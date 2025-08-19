Sad girl lit : mode fugace ou symptôme durable ?

Le « sad girl lit » n’a pas seulement des fans. Charlotte Stroud (New Statesman) a signé l’un des textes les plus cités — et les plus polémiques — en parlant d’un registre parodique : « Sa prose est dépouillée, ses personnages dépressifs et en rupture avec le monde. »

Elle y voit une orthodoxie universitaire, une passivité chic, une littérature qui confond « respiration du monde » et check-list idéologique. Ce jugement, acide, cristallise une lassitude réelle d’une partie de la critique, notait New Statesman.

Un label contesté

Mais la réduction au « triste » est contestée. The Guardian alertait en 2024 sur le branding douteux qui infantilise des récits d’émotions complexes : et si ces romans parlaient autant de colère que de chagrin ? On comprend le malentendu : étiquette commode côté algorithmes, biaisée côté lecture (Phoebe Stuckes, citée par l’article, rappelle qu’elle écrivait « sur la rage », pas la tristesse).

L’autre angle mort pointe la sociologie de ces héroïnes : blanches, éduquées, souvent urbaines — donc une certaine uniformité. L’objection est valide, mais des déplacements existent, notamment via des récits queer et sapphiques dont la visibilité a fortement augmenté ces dernières années, en partie grâce aux réseaux. Les ventes de littérature queer ont ainsi doublé en 2021 et encore progressé en 2022, selon un panorama de Them. Cela n’efface pas la critique, mais décentre déjà le cadre.

Des contre-courants plus lumineux

En face, se dessinent des contre-courants plus toniques. Le hopepunk (terme forgé par Alexandra Rowland en 2017) oppose à la noirceur cynique la coopération et la bienveillance radicale : un imaginaire de la résistance positive plutôt que de l’abandon — devenu, en français, un petit marqueur de tendance. Den of Geek en a popularisé les contours. Sans supplanter les voix mélancoliques, ce registre propose un autre horizon émotionnel à la même génération.

L’hybridation offre un autre contre-discours. Quand A Certain Hunger (Summers) joue la grande bouffe et la fable macabre pour traiter pouvoir/désir, ou quand Bunny injecte le fantastique dans la solitude sociale, on sort du réalisme pur — et de l’attente « pleurnicharde » que certains reprochent au label. L’obsession culturelle pour le cannibalisme en 2022 (ciné, séries, romans) a d’ailleurs été lue par Vogue comme une métaphore d’un féminisme qui mord, littéralement, note Kirkus.

Mais tout est dans la nuance

Reste la réception grand public : elle est très bonne quand un relais extra-littéraire existe (adaptation, prix, communautés), plus discutée ailleurs. C’est l’ordinaire des « modes » ; mais ici la mode a touché des signaux d’époque (santé mentale, fatigue, rapports de pouvoir) qui dépassent le cycle d’un réseau social.

Et l’édition suit : labels dédiés, traductions accélérées, packages graphiques reconnaissables, jusqu’aux quatrièmes de couverture « feelings-forward » [centrés sur les émotions et sentiments, NdR]. Dit sans détour : on peut critiquer la cadrature du label et toutefois reconnaître la vitalité littéraire qu’il a permis de concentrer.

