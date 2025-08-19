Bienvenue à Saperlotte, la nouvelle librairie solidaire de Caen

Il y a des hasards qui changent une vie. En 2013, Baptiste Davout, étudiant « un peu perdu après une première année d’études ratée », reconnaît-il auprès d’ActuaLitté, décroche par défaut un stage dans une librairie solidaire. Collectionneur de vinyles, il s’attendait à un passage sans éclat, mais la rencontre avec l’univers du livre et du handicap agit comme une révélation.

« Dès le début, j’ai été saisi. J’ai changé de regard sur le handicap et découvert la puissance du livre comme objet de lien. Les clients ne venaient pas seulement acheter : ils discutaient, parlaient de leurs lectures, partageaient des souvenirs avec nous. J’ai compris que quelque chose de profondément humain se tissait autour du bouquin. » Ce stage devient une promesse : un jour, lui aussi créera un endroit qui mêle lecture, inclusion et solidarité.

La librairie solidaire, « un modèle qui parle aux gens »

Quelques années plus tard, la vie le mène sur les routes de Bretagne. Il pose ses valises à Brest et, peu de temps après, en 2019, il fonde Sapristi, une librairie solidaire qui grandira rapidement jusqu’à compter deux adresses, animées par des bénévoles. Le modèle s’avère efficace : environ 40.000 € de ventes annuelles, des centaines de clients séduits par l’idée d’accéder à la lecture sans se ruiner, et une vie culturelle foisonnante. « C’est un modèle qui parle aux gens, le livre avec des valeurs sociales et solidaires. »

En 2024, il choisit pourtant de revenir en Normandie, sa région d’origine. « Le moment était venu de me rapprocher de ma famille », explique-t-il simplement. L’envie de poursuivre l’aventure des librairies solidaires a déménagé avec lui. Mais que faire sur ce nouveau territoire ? Ouvrir une troisième boutique Sapristi ?

Après quelques mois de réflexion et de préparation, il crée Saperlotte, une association solidaire mobilisée par les bénévoles. Cette dernière ouvre officiellement ses portes le 9 juillet 2025, dans un local « un peu excentré de Caen », au 95 bis, rue d'Hérouville, précise son fondateur.

« On ne s’est pas ennuyé de l’été »

La librairie s’articule autour de quatre principes. Le premier est l’inclusion, avec la volonté d’accueillir des personnes en situation de handicap ou éloignées socialement, afin de leur permettre de reprendre confiance et de tisser du lien.

Le deuxième est l’accès à la culture : tous les livres sont vendus entre deux et trois euros, et les ouvrages jeunesse à un euro seulement. « Dans une conjoncture économique tendue, la formule répond à un besoin, je pense. »

Le troisième principe est écologique. « Aujourd’hui, il y a peu de possibilités pour offrir une seconde vie aux objets, livres compris », glisse-t-il. Alors le commerce donne un deuxième souffle aux ouvrages déposés par les habitants, à condition qu’ils soient en bon état. « Le quatrième repose sur le lien social. Saperlotte, c’est plus qu’une boutique. C’est un lieu de rencontre et d’animation. »

Les débuts confirment l’intuition. « On ne s’est pas ennuyé de l’été », sourit Baptiste Davout. Une cinquantaine de bénévoles se mobilisent aujourd’hui dans la boutique, avec une règle de souplesse : chacun s’engage selon ses disponibilités, sans obligation horaire.

Une liberté qui stimule la créativité

Cette liberté favorise les initiatives. Déjà, un concert de « poésie-rock » a eu lieu dans la librairie, aux côtés d’ateliers jeunesse, de clubs de lecture, d’une braderie de livres ou encore d’un concours de marque-page « qui a déjà séduit de nombreux participants ».

Les lecteurs et lectrices, quant à eux, sont différents. « On n’a pas de public cible », précise-t-il. Familles, retraités, collectionneurs, simples curieux, « notre force, c’est qu’il y en a pour tous les goûts ». Les rayons reflètent cette diversité, étant garnis de romans, de philosophie, d’histoire, de BD, de livres pour la jeunesse, mais aussi d’ouvrages sur le jardinage, de biographies... Quelques CD et DVD complètent l’ensemble. « Chacun s’y retrouve », résume Baptiste.

Déjà des projets pour grandir

L’emplacement, légèrement excentré, constitue un défi. « Il faut réussir à faire venir les gens jusqu’à nous », reconnaît le fondateur. Mais les premiers signes sont encourageants. « Je suis époustouflé par l’accueil. Les visiteurs nous parlent de chaleur, de convivialité. » Ce qui compte pour lui, au-delà des ventes, c’est l’atmosphère singulière qui se crée. « Je suis heureux de travailler chaque jour, je ne compte pas mes heures. À mon échelle, j’essaie de rendre le monde un peu meilleur. »

À peine ouverte, la librairie regarde déjà vers l’avenir. Une deuxième adresse devrait voir le jour à Hérouville-Saint-Clair dès la rentrée, « si tout va bien », comme le dit son propriétaire. La programmation culturelle, elle aussi, s’étoffera dans les mois à venir. Pour Baptiste Davout le livre reste « un outil d’échanges et de transformation sociale », qui appartient à tout le monde, et ce, sans exception.

