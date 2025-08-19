À la racine : journal intime d’un poète entre deux rives

Cette réalité faite de conflit, de violence ou d’injustice s’oppose à son confort, à sa vie de famille, bien au chaud dans sa maison. La réalité est un inventaire à la Prévert dans lequel se mélangent futilités, tracas ou tragédies de l’actualité comme si l’horreur était mise sur le même plan que les autres, comme si le tragique faisait partie du quotidien.

De son origine, il garde une certaine nostalgie d’une enfance heureuse et innocente, une vie simple « mon village/mes pierres/mes lézards mes têtards mes couleuvres » qui contraste avec sa vie citadine « REM du matin/je remarque les chaussures/à la place des yeux/des passagers/des chaussures bien propres/bien cirées/bien lacées ».

Ses réflexions portent sur son identité de nomade car pour lui : « c’est rester qui m’angoisse », bientôt, il aura passé plus de temps au Québec qu’en France, ce qui le rend sensible aux questions des communautés autochtones dans lesquelles sa fille aînée aujourd’hui vit et travaille. Alors que reste-t-il de lui entre ces cultures ?

Un poète, un homme qui écrit, qui se penche sur ses contemporains, qui regarde les autres : « on recherche chez l’autre/des similitudes/des angles connus/un lumineux réconfort/une habitude/qui finiront par nous faire/pleurer de désespoir » et feuillette sa vie on comme on lit distraitement un magazine, s’attardant sur certaines photos, passant sur des articles.

Lire Alain Raimbault, c’est visiter un ami qu’on aurait perdu de vue, et qui nous explique son travail : « je tente de saisir l’instant/sans exagérer la description/ne pas tout donner/ne pas tout voler non plus », parle de ses passions : « quand je lis romans et poésie/le temps suspend son vol/seul le temps s’arrête/face à la beauté/l’unique promesse d’éternité ».

Heureux de le retrouver, il nous confie qu’il ne reviendra plus en France, et qu’il est sage de contempler le temps qui passe avec la mort au bout de la route : « pourquoi désirer l’éternité ? /vivre n’est pas assez difficile ? ».

Lire À la racine, c’est partager un peu la vie de cet exilé entre Québec et enfance, entre réalité et impressions, trouver ce qui nous révèle ou trahi dans le quotidien.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com