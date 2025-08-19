L’eau-dyssée d’Elif Shafak

Elif Shafak fait partie de ces rares autrices dont je sais, avant même d’ouvrir le livre, que je serai emportée. Ce nouveau roman en est une nouvelle preuve : on y retrouve ce qui fait la singularité de son œuvre — la finesse des références historiques et culturelles, la profondeur du regard sociétal, la richesse des destins croisés. Mis ensemble, ces éléments forment à chaque fois un texte qui transporte, bouleverse et reste longtemps en mémoire.

Dans Les fleuves du ciel, nous suivons trois vies apparemment éloignées, mais qui finissent par se répondre. Arthur, né en 1840, enfant londonien à la mémoire prodigieuse, se retrouve apprenti dans une imprimerie et voit soudain son horizon s’élargir bien au-delà des rives de la Tamise. Naryn, une petite fille yézidie de neuf ans, doit quitter son village en 2014 et traverser des terres déchirées par la guerre aux côtés de sa grand-mère. Enfin, en 2018, Zaleekhah, hydrologue passionnée par la mémoire de l’eau, tente de reconstruire sa vie à Londres.

Une petite goutte d’eau, sous différentes formes, vient les croiser tous les trois. Mais le véritable fil conducteur n’est pas tant cet élément omniprésent qu’une quête plus intime, liée à l’épopée de Gilgamesh. Ce qui se dessine en filigrane, c’est une méditation sur l’amour — parfois maladroit, parfois tourné davantage vers les objets que vers les êtres, parfois en tension avec les traditions — mais toujours porteur d’espoir et de partage.

Elif Shafak a cette force rare : ne jamais porter de jugement. Elle écrit en laissant à chacune et chacun la liberté de réfléchir, de se questionner. Ses personnages ne sont ni héros ni coupables ; leurs choix échappent aux dichotomies faciles. Le monde qu’elle nous tend est multiple, nuancé, et profondément humain.

J’écris ces lignes depuis un avion en partance pour Lisbonne. Par le hublot, j’aperçois les incendies qui embrasent l’Espagne et le nord du Portugal. De là-haut, les stigmates de l’humanité sur la planète se dessinent clairement, tandis que les êtres humains sont, eux, invisibles. Je me prends à imaginer ce qu’Arthur aurait pensé d’un tel « spectacle ».

C’est ce type de correspondances qu’Elif Shafak réussit toujours à susciter : un voyage à la fois beau et douloureux, qui nous entraîne de Ninive à Londres, du Tigre à la Tamise, des lamassus protecteurs à ceux qu’il nous reste aujourd’hui à défendre… de Gilgamesh jusqu’à nous.

Sa « note au lecteur » vient renforcer cette impression : le roman n’est pas seulement une fresque poétique et humaine, il est aussi un rappel nécessaire de l’histoire, notamment celle des Yézidis. En lisant ses mots, il est impossible de ne pas penser aux charniers que l’on vient de découvrir à Mossoul, où des milliers d’hommes furent massacrés en 2014 et où femmes et enfants furent réduits à l’esclavage. Beaucoup le sont encore, si elles n’ont pas succombé.

Louange à Elif Shafak !

Par Audrey Le Roy

