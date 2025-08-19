Inscription
Darkly

Laetitia Devaux, Marisha Pessl

« Les jeux Darkly n’incarnent pas le mal, pourtant, ils en sont peuplés. Ils regorgent d’assassins, de ravisseurs, de gobelins et de bourreaux, dont beaucoup semblent à première vue anodins et dignes de confiance. Le but du joueur, représenté par un pion, c’est justement d’exposer le mal à la lumière, même si cette tâche paraît impossible, ou qu’elle fait froid dans le dos.

L’objectif, la victoire, c’est toujours la vérité, la liberté, la puissance – voire l’amour. »

Du haut de ses 17 ans, Arcadia Gannon n’a pas beaucoup d’amis. Elle travaille dans le magasin d’antiquités familial, Prologue Antiques, entourée de personnes âgées et de sa mère, un peu trop excentrique à son goût. Sa vraie passion : les jeux conçus par Louisiana Veda. Cette femme, disparue depuis maintenant quelques années, est devenue une icône. Son génie se retrouve dans chaque “Darkly”, grâce aux casses-tête et innombrables énigmes à résoudre… Louisiana Veda elle-même est un mystère ; discrète, elle n’a jamais partagé quoi que ce soit concernant sa vie personnelle, son passé, ses relations. 

Un été, la Fondation Veda lance un évènement fou : quelques heureux auront la chance unique de tester l’ultime Darkly. Si Dia candidate sans trop y croire, qu’elle n’est pas sa surprise lorsqu’elle découvre qu’elle a été sélectionnée ! Impossible de refuser. Elle embarque dans cette aventure, envoyée sur une île perdue près des terres anglaises. Qui sont ces adolescents qui l’accompagnent ? Venus des quatre coins du monde, pourquoi ont-il été sélectionnés ? Qu’auraient-ils à cacher ? Et elle, pourquoi a-t-elle fini ici ?

Dans cet escape game à taille humaine, manipulation et stratégie mènent la danse. Indices, disparitions, théories du complot… Le chemin vers la vérité est semé d’embuches. Dans ce roman aux allures de thriller, Marisha Pessl tisse une trame aussi intrigante qu’épatante. Un récit à couper le souffle !

 

#Imaginaire
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
19/08/2025 à 11:21

Darkly

Marisha Pessl trad. Laetitia Devaux

Paru le 21/08/2025

384 pages

Editions Gallimard

17,90 €

ActuaLitté
9782075221214
© Notice établie par ORB
plus d'informations

