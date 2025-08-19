Quatre jours sans ma mère : la fugue comme dernier mot d’amour

Le point de départ est une fugue. Amani, mère dévouée, épouse fidèle, s’évapore un soir sans prévenir. Son fils narrateur, trentenaire en apnée dans une routine entre fast-food, potes abîmés et virées nocturnes, tente de comprendre.

Que fuit-elle, elle qui ne prend jamais le train ? Pourquoi maintenant ? Ramsès Kefi choisit de ne jamais faire de cette disparition un simple mystère à élucider. L’essentiel est ailleurs : dans le séisme intime qu’elle déclenche.

Avec une langue vive, acérée, souvent drôle, Quatre jours sans ma mère creuse l’épaisseur des liens familiaux, ce ciment invisible qui tient debout des existences qu’on croyait figées. Le roman réussit à capter quelque chose d’à la fois trivial et poignant dans cette banlieue qu’on appelle « la Caverne » : son quotidien de micro-événements, ses codes muets, ses hontes, ses hiérarchies internes.

La mère, elle, refuse l’effacement. Sa fuite est un acte, peut-être le seul vraiment libre, dans une vie consacrée aux autres. En filigrane, c’est tout un portrait de femme qui se dessine, pudique et précis.

Certains effets appuyés sur la virilité caricaturale du père, ou sur les archétypes de la « banlieue immobile », peuvent paraître attendus. Mais Kefi déjoue le piège du misérabilisme. Il donne voix à une communauté sans misère spectaculaire, sans drame extrême, mais traversée d’un lent étouffement. Et si cette mère était simplement partie pour souffler ?

Plus qu’un roman sur l’absence, Quatre jours sans ma mère raconte une tentative de réappropriation. Celle d’un homme qui, en se confrontant à la disparition de sa mère, découvre enfin ce qu’elle était vraiment : une femme entière, pas une fonction.

Sortie ce 21 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

