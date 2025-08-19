Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Prix littéraires

Comment un stagiaire inventa l'algorithme qui prédit le Prix Goncourt

Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...

Le 19/08/2025 à 09:56 par Bernard Strainchamps

| 4 Partages

Publié le :

19/08/2025 à 09:56

Bernard Strainchamps

4

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

J'avais décroché un super stage à l’agence américaine Associated Press. Sauf que c'est la loose ! L'AP vient d'annoncer la fermeture du service recension. Les statistiques disent qu'il n'y a plus de lecteurs. Tout le monde s'est barré sur la plateforme chinoise Tik Tok. Je sois trouver un truc qui pourrait sauver mon avenir pro. Eurêka, j'ai trouvé l'idée du siècle : écrire un algorithme qui prédise le Prix Goncourt. Je maîtrise les tableurs, les scripts Python et je connais un peu le sujet de la rentrée littéraire. Je tiens le futur entre mes doigts.

Étape 1 : les éditeurs, 20 ans de statistiques

Premier réflexe : ouvrir un tableur. Je note les vingt derniers lauréats, j’aligne les colonnes et je compte. Et là, miracle :

– Gallimard : 6 prix (31.6 %)

– Actes Sud : 4 prix (21.1 %)

– Flammarion : 2 prix (10 .5 %)

– Autres éditeurs : 7 prix

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-08-19-a-09-26-34-68a427352df63542615630.jpg

J’exulte : Gallimard + Actes Sud raflent à eux deux la moitié des Goncourt sur vingt ans. Une évidence chiffrée. J’imagine déjà une première ligne de code :

if editeur in ["Gallimard", "Actes Sud"]:

probabilité += 0.5

Bon, ce n’est pas encore un algorithme, mais ça ressemble déjà à une boussole.

Étape 2 : les médias, fin août

Je continue. Le Goncourt n’est pas qu’un palmarès d’éditeurs, c’est aussi une histoire de bruit médiatique. Je définis des règles :

"Fin août, il faut que Le Monde ou Télérama ait publié un papier."

"Il faut au moins 3 autres grands médias (Le Figaro, Libé, L’Obs, La Croix, JDD, Paris Match, L’Express, etc.)."

"Je dois aussi compter les passages radio/podcast et télé/YouTube."

Donc l’algo, en vrai, il ne comprend pas la littérature (pas qu'on le lui demande, d'ailleurs), il coche des cases :

– Présence presse de référence (Le Monde ou Télérama en août-septembre).

– Présence > 3 articles grands médias.

– Bonus si radio/podcast/vidéo.

Bilan (vu par l’apprenti stagiaire qui râle devant son écran)

Verts : (l’algo aurait repéré) : Houris (Kamel Daoud, 2024 - Gallimard), Vivre vite (Brigitte Giraud, 2022 - Seuil), La plus secrète mémoire des hommes (Mohamed Mbougar Sarr, 2021 - Philippe Rey), Leurs enfants après eux (Nicolas Mathieu, 2018 - Actes Sud), Chanson douce (Leïla Slimani, 2016 - Gallimard), Boussole (Mathias Enard, 2015 - Actes Sud).

Oranges : (présence forte mais mauvais timing) : Veiller sur elle (Jean-Baptiste Andréa, 2023 - L'Iconoclaste), L’anomalie (Hervé Le Tellier, 2020 - Gallimard).

Rouges : (l’algo rate) : Tous les hommes n’habitent pas… (Jean-Paul Dubois, 2019 - L'Olivier), L’ordre du jour (Éric Vuillard, 2017 - Actes Sud).

L’algo, un peu naïf, conclurait que :

Quand Télérama ou Le Monde s’active fin août, ça sent bon le Goncourt.

Il manque les médias audiovisuels (qui pourraient renforcer les signaux).

Étape 3 : l’algorithme des quatrièmes de couv’

Je regarde ma pile de notes. En dix ans de Goncourt, je vois passer :

– les romans du réel social (Mathieu, Giraud, Dubois),

– les romans du cri ou du glaçant (Slimani, Daoud),

– les romans de l’Histoire et de la démonstration (Vuillard),

– les romans de l’érudition et du labyrinthe (Énard, Mbougar Sarr),

– les romans du jeu et du vertige (Le Tellier),

– les romans du destin sculpté (Andrea).

Bon. Là, je crois que j’ai trouvé ma boussole. Je vais définir mon algorithme des quatrièmes de couv’. Trois grands critères… enfin non, quatre, parce qu’il y a aussi les repères temporels et spatiaux. Allez, je pense tout haut :

1. Les Thèmes.

Je commence par chercher les grands mots qui reviennent souvent chez les Goncourt : mémoire, guerre, vie, société, amour, exil. Quand un roman en aligne plusieurs, je mets un score haut. Si ça s’écarte trop, hop, le score baisse. C’est simple, non ?

2. Le Style.

Ensuite, j’essaie de mesurer la densité de vocabulaire abstrait ou littéraire. Des mots comme destin, identité, humanité, politique. Plus il y en a, plus ça fait “littéraire/Goncourt”. À l’inverse, si le texte parle plutôt d’objets concrets, de quotidien, le score descend. Le quatrième de couv’, c’est rarement de la prose flamboyante, mais ça donne une idée.

3. L’Originalité.

Ah, là je rigole moins… parce qu’il faut comparer chaque texte aux anciens. J’utilise une mesure de distance TF-IDF (oui, c’est technique). Plus un roman s’éloigne des profils passés, plus je lui mets un score haut. S’il ressemble trop aux précédents, paf, originalité faible. Et je râle, parce que ça donne souvent des scores moyens…

4. Les Repères (temps et espace).

Enfin, je scrute les indices temporels (après-guerre, années 90, vingt ans plus tard) et les lieux (noms de villes, pays). Quand c’est bien ancré dans un contexte, le score grimpe. Quand ça flotte dans une intériorité sans balises, ça baisse.

Voilà. J’ai tout codé, et je balance mes données.

Le calcul est fait !

Pour chacun des 10 lauréats, j’ai quatre scores : Thèmes, Style, Originalité, Repères. Tout ça est normalisé dans un tableau interactif. Et j’ai même sorti un radar : ça donne le profil moyen des quatrièmes.

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-08-19-a-09-28-07-68a4279439231598685619.jpg

Alors… verdict ?

Style : les scores sont homogènes, pas étincelants. Normal, une quatrième n’est pas là pour briller stylistiquement, mais pour cadrer l’histoire et les enjeux.

Originalité : moyenne assez basse. Toujours les mêmes thèmes : mémoire, guerre, famille, identité. Ça ne veut pas dire que les romans eux-mêmes manquent d’originalité, mais que les quatrièmes restent dans une zone rassurante, “compatible Goncourt”.

Thèmes : très hauts. Les récurrences sautent aux yeux : mémoire, exil, politique, histoire.

Repères : aussi bien présents. Guerres, lieux, périodes marquées : l’ancrage spatio-temporel est net.

Résultat : le futur Goncourt, vu par son quatrième de couv’, se joue pile à l’intersection de ces quatre dimensions. Et moi, stagiaire-algo, je jubile : j’ai réussi à transformer des phrases de promo en une empreinte littéraire.

Étape 4 : ce qu’il reste à faire

Je jubile, puis je peste. Mes scores fonctionnent trois fois sur quatre : il y a toujours un Goncourt inattendu qui échappe à mes cases. Un auteur qui surgit, une maison d’édition moins attendue, une surprise que mon script ne voit pas venir. Alors je note mes prochaines pistes :

Chercher dans les signaux faibles : les désaccords de critiques, les romans qui divisent.

Creuser l’analyse thématique pour mieux distinguer les constantes (mémoire, histoire) des ruptures.

Mieux calibrer l’indice d’originalité : savoir quand “trop conforme” devient un handicap.

Conclusion : un jeu sérieux

À la fin, je souris. Mon “algorithme Goncourt” n’a rien de magique. C’est une loupe qui révèle des régularités : le poids des éditeurs, le rôle des médias, la grammaire des quatrièmes. Trois fois sur quatre, il tape juste. La quatrième fois, il se trompe — et c’est peut-être ça, le vrai Prix Goncourt : rester imprévisible.

Moi, stagiaire, je referme mon carnet de codes. J’entends mes collègues discuter de leur avenir professionnel.

Un extrait des différents livres cités est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

Commenter cet article

 

Boussole

Mathias Enard

Paru le 16/08/2017

480 pages

Actes Sud Editions

10,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330081492
9782330081492
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Houris

Kamel Daoud

Paru le 15/08/2024

411 pages

Editions Gallimard

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072999994
9782072999994
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La plus secrète mémoire des hommes

Mohamed Mbougar Sarr

Paru le 19/08/2021

461 pages

Philippe Rey

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848768861
9782848768861
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Leurs enfants après eux

Nicolas Mathieu

Paru le 22/08/2018

425 pages

Actes Sud Editions

22,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330108717
9782330108717
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Chanson douce

Leïla Slimani

Paru le 18/08/2016

240 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070196678
9782070196678
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909930
9782493909930
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'anomalie

Hervé Le Tellier

Paru le 02/06/2022

416 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072965821
9782072965821
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon

Jean-Paul Dubois

Paru le 04/03/2021

264 pages

Points

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757864333
9782757864333
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'ordre du jour

Eric Vuillard

Paru le 18/08/2021

160 pages

Actes Sud Editions

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330153045
9782330153045
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans

Chaque année, la rentrée littéraire envahit les rayons des librairies avec près de 500 romans. Mais, si l’on s’y penche, la véritable histoire se joue du côté des nouvelles voix. Malgré leur faible nombre — environ 70 premiers romans par rentrée —, ils sont très présents dans le palmarès des ouvrages marquants de la décennie. 

14/08/2025, 10:02

ActuaLitté

Gaza : le silence du monde littéraire français

Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, s’interroge sur le silence qui entoure Gaza au sein de l’édition et de la création française. Dans ce billet, il se pose une question : « Aujourd’hui, face à Gaza, où sont ces voix courageuses ? »

 

13/08/2025, 16:21

ActuaLitté

Les 400 coups: 30 ans de création libre, audacieuse… et humaine

Depuis 1995, Les 400 coups font figure d’ovni dans le paysage de l’édition jeunesse francophone. Née d’un désir de donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas, cette maison québécoise a su imposer une voix singulière, irrévérencieuse et profondément respectueuse de l’intelligence des enfants. Un parcours que la maison d'édition retrace dans le texte ci-dessous, pour ActuaLitté...

11/08/2025, 14:45

ActuaLitté

Accès éditions : 30 ans d’innovation pédagogique

Trente ans, ce sont autant de livres publiés chez Accès éditions, maison qui a soufflé sa trentième bougie en cette année 2025. Sur la proposition de ActuaLitté, l'éditeur nous adresse un texte qui revient sur ces années de formations, d'expériences éditoriales et une longévité plaisante : une maison d’édition indépendante, atypique, familiale, conviviale et ouverte sur le monde.

08/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Engagées, indépendantes et d’avant-garde : éditions Talents Hauts, 20 années de livres

Les anniversaires ne se célèbrent pas uniquement avec des bougies et des gâteaux. Parfois, ce sont des souvenirs qui se partagent, bien volontiers. Laurence Faron, directrice et fondatrice de la maison Talents Hauts se souvient. Et nous raconte. 20 ans, déjà. Si jeune et pourtant, quel chemin parcouru !

04/08/2025, 16:15

ActuaLitté

Le saut décisif : comment l’intelligence artificielle transforme le monde du livre ?

Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations culturelles. Dans ce billet, il décrypte comment l’IA, déjà omniprésente dans l’édition, la traduction, l’illustration ou la distribution, redessine les métiers et les équilibres du secteur. Entre promesses d’émancipation créative et risques d’uniformisation culturelle, il invite à penser dès aujourd’hui un modèle où la technologie ne relèguerait pas l’humain au second plan.

03/08/2025, 11:56

ActuaLitté

Initiation à la sonothérapie : le guide pour découvrir ses bienfaits

Dans un monde en quête de sérénité, la sonothérapie séduit de plus en plus. Grâce aux vibrations des bols chantants, gongs ou diapasons, cette pratique accessible apaise le mental, renforce l'immunité et invite à un voyage intérieur profond. Une initiation douce à une discipline vibrante de bien-être et d’équilibre, exposé par Sylvie Captain-Sass et Emmanuelle Karrer, autrices de Sonothérapie. Les bonnes pratiques, chez Dangles.

31/07/2025, 11:25

ActuaLitté

Peut-on réparer le web littéraire pour le sauver de l'oubli algorithmique ?

Il fut un temps où Google jouait les bons camarades et où Altavista n’avait pas dit son dernier mot. Deux décennies plus tard, les blogs littéraires s’évanouissent dans le brouillard numérique, tandis que TikTok et Amazon tiennent la dragée haute. Le web littéraire peut-il encore sortir de l’ombre des algorithmes ? Par Bernard Strainchamps.

28/07/2025, 09:29

ActuaLitté

Rapport confidentiel : usage non militaire des techniques OSINT à la surveillance du web littéraire

Test de recrutement OSINT littéraire – Candidat : Bibliosurf. Spoiler : parfois, même un bibliothécaire-documentaliste peut faire frissonner un analyste SIGINT. (Par Bernard Strainchamps)

17/07/2025, 10:32

ActuaLitté

Se relier à soi : quand le yoga rencontre l’ayurvéda

Camille Deprez est indianiste de formation et professeure certifiée de yoga depuis 2014. Formée dans la tradition du Gurukulam (maître à disciple), elle a vécu plus de 13 ans en Asie. Aujourd'hui, elle anime des cours et ateliers de yoga et ayurvéda à Bordeaux, ainsi que des retraites au Pays basque.

17/07/2025, 10:31

ActuaLitté

“Traductrice ? Ça existe encore ?” : ce que cette question dit de notre époque

Une remarque en apparence anodine, qui en raconte beaucoup sur l'incidence que les modèles de langage, ou Intelligences artificielles, exercent sur notre société. Et la perception qu'elle a de certains métiers. La traductrice Laura Hurot, membre des collectifs En chair et en os et IA-lerte générale, rapporte dans nos colonnes une (més)aventure, des plus éloquentes. 

16/07/2025, 12:59

ActuaLitté

Pourquoi la détention de Boualem Sansal choque le monde littéraire

Face aux dérives autoritaires, la parole des écrivains demeure un rempart fragile mais essentiel. Aujourd’hui, l’emprisonnement de Boualem Sansal rappelle cruellement combien la liberté d’expression reste un combat. Voilà ce qu'écrit Cécile Oumhani, du Comité de défense des écrivains opprimés, pour le PEN Club français.

06/07/2025, 09:19

ActuaLitté

Relire à hauteur de jeunesse : quand le numérique ouvre une nouvelle page

Les jeunes lisent encore, mais autrement. Webtoons, fanfictions, récits interactifs : le livre papier partage désormais l’attention avec de nouveaux formats. Avec Fiole, l’ambition de Quentin Griffon est claire : proposer des histoires fortes, pensées pour leurs usages mobiles, sans renier l’exigence littéraire.

03/07/2025, 11:33

ActuaLitté

Livre numérique accessible : ce que change la Directive européenne à partir du 28 juin 2025

Une date à retenir : 28 juin 2025. Ce jour, dans toute l’Union européenne, l’accessibilité des livres numériques cessera d’être un horizon lointain. Et deviendra une obligation inscrite dans le droit. 

 

25/06/2025, 08:00

ActuaLitté

Libraire, un métier passion : que reste-t-il quand elle s’effrite ?

Je voulais écrire un titre bien plus long, très fin et très intelligent en mettant un subtil jeu de mots sur le « métier passion », quelque chose comme « qui on est sans la passion du métier ou le métier de la passion », mais j’avais peur de me faire contacter par Gallimard pour écrire mon premier roman...

20/06/2025, 07:30

ActuaLitté

Lithothérapie : pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers les pierres ?

Si les pierres ont un pouvoir encore faut-il en prendre correctement soin : voici tout l'objet du livre d'Amandine Forestier, Purification des pierres & des cristaux. Chaque minéral possède une vibration unique influencée par sa composition et sa structure, explique-t-elle. Pour en tirer pleinement profit, il est essentiel de purifier régulièrement ses pierres afin de préserver leur efficacité énergétique. 

17/06/2025, 10:18

ActuaLitté

Et si l’IA devenait l’alliée discrète des librairies indépendantes ?

Le métier de libraire aura connu bien des (r)évolutions, entre la vente en ligne, les livres numériques et même les réseaux sociaux… Quand l'intelligence artificielle n'épargne aucun secteur d'activité, les librairies disposent-elles d'un outil à apprivoiser ? Entre résistances, expériences concrètes et utopie pragmatique, Bernard Strainchamps pose ici les bases d'une l’IA comme alliée possible — discrète, locale, respectueuse du métier.

14/06/2025, 09:57

ActuaLitté

Ce que la peur de l’enfer fait aux vivants : hommage à Valentin-Yves Mudimbe

Valentin-Yves Mudimbe est né le 8 décembre 1941 à Jadothville, actuelle ville de Likasi, dans la province du Katanga. Il est mort le 22 avril 2025 en Caroline du Nord, aux États unis à l’âge de 83 ans. Étrange coïncidence : j’apprenais sa mort au moment même où je commençais à peine à le rencontrer, non pas l’homme mais sa pensée. Il y a quelque chose de troublant dans cette rencontre différée avec une pensée qui, en étant déjà présente dans le paysage intellectuel, ne m’avait pas encore véritablement atteint.

13/06/2025, 12:04

ActuaLitté

“Un des agents actifs de la censure en Iran” invité par l'UNESCO

Le 11 juin dernier, à la Maison de l'UNESCO, à Paris, le poète persan Hâfez (vers 1325-vers 1390) était à l'honneur d'une conférence scientifique internationale. L'événement, organisé par le gouvernement de la République du Tadjikistan, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) et l'Association Rudaki à Paris, a fait intervenir Gholam-Ali Haddad-Adel, membre du haut conseil à la révolution culturelle en Iran. Hengameh Hoveyda, poétesse en exil, y voit une faveur accordée à un régime qui pratique la censure, dans un texte reproduit ci-dessous.

13/06/2025, 09:20

ActuaLitté

“Pour le livre, le marketing ne fait pas que vendre. Il révèle”

Consultante, formatrice, conférencière et coach, Séléna Bernard accompagne depuis plus de 15 ans les professionnel·les du livre, au Québec comme en France. Spécialiste reconnue de la stratégie, du marketing et de la commercialisation du livre, elle conjugue expertise de terrain et regard innovant sur l’industrie. Elle publie Marketing et commercialisation du livre, un ouvrage aux racines ancrées dans son expérience.

04/06/2025, 09:00

ActuaLitté

Lire sans payer : une promesse de plus en plus crédible

À l’origine, il y avait la parole. Aujourd’hui, ce sont les mots que l’on tape sur nos écrans. Quentin Griffon, créateur de l’application Fiole — une plateforme consacrée à la lecture et à l’écriture — propose une série d’articles consacrés à l’évolution des pratiques numériques. Il y explore les mutations des usages… tout autant que les désirs profonds des utilisateurs.

03/06/2025, 14:02

ActuaLitté

Vous souvenez-vous du CDI ? Voici pourquoi il est plus vivant que jamais

Discrets, mais fondamentaux les Centres de Documentation et d’Information (CDI) se révèlent des pôles culturels insoupçonnés au sein de l’Éducation nationale. Dans chaque établissement, ils irriguent la vie scolaire de lectures, de découvertes et de rencontres.  Ce chapitre oublié de la bibliodiversité scolaire mérite qu’on le rouvre, page après page. Par Stéphane Daumay, délégué pédagogique pour l’édition scolaire.

31/05/2025, 18:45

ActuaLitté

Libraire ? “J’ai l’impression d’en avoir fini avec ce métier... ou qu’il en a fini avec moi, plutôt”

Il y a des lectures qui tombent à pic, comme si la fiction nous soufflait ce que nous n’osions formuler. Dans une bulle de manga, l’écho d’un doute profond résonne : et si la flamme s’était éteinte ? Alors que la page se tourne sur une décennie en librairie, voici le récit intime d’un adieu en suspens, entre désillusion, résistance, et amour toujours vivace pour les livres.

30/05/2025, 11:04

ActuaLitté

Décrire les images, un casse-tête au service du livre accessible

Rendre un livre numérique véritablement accessible commence par un travail souvent invisible. Avant même d’adapter le contenu aux besoins des personnes en situation de handicap, il faut en analyser chaque composant. Parmi eux, les images posent un défi singulier : comment transmettre visuellement l’essentiel… à ceux qui ne voient pas ? Dans le cadre de son engagement pour un livre numérique plus accessible, De Marque vient de lancer un nouvel outil qui facilite grandement le travail des éditeurs. 

21/05/2025, 12:13

ActuaLitté

“Je suis un auteur augmenté. Et je l’assume.”

David Pareÿt est auteur indépendant : il se présente comme un « architecte de quatre voix littéraires », chacune représentant un univers spécifique. Il a adressé à ActuaLitté une déclaration intitulée « Je suis un auteur augmenté », court texte qui pose les bases de sa déontologie littéraire concernant l’usage de l’intelligence artificielle dans les processus de création.

15/05/2025, 12:26

ActuaLitté

La spiritualité des peuples racines : un regard sur le vivant

Camille Guibbaud - éditrice au sein du groupe éditorial Piktos - donne son regard sur l'importance de la lecture des ouvrages portant sur la spiritualité des peuples racines pour une nouvelle perception de notre façon de penser.

12/05/2025, 17:08

ActuaLitté

La bibliothèque numérique en quête de diversité

Au commencement était la parole. Aujourd’hui, elle s’est muée en mots tapés sur nos écrans.
Quentin Griffon, fondateur de l’application Fiole — une plateforme dédiée à la lecture et à l’écriture — explore, à travers une série d’articles, l’évolution des pratiques numériques. Il y interroge les transformations des usages… et les aspirations profondes des usagers.

08/05/2025, 10:06

ActuaLitté

Le Temps des scramasaxes, ou l’épopée d’un siècle inclassable

Dans cette carte blanche, Cécile Guignard-Vanuxem, autrice de la saga Le Temps des scramasaxes, revient sur son choix d’explorer le VIᵉ siècle, période souvent méconnue coincée entre l'Antiquité et le Moyen Âge. À travers une fresque où élites gauloises côtoient reines visionnaires et personnages étranges, elle redonne corps à un monde effacé, entre rigueur historique et souffle romanesque.

25/04/2025, 12:53

ActuaLitté

5 principes d’accessibilité pour les éditeurs : des livres numériques pour tous

Dans le cadre de notre collaboration avec la société canadienne De Marque, s’entame une réflexion sur le livre numérique accessible. La société, qui intervient comme distributeur, s’est engagée pour une lecture sans contraintes. Mais son rôle véritable serait plutôt celui de facilitateur, à travers son initiative Pouvoir Lire. 

16/04/2025, 12:20

ActuaLitté

“Écrire, c’est facile. Être lu, c’est un autre monde”

Travaillant à un projet d’édition jeunesse, Alexandre Maroselli a fondé EnfinLire sur un modèle participatif, inclusif et équitable. Les lecteurs y tiennent un rôle actif dans la sélection et la publication des oeuvres, privilégiant un lien direct entre auteurs, illustrateurs et public. Une plateforme qui exprime tout un engagement en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité.

15/04/2025, 14:03

ActuaLitté

Pour un usage pratique des plantes

Dans Cueillette & recettes au fil des saisons, Sabrina Schott, autrice et passionnée de botanique, nous convie à une immersion sensorielle au cœur des plantes locales. Publié par les Éditions Améthyste, cet ouvrage richement illustré propose 32 fiches de plantes faciles à identifier, accompagnées de recettes culinaires, de soins naturels et de créations artisanales. Un guide pratique et poétique pour renouer avec la nature au fil des saisons, particulièrement important, nous explique-t-elle.

14/04/2025, 09:30

ActuaLitté

Des ruines enfouies... aux pages des livres

Dans cette tribune, Daniel Mallet, archéologue et romancier aux Éditions des Libertés, nous livre sa vision de l’écriture historique, toujours guidée par la rigueur des faits. Loin de la fiction pure, il choisit de rester fidèle au passé, en rendant hommage à ceux qui l’ont façonné. Entre l’étude des archives et l’émotion des personnages, il défend une écriture authentique, où la vérité historique et les sentiments humains s’entrelacent.

09/04/2025, 17:45

ActuaLitté

Débat sur l'IA et ses conséquences pour artistes et auteurs

L’intersyndicale des artistes-auteurs salue l’ouverture du débat parlementaire sur l’impact de l’intelligence artificielle générative sur le droit d’auteur. Elle regrette de ne pas avoir été entendue lors de la table ronde organisée à l’Assemblée, mais appelle à une concertation urgente et inclusive. Face aux dérives actuelles, elle demande plus de transparence, un cadre juridique protecteur et un statut renforcé pour préserver les métiers de la création.

28/03/2025, 09:30

ActuaLitté

“Une orange, un vent d’enfance, et la morsure du souvenir”

Christine Féret-Fleury a publié chez La Belle Étoile, une histoire de falaise qui dévore un domaine familial, nommé Crèvecoeur, titre du roman. Pour ActuaLitté, elle revient sur cette écriture, cette histoire, à travers cette carte blanche que nous lui accordons avec plaisir… Un exercice d’équilibriste, sur le fil d’une bien différente falaise : le texte qu'elle nous a proposé est à découvrir ci-dessous.

25/03/2025, 12:32

ActuaLitté

Le Printemps du Livre de Montaigu : quand la passion du livre anime tout un territoire

Du 28 au 30 mars 2025, Le Printemps du Livre de Montaigu transforme la ville en un lieu de rencontres littéraires. Lecteurs et auteurs se retrouvent pour échanger, découvrir et célébrer le livre sous toutes ses formes. ActuaLitté, partenaire de l’événement, donne carte blanche aux organisateurs pour en dévoiler les coulisses.

24/03/2025, 16:23

ActuaLitté

Les Éditions du Jasmin, la littérature qui ouvre au monde… et à l’autre !

À l’occasion du salon L’Autre Livre, qui se tiendra du 4 au 6 avril 2025, ActuaLitté offre une tribune aux maisons d’édition indépendantes investies dans la valorisation d’un catalogue éclectique. À travers une série de cartes blanches, chaque éditeur présente les fondements de sa démarche, ses orientations littéraires et son inscription dans le paysage éditorial. Les éditions du Jasmin compteront parmi les exposants.
 

24/03/2025, 07:30

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Redéfinir l’expérience de lecture à l’heure du livre numérique accessible

Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.

19/08/2025, 11:28

ActuaLitté

Sad girl lit : mode fugace ou symptôme durable ?

Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.

19/08/2025, 11:18

ActuaLitté

Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte du Pen Club français

Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, son président Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.

18/08/2025, 16:28

ActuaLitté

Rentrée littéraire : la parité en progrès, mais encore fragile

Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

ActuaLitté

Marketing de la vulnérabilité : BookTok et Sad Girl Lit, les usines à émotions

Difficile d’évoquer la diffusion du phénomène SadGirlLit sans parler de BookTok. En 2021, les ventes de livres imprimés aux États-Unis ont atteint un sommet historique (825 millions d’unités) — l’analyste NPD citée par le World Economic Forum pointait explicitement l’effet TikTok et la création de rayons « BookTok made me buy it » chez des chaînes comme Barnes & Noble.

18/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Pourquoi ces héroïnes fascinent : anatomie de l'archétype Sad Girl Lit

Quels sont les codes qui reviennent dans cette fameuse Sad Girl Literature ? D’abord l’introspection — une voix narratrice qui rase les bords, examine les pensées comme on tourne une pierre entre les doigts. Les héroïnes sont ultra-conscientes de leur corps, de leur image, du regard qui pèse. 

17/08/2025, 08:34

ActuaLitté

D’où vient la littérature de ”Fille triste“ ? petite histoire d’un grand malentendu

L'expression « sad girl literature » ou Sad Girl Lit circule depuis plusieurs années dans les médias anglo-saxons, parfois comme une étiquette marketing, parfois comme un repoussoir critique. Une littérature de la vulnérabilité qui serait apparue, avant de devenir un label mondial. Sortez les mouchoirs, ça va pleurer dans les chaumières...

15/08/2025, 11:40

ActuaLitté

Obsolescence programmée de la critique littéraire

Il fut un temps – un gros demi-siècle – où dans le journal, se signaient des avis argumentés, par des journalistes dont la seule arme était une plume trempée dans l’encre et la conviction. Un texte parfois sévère, toujours nourri par une lecture attentive. Aujourd’hui ? Eh bien, il paraît que tout cela est un peu… daté, voire dépassé. Presque risible, si l’on en croit les grands décideurs de l’information culturelle.

15/08/2025, 10:30

ActuaLitté

"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.

14/08/2025, 19:07

ActuaLitté

Quand la science passe en mode fiction : les experts racontent le climat

À la croisée des chemins entre littérature et science, une tendance émerge : des essais romancés et des fictions écrites par des scientifiques pour mieux faire passer le message climatique. Incapables de se faire entendre avec leurs graphiques et équations, certains experts choisissent la plume du conteur pour frapper les esprits. Suite de notre dossier explorant les multiples aspects de la Climate Fiction.

12/08/2025, 09:40

ActuaLitté

Habitation Clément : un paradis martiniquais entre passé et avenir

L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.

08/08/2025, 18:42

ActuaLitté

Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

ActuaLitté

Le passage de Stendhal à Nancy

Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.

04/08/2025, 09:36

ActuaLitté

Floriane Zaslavsky, une écrivaine perchée sur le toit du monde

Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.

31/07/2025, 16:50

ActuaLitté

Fil info de Pascal Nordmann : l’actualité kaléidoscope

On connaissait Pascal Nordmann auteur, metteur en scène, comédien, plasticien, et voici qu’on le découvre chroniqueur de l’actualité grâce aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune qui éditent Fil info, un florilège d’humeurs sur l’actualité, un regard décalé, lunaire ou surréaliste, le tout, comme à son habitude, avec ironie et poésie. 

29/07/2025, 08:00

ActuaLitté

De la haine au racisme, puis au génocide : la terrible leçon d'Histoire signée Marvel

Une épopée n’a pas besoin de chapitres par dizaines pour édifier un récit époustouflant. X-Men, Futur antérieur offre la quintessence de ce que les histoires déclinées autour des porteurs du gène X permet. Sorti en 2023, et signé Marc Guggehnheim au scénario et Manuel Garcia au dessin, ce récit devient un manuel de philosophie contre les dérives totalitaires. Et bien plus encore. 

27/07/2025, 19:23

ActuaLitté

Pour un grand plan de revitalisation culturelle, sociale et solidaire

La rentrée politique s'annonce d'ores et déjà tumultueuse, avec des négociations autour d'un projet de loi de finances 2026 placé sous le signe de l'austérité et des coupes budgétaires. La Mobilisation et Coopération Arts et Culture, qui réunit une quarantaine d’organisations du champ des arts et de la culture, rappelle dans le texte reproduit ci-dessous qu'une autre voie politique est possible.

25/07/2025, 16:27

ActuaLitté

Galien Sarde : "la fascination et la sidération commandent mon écriture"

Le Rouge et Laure, de Galien Sarde, chroniqueur pour ActuaLitté, est un roman qui mêle habilement les codes du polar à une réflexion plus profonde sur des thèmes comme la solitude, la culpabilité, les relations toxiques et les illusions du pouvoir. L’histoire se déroule à Lagord, en Charente-Maritime, dans un été suffocant, et tourne autour de la mort mystérieuse de Gaspard Vance, un riche restaurateur rochelais. Une interview menée par Olivier Stroh.

17/07/2025, 15:20

ActuaLitté

Le livre sur les quais : récit d’un festival qui célèbre la diversité littéraire

Morges accueille du 5 au 7 septembre 2025 la 16ᵉ édition du Livre sur les quais. Sur les rives du Léman, ce rendez-vous majeur de la rentrée littéraire réunit 160 écrivaines et écrivains venus de Suisse, de France et d’ailleurs, dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Fidèle à son ancrage tout en s’ouvrant au monde, le festival multiplie les formats, tisse des liens entre les langues et célèbre les voix contemporaines avec exigence et fantaisie.

16/07/2025, 17:31

ActuaLitté

Colloques de Cerisy : L’œuvre poétique de Habib Tengour à l’honneur

À propos de l’écriture poétique de Habib Tengour, le peintre et néanmoins poète Hamid Tibouchi disait qu’elle est surprise, enchantement, fuite, élargissement du domaine des possibles et dépassement des frontières, tant linguistiques que culturelles. Une « écriture chahutée, travaillée à la machette », insistait-il dans le propos accompagnant ses illustrations calligraphiées à « Ta voix vit/Nous vivons » (Apic Éditions, 2019), le vibrant hommage versifié qu’a rendu l’auteur du « Vieux de la montagne » (Sindbad, 1983) à Mahmoud Darwich.

15/07/2025, 10:22

ActuaLitté

Maroc : pour une rentrée scolaire citoyenne et solidaire

Depuis de nombreuses années, les librairies marocaines accusent les écoles privées de concurrence déloyale, en vendant directement les manuels et les fournitures scolaires aux élèves, en violation des circulaires ministérielles. La rentrée scolaire approchant, l'Association des librairies indépendantes du Maroc (ALIM) et le Collectif de la nouvelle édition marocaine alertent sur les pratiques de certaines structures d'importation et de distribution du pays et appellent les parents d'élèves à la solidarité envers les professionnels du livre.

11/07/2025, 09:57

ActuaLitté

Olivier ByShoö : artiste d’une langue protéiforme

Quand on rencontre pour la première fois Olivier ByShoö, on découvre un artiste graphiste urbain, un amoureux du Marais Breton et l’auteur du Miroir de La Gorge Bleue (autoédition). Loin de brouiller les pistes, les passions qu’habitent ce talentueux pluridisciplinaire sont complémentaires et enrichissent mutuellement sa créativité.

10/07/2025, 10:28

ActuaLitté

No pasaran ! Dans les bibliothèques, “la vigilance est de mise”

Fin juin, des militants d'extrême droite ont filmé un autodafé allumé par leurs soins, visant des ouvrages d'éducation sexuelle ou présentant des personnages LGBTQIA+, avant de dénoncer la présence d'autres titres au sein de la médiathèque Elsa-Triolet de Lanester. L'Association des bibliothécaires de France appelle à la résistance antifasciste et à une défense de la liberté d'expression, contre les incitations à la haine. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l'organisation.

09/07/2025, 09:47

ActuaLitté

Dyslexie : ce que la société refuse encore de voir !

Et si la dyslexie n’était pas un handicap, mais une autre forme d’intelligence ? Bertrand Descours, cofondateur de Lili for Life, la lampe conçue pour les personnes dyslexiques, appelle à repenser notre regard sur les personnes neuro-atypiques, et de les intégrer pleinement dans notre société, à l’image de ce que font d'autres pays en Europe ou en Amérique du Nord.

08/07/2025, 12:06

ActuaLitté

De bonnes pratiques pour les interprètes de rencontres littéraires

Indispensables au dialogue entre les auteurs et les lecteurs, mais souvent méconnus, voire ignorés, les interprètes sont des acteurs cruciaux pour le bon déroulement des salons et autres festivals. Le réseau des événements littéraires, RELIEF, a rédigé un code des bonnes pratiques, afin de promouvoir la qualité de leur travail et améliorer leur situation matérielle et juridique. Nous le publions ci-dessous, en intégralité.

07/07/2025, 12:46

ActuaLitté

"Violeur !" : dans les coulisses d'un livre choc sur le porno

Il y a eu #MeToo. Il y a eu les viols de Gisèle Pélicot. Et puis, il y a l’affaire de la pornographie amateure : French Bukkake, Jacquie et Michel. Face à ces violences, quinze autrices et journalistes ont uni leurs forces pour créer Sous nos regards, un livre collectif et entièrement bénévole publié aux éditions du Seuil, véritable ovni dans le paysage éditorial. ActuaLitté vous embarque dans les coulisses d’une aventure littéraire hors norme, où solidarité, écriture et engagement ne font qu’un.

03/07/2025, 16:49

ActuaLitté

Les secrets d'écriture de Henrik Ibsen, en Norvège

Nous l’avons suivi. En marchant de son appartement dans lequel il habitait avec son épouse pendant les dernières années de sa vie, sur la rue d'Arbins gade 1 à Oslo (jadis Christiania) vers la brasserie Grand Café, où il se rendait deux fois par jour. 

01/07/2025, 10:55

ActuaLitté

“À ce stade, ce n’est plus la mort du livre qu’il faudrait redouter, mais celle du créateur”

Historien spécialiste du livre et de l’édition, Jean-Yves Mollier adresse à ActuaLitté un texte qui met les pieds dans le plat et les points sur les I(A) : avec l'intelligence artificielle, quel avenir pour le livre audio ? Et plus largement, qu'est-ce que le développement de ce format dit de l'industrie de l'édition à l'heure actuelle ?

01/07/2025, 09:01

ActuaLitté

Saad Bouzrou : Au Maroc, “il est urgent de repenser l’écosystème du livre”

Journaliste marocain établi au Canada, Saad Bouzrou vient de publier, à compte d’auteur, son premier roman, La loi du plus fou. Un premier essai romanesque qui traite d’un sujet tabou dans la société marocaine : la superstition. C’est « une interrogation sur ce qui se passe quand la foi devient un instrument de pouvoir et d’asservissement », nous confie-t-il. Quelles ont été les motivations de l’écriture de ce roman ? Pourquoi l’auteur a-t-il opté  pour l’autoédition ? Un entretien mené par Karim El Haddady.

30/06/2025, 14:35

ActuaLitté

Errance hallucinée au Musée international du Manga de Kyoto

Kyoto, 10 heures du matin. Le soleil tape déjà, et j’ai la gueule en vrac à force de traîner mes baskets dans cette ville qui ressemble à un vieux décor de cinéma : des temples en bois, des jardins millimétrés, des touristes hagards… et au milieu de tout ça, un OVNI culturel posé en pleine ville : le Musée international du Manga.

27/06/2025, 12:29

ActuaLitté

La seule école de théâtre en langue des signes d’Europe menacée de fermeture

À Toulouse, la seule école de théâtre en langue des signes de France et d’Europe est menacée de fermeture. Faute de financements, l’École de Théâtre Universelle (ETU) pourrait disparaître, privant les artistes sourds d’un accès fondamental à la formation professionnelle. Les fondateurs et le Théâtre du Grand Rond interpellent les pouvoirs publics.

25/06/2025, 18:20

ActuaLitté

Livre neuf ou d'occasion : un combat qui affaiblit la filière

Alors que le projet de taxe sur le livre d’occasion divise la filière, plusieurs acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) appellent à un débat élargi. Face à l’urgence écologique, au recul de la lecture et aux fragilités du secteur, ils plaident pour des états généraux du livre, afin de repenser ensemble l’avenir de cette économie.

24/06/2025, 17:40

ActuaLitté

Qui était l'anti-muse d'Antonin Artaud ?

Docteure en Histoire de l’Art, médiéviste et commissaire d’exposition, Laurence Meiffret a choisi de revenir sur la figure, désormais bien oubliée, de Génica Athanasiou (1897-1966). Originaire de Bucarest, Génica demeure célèbre pour avoir partagé la vie d’Antonin Artaud, puis celle du réalisateur Jean Grémillon. Pourtant, l’actrice existe derrière la muse, ou plutôt derrière l’anti-muse, pour reprendre les termes de Laurence Meiffret. Par Etienne Ruhaud. 

24/06/2025, 10:27

ActuaLitté

DG Diffusion : priorité aux relations durables

Amélie Maillot, PDG de DG Diffusion, développe une approche claire et pragmatique du métier de diffuseur. Implanté près de Toulouse, le groupe accompagne plus de 150 éditeurs avec des contrats transparents et des services adaptés à leurs besoins. Elle revient pour ActuaLitté sur la stratégie et les engagements de l'entreprise.

23/06/2025, 16:21

ActuaLitté

"Le décrochage de la lecture chez les jeunes n'est pas une fatalité"

Chaque année, Partir en Livre organise le Livrodrome, son parc d'attraction littéraire à destination des 11-18 ans. Vous le saviez ? Ceux dont on dit qu'ils ne lisent plus. À quel point est-ce grave ? Chacun en jugera. À la rédaction, la plupart d'entre nous ne lisait pas (ou très peu) à 13 ans, et nous voilà de longues années plus tard en presse littéraire. Alors s'il y a bien une chose qui est vrai, c'est qu'aucun constat n'est une fatalité. Et ça, c'est exactement ce que souhaite prouver le CNL avec le Livrodrome.

21/06/2025, 08:03

ActuaLitté

Jean d'Ormesson entre à la BnF : dans les coulisses d’un legs littéraire

Fin 2018, Héloïse d'Ormesson confiait au micro de RTL : « Mon père souhaitait qu’on donne ses manuscrits à la Bibliothèque Nationale de France, ce qu’on va faire. » Sept ans plus tard, ce 26 juin, son souhait a finalement été exaucé : une soixantaine de chemises cartonnées, garnies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoindront les collections de la BnF, où elles seront désormais conservées, inventoriées et accessibles aux chercheurs, comme au grand public.

 

20/06/2025, 18:46

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.