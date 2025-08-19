The Ritual, l'exorcisme fidèle à la “bible” du genre, Begone Satan!

Comptant à son casting Al Pacino, mais aussi Dan Stevens ou encore Ashley Greene Khoury, The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt entend raconter une histoire vraie, celle d'Emma Schmidt, dont l'exorcisme a été reconnu officiellement par l’Église catholique. Un argument imparable pour un long-métrage...

Pour la rédaction du scénario, David Midell et Enrico Natale se sont appuyés sur le court ouvrage du révérend Carl Vogl, Begone Satan!, écrit en allemand et publié en 1928 dans une revue. Le texte fut ensuite traduit en anglais par le révérend Celestine Kapsner, pour devenir une « référence » dans le domaine de l'exorcisme.

« Ayant passé des milliers d’heures à explorer les faits, l’histoire et le contexte entourant Emma Schmidt et les autres personnes impliquées, ma connaissance intime de l’affaire a permis de dépasser le processus créatif à travers d’innombrables choix cornéliens », explique le réalisateur David Midell. « Il était particulièrement important pour moi de m’assurer que les faits, les épreuves, ainsi que les victoires vécues par les protagonistes, soient retracés avec la plus grande exactitude possible. »

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com