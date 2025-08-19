Prix Pierre-François Caillé de la traduction 2025 : quatre ouvrages en lice

Réservé aux traducteurs ayant publié au maximum trois ouvrages, le Prix Pierre-François Caillé de la traduction vise à soutenir de jeunes talents dans l’édition et à rappeler l’importance capitale de la traduction pour l’accès à la littérature mondiale. Créé en hommage à Pierre-François Caillé (1907-1979), cofondateur et président d’honneur de la SFT ainsi que président fondateur de la Fédération internationale des traducteurs (FIT), il est doté de 3000 €.

Pour l’édition 2025, les éditeurs étaient invités à proposer des œuvres de fiction ou de non-fiction — romans, poésie, théâtre, bande dessinée, vulgarisation scientifique et technique — traduites en français et parues en 2024 ou au premier trimestre 2025.

Une sélection resserrée

Réuni en juin, le jury présidé par Bernhard Lorenz, composé de traducteurs et traductrices professionnelles, a retenu quatre titres parmi les onze candidatures recevables cette année. Pour figurer dans cette sélection, chaque ouvrage devait obtenir l’avis favorable d’au moins trois membres du jury.

Les quatre livres en compétition :

Aimer Israël, soutenir la Palestine – Histoire d'un Israélien d'aujourd'hui de Nir Avishaï Cohe, traduit de l’anglais par Bertrand Bloch (Éditions L’Harmattan)

La Rivière de Laura Vinogradov, traduit du letton par Louise de Brisson (Éditions Bleu et Jaune)

Les Puits de Nuremberg d’Emil Mara, traduit du polonais par Katia Vandenborre (Éditions Noir sur Blanc)

Presque jamais autrement de Maria Matio, traduit de l’ukrainien par Nikol Dziub (Éditions Bleu et Jaune)

Le lauréat ou la lauréate sera désigné en novembre prochain à Paris, après délibération du jury. La décision se fondera sur une grille d’évaluation précise, prenant en compte non seulement la qualité de la traduction mais aussi le travail éditorial accompli autour de l’ouvrage.

En 2024, le prix avait été attribué à Raphaëlle Lacord pour sa traduction de l’allemand de Trois âmes sœurs de Martina Clavadetscher, publiée aux éditions Zoé. La cérémonie s’était tenue le 29 novembre à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts.

