestigieuse maison d’édition fondée en 1836. Selon elle, pour « apaiser une situation crispante et improductive », Fayard, Le Journal du dimanche (JDD) et Europe 1 devraient être revendus directement au groupe Bolloré. Une manière de permettre à Hachette Livre de retrouver « une réelle neutralité politique bienvenue et attendue ».
24/07/2025, 18:42
Le groupe Hachette, aux États-Unis, a remporté les enchères autour des Mémoires présidentiels de Joe Biden, le 46e président du pays. L'avance versée à l'homme politique s'élèverait à 10 millions $, une somme bien inférieure à celle négociée par les époux Obama en leur temps — 60 millions $. Pour l'instant, la date de parution n'est pas connue.
24/07/2025, 16:42
Quelques mois après la réunion d’information sur la situation de l’entreprise, les négociations autour du plan social de Humensis ont abouti. Le comité social et économique (CSE), appelé à se prononcer avant le 24 juillet, a validé un accord conclu entre la direction et les syndicats. Après des semaines de discussions serrées, chaque camp a accepté lâcher du lest...
24/07/2025, 16:00
Grégoire Hanquier, des Éditions Lamy Liaisons, a été désigné ce 21 juillet 2025 président du groupe Droit du Syndicat national de l’édition. Il exercera cette fonction aux côtés de Laurence Ballet, nommée vice-présidente. Il prend ainsi la relève de Caroline Sordet, qui occupait cette responsabilité depuis décembre 2022.
22/07/2025, 10:28
En septembre 2025 sortira Fahrenheit 451, l'adaptation en BD par Víctor Santos du classique de science-fiction de Ray Bradbury. Cette parution lancera Ithaque, collection de bandes dessinées dédiées à l'univers SF et fantasy, par Les nouvelles éditions ActuSF. L'occasion pour la maison de débuter une nouvelle aventure éditoriale, et de profiter de sa bonne santé financière, près de 2 ans après sa reprise par Pollen Diffusion et le groupe éditorial Salomon-Sansonnet.
21/07/2025, 17:10
Hachette Livre a annoncé l’acquisition du fonds de commerce de la société LEC (Livres et Communication), maison spécialisée dans l’édition de beaux-livres pratiques. LEC exploite notamment la marque Ducasse Édition, référence reconnue dans le secteur des beaux livres de cuisine.
21/07/2025, 16:56
Désormais autrice, une journaliste qui officia durant une vingtaine d’années mène une enquête indépendante de longue haleine sur les violences sexistes, sexuelles et professionnelles qui frappent l'industrie du livre. Elle en appelle aujourd’hui aux témoignages de l’interprofession, afin de mieux évaluer et cerner la situation.
20/07/2025, 17:53
En octobre, Gallimard réunit deux écrivains de renom et deux dessinateurs majeurs : Sylvain Tesson confie Sur les chemins noirs à François Schuiten, co-auteur des Cités obscures, Antoine de Saint-Exupéry, d'outre-tombe, laisse Riad Sattouf partager sa lecture intime et vibrante de Terre des hommes, en 150 dessins.
18/07/2025, 18:42
Autres articles de la rubrique Métiers
Forbach accueille un nouveau commerce, et pas n'importe lequel, puisqu'une librairie-pâtisserie, fièrement nommée Autonome, a ouvert ses portes le 29 juillet dernier. Albain Millot et Oualid Khelifi, qui forment le duo fondateur, ont composé une offre de livres neufs et d'occasion, et de pâtisseries salées comme sucrées.
19/08/2025, 15:53
Québec décroche le titre de la meilleure bibliothèque publique au monde. Sacrée « Bibliothèque publique de l’année » par l’IFLA, l'établissement Gabrielle-Roy rayonne bien au-delà de ses murs. Transformée par un chantier de 40 millions $, elle offre aujourd’hui 10.500 m2 d’espaces.
19/08/2025, 13:36
À Caen, une librairie pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes. Baptisé Saperlotte, ce commerce solidaire propose des livres d’occasion à petit prix grâce à un large réseau de bénévoles, et fait de l’inclusion et du lien social sa priorité. À sa tête, Baptiste Davout, 31 ans, qui rêve de « rendre le monde un peu meilleur, à son échelle ».
19/08/2025, 13:09
Organisé du 15 au 17 août, le Bendigo Writers Festival, en Australie, s'est déroulé malgré l'annulation d'une vingtaine d'animations et rendez-vous. Plus d'une cinquantaine d'auteurs et d'intervenants ont en effet renoncé après avoir pris connaissance d'un « code de conduite » imposant un certain cadre aux discussions et déclarations publiques. Certains invités craignaient une restriction de leur liberté d'expression, notamment sur la guerre à Gaza.
19/08/2025, 09:48
Au premier regard, l’édition allemande affiche une richesse foisonnante. On recense environ 3 000 maisons d’édition à travers le pays – un chiffre impressionnant qui inclut filiales et labels éditoriaux. Pourtant, derrière cette abondance apparente se cache une réalité nettement plus fragile.
19/08/2025, 08:00
Le camping n’en finit pas de surprendre. Avec plus de 25 millions de clients annuels, il demeure le mode de vacances préféré des Français. Selon l’Ifop, 79 % de nos concitoyens en ont une image positive. Pas étonnant, donc, que le ministère de la Culture ait choisi d’y déployer une partie de son programme Été culturel : après tout, pourquoi ne pas aller chercher le public là où il est, au bord des piscines et sous les terrasses des mobil-homes ?
18/08/2025, 17:47
L’autrice irlandaise Sally Rooney, figure littéraire mondialement connue pour son roman Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique interdite Palestine Action, désormais interdite au Royaume-Uni. Engagée de longue date en faveur des droits des Palestiniens, elle prouve que, chez elle, l’engagement ne se limite pas aux paroles.
18/08/2025, 17:44
Aux États-Unis, les sensitivity readers — « démineurs éditoriaux » en français — continuent d'alimenter des débats. Sollicités par les maisons d’édition pour traquer stéréotypes et clichés, ces relecteurs sont parfois considérés comme des censeurs de la création littéraire, les représentants d'une « cancel culture » (« culture de l'effacement ») à l'œuvre. C’est du moins la thèse défendue par l’écrivain Adam Szetela dans son essai That Book Is Dangerous !.
18/08/2025, 16:40
Terence Stamp s’est éteint à 87 ans. Figure du cinéma britannique, regard magnétique et silhouette de dandy, il fut aussi un auteur attentif aux mots. Des romans adaptés où il laissa son empreinte, jusqu’à ses propres livres, sa vie a sans cesse croisé le chemin de la littérature.
18/08/2025, 13:30
L'organisation non gouvernementale PEN America, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs du monde entier, annonce quelques moyens supplémentaires pour mener son combat. La Andrew W. Mellon Foundation, structure philanthropique américaine, lui a en effet accordé une subvention de 1,4 million $.
18/08/2025, 13:16
Depuis octobre 2023, la guerre en Gaza a pris des dimensions insoutenables. Les bombardements se sont succédé, l’accès aux aides humanitaires a été de plus en plus restreint, et l’éducation – et la vie même – des enfants sont devenues les premières victimes. Ce contexte tragique a donné lieu à des initiatives marquantes, comme la lecture ininterrompue des noms des enfants palestiniens victimes, organisée en Italie. Cette action symbolique, loin de se limiter à un geste local, devient un miroir tendu à l’Europe sur la réalité des chiffres, mais surtout des vies.
18/08/2025, 07:00
Dans un monde où la musique et le cinéma titubent sous les coups de la lutte anti‑piraterie, le manga, lui, trône comme un insolent résistant – et les États‑Unis en sont le principal foyer. Une donnée pourtant simple : en 2024, alors que le trafic global sur les sites pirates chutait de 229 à 216 milliards de visites – baisse modeste certes –, l’accès aux œuvres publiées (essentiellement du manga) a, lui, progressé de 4,3 %. Soit 66,4 milliards de visites, dont plus de 70 % pour… des mangas.
17/08/2025, 09:36
Anthropic se heurte à un revers judiciaire : pas d’appel avant procès, jugement confirmé. Une tournure spectaculaire qui prolonge le feuilleton juridique du plein gré de l’intelligence artificielle appliquée à la création littéraire.
17/08/2025, 09:20
Une librairie qui plie boutique, ça attriste toujours – surtout quand les aléas des baux commerciaux la remplacent par une boutique de textile ou un commerce de bouche – voire une de ces superettes dont la capitale dégorge. Rue de Charonne, BDNet tranchait avec les vitrines alentour, justement. Fermeture ce 27 septembre : n'hésitez pas à vous y rendre.
16/08/2025, 17:28
Le Tennessee avait l’ambition — ou le culot — de débarrasser ses rayonnages scolaires des ouvrages LGBTQ+. Le tableau ? Une tentative de censure grotesque, appliquée avec la délicatesse d’un mammouth dans un magasin de porcelaine. Derrière les procédures rigides, un échec magistral, une logique absurde, et, finalement, une forme de revanche indirecte : l’attention — et la sympathie — ramassée par ceux qu’on voulait réduire au silence.
16/08/2025, 12:20
San Antonio (dépêche culturelle) – « Better late than never », comme diraient les Anglo-saxons… L’anecdote est aussi charmante qu’insolite : un livre emprunté à la San Antonio Public Library en juillet 1943 a refait surface en juin 2025, soit 82 ans après son prêt.
16/08/2025, 09:08
C’est une scène qui fait vaciller les certitudes. En Floride, les rayons vides des bibliothèques scolaires, vidés par milliers sous l’effet d’une loi restrictive, ne sont plus forcément voués à le rester. Le juge fédéral Carlos Mendoza, selon l’Associated Press, a invalidé les parties essentielles d’une loi de 2023 qui permettait aux parents de faire retirer des livres pour “contenu sexuel” — sans nuance, sans discernement — et qui avait généré une purge littéraire massive dans les écoles publiques
15/08/2025, 17:39
Le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh signera un ouvrage qui ne sera révélé qu'en 2114, dans 89 ans. Bien après son décès, donc, son texte inédit fera partie d'une anthologie publiée cette année-là. Cette dernière réunira des œuvres de Margaret Atwood, Han Kang, ou encore Ocean Vuong, dans le cadre du projet Future Library initié par l'artiste écossaise Katie Paterson.
14/08/2025, 12:31
Faut-il revenir aux gestes simples pour apprendre à lire ? Une étude menée auprès de plus d’un millier d’enfants de trois à six ans montre qu’écrire son prénom, repérer des lettres ou jouer avec leurs sons reste plus efficace que les jeux éducatifs, dont l’effet demeure modeste, même en complément.
13/08/2025, 16:24
L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.
13/08/2025, 14:25
L'Associated Press, agence de presse américaine fondée par six journaux new-yorkais au mitan du XIXe siècle, ne publiera plus de critiques d'ouvrages parus, dès le 1er septembre prochain. Le message diffusé en interne évoque « des audiences relativement faibles ».
13/08/2025, 10:48
La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.
12/08/2025, 16:58
La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?
12/08/2025, 15:45
Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.
11/08/2025, 17:19
Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.
11/08/2025, 16:47
La Bibliothèque du Congrès, plus ancienne bibliothèque fédérale des États-Unis, assume des missions patrimoniales cruciales pour le pays. Aussi, quand un site très officiel dont elle assure la gestion efface une partie de la Constitution américaine, l'émoi est considérable : l'incident découlerait d'un problème informatique, promet l'institution...
11/08/2025, 12:37
Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith et Hanif Kureishi, appellent à un boycott complet d’Israël jusqu’à ce que la population « soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux ».
11/08/2025, 12:08
Un roman peut-il changer le monde ? La question peut sembler naïve, mais de plus en plus d’auteurs de fiction climatique en font leur credo. Voici une nouvelle étape de notre dossier sur la CliFi, la fiction climatique : engagement et pouvoir des histoires.
11/08/2025, 10:11
Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.
11/08/2025, 10:03
Le futur doit-il forcément être sombre ? Face à la déferlante de récits dystopiques dépeignant un monde post-apocalyptique ravagé par le climat, certains auteurs ont choisi de renverser la perspective. C’est ainsi qu’est né le courant Solarpunk, un mouvement artistique et littéraire qui propose des univers futurs harmonieux, écologiques et inclusifs.
10/08/2025, 09:35
Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.
08/08/2025, 16:47
Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.
08/08/2025, 14:35
Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.
08/08/2025, 13:49
L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024.
08/08/2025, 12:02
L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.
08/08/2025, 10:52
Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.
08/08/2025, 10:50
Commenter cet article