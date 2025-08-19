Le Rouge et le Noir sur France 2 : Victor Belmondo sera Julien Sorel

Annoncée lors du Festival de la Fiction de La Rochelle, en 2024, la mini-série Le Rouge et le Noir de France Télévisions se précise. De premiers noms apparaissent ainsi au casting : Victor Belmondo sera Julien Sorel, Virginie Ledoyen incarnera Louise de Renal, tandis que Camille Razat prêtera ses traits à Mathilde de La Mole.

Le clap de début de tournage a retenti ce lundi 18 août, lançant presque deux mois de tournage dans les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. La réalisation est assurée par Gaël Morel, déjà derrière le téléfilm Constance aux enfers (2023), adapté du roman de Jean-Pierre Ferrière (Fleuve noir, 1963).

Il a également signé plusieurs films destinés au cinéma, dont Prendre le large (2017) et Vivre, mourir, renaître (2024).

1828. La monarchie restaurée vacille, une nouvelle révolution gronde. Dans cette France troublée, Julien Sorel, pauvre fils de charpentier est prêt à tout pour s’élever socialement. Le Rouge et le Noir raconte l’ascension aussi fulgurante que tragique de ce transfuge de classe. Déchiré entre le Rouge et le Noir, entre l’ambition militaire et la carrière ecclésiastique, mais aussi entre deux femmes que tout oppose, il devra payer le prix de ses choix… – Le synopsis de la mini-série Le Rouge et le Noir

Rappelons que cette adaptation télévisuelle est produite par Siècle Productions, déjà derrière l'adaptation de La Peste d'Albert Camus, diffusée début 2024 sur France Télévisions. George-Marc Benamou et Gilles Taurand, qui ont scénarisé La Peste, version télé, sont de retour pour accorder le même traitement à l'ouvrage de Stendhal, paru en 1830.

Le casting complet réunit également Patrick Timsit (Monsieur de Renal), Patrick Mille (Marquis de La Mole), Romane Bohringer (Marquise de La Mole), Théo Cholbi (Norbert de La Mole), Zoé Adjani (Élisa), Sophie Guillemin (Madame Derville), Fred Testot (Valenod), Pablo Lourenço (Stanislas de Rênal), Lauren Luczac-Kahlert (Marie-Louise de Renal), Stéphane Rideau (Fouqué), Loyan Pons de Vier (Marquis de Croisenois), Malik Zidi (Abbé Pirard), Jérôme Deschamps (Abbé Chélan), Philippe Girard (Arsène), Salim Kechiouche (Altamira), Gabriel Almaer (Octave), Fabian Leenders (Petit-René), ou encore Marie Alexandre (Zélie).

À LIRE - La Chronique des Clifton, de Jeffrey Archer, bientôt adaptée

Le roman de Stendhal a déjà connu de nombreuses adaptations, en commençant par Il rosso e il nero, film muet italien, en 1920, suivi, entre autres, par un film de Claude Autant-Lara (1954), un film soviétique de Sergueï Guerassimov (1976) ou encore Scarlet and Black, une mini-série britannique de Ben Bolt (1993), avec Ewan McGregor, Alice Krige et Rachel Weisz.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com