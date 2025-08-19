Hugo Awards 2025 : le palmarès complet, de la poésie aux fanfictions

Le palmarès complet des Hugo Awards 2025

Meilleur roman

The Tainted Cup de Robert Jackson Bennett (Del Rey, Hodderscape UK)

Meilleur roman court

The Tusks of Extinction de Ray Nayler (Tordotcom)

Meilleure nouvelle longue

“The Four Sisters Overlooking the Sea” de Naomi Kritzer (Asimov’s, September/October 2024)

Meilleure nouvelle courte

“Stitched to Skin Like Family Is” de Nghi Vo (Uncanny Magazine, Issue 57)

Meilleure série littéraire

Between Earth and Sky de Rebecca Roanhorse (Saga Press)

Meilleure bande dessinée

Star Trek: Lower Decks: Warp Your Own Way par Ryan North et Chris Fenoglio (IDW Publishing)

Meilleur livre de non-fiction ou apparenté

Speculative Whiteness: Science Fiction and the Alt-Right de Jordan S. Carroll (University of Minnesota Press)

Meilleur long-métrage

Dune: Part Two, écrit par Denis Villeneuve et Jon Spaihts, réalisé par Denis Villeneuve (Legendary Pictures / Warner Bros. Pictures)

Meilleur court-métrage

Star Trek: Lower Decks: “The New Next Generation” créé et écrit par Mike McMahan, d'après Star Trek créé par Gene Roddenberry, directed by Megan Lloyd (CBS Eye Animation Productions for Paramount+)

Meilleur jeu vidéo ou oeuvre multimédia

Caves of Qud, cocréateurs Brian Bucklew et Jason Grinblat; contributeurs Nick DeCapua, Corey Frang, Craig Hamilton, Autumn McDonell, Bastia Rosen, Caelyn Sandel, Samuel Wilson (Freehold Games); sound design A Shell in the Pit; publisher Kitfox Games

Meilleur éditeur de nouvelles

Neil Clarke

Meilleur éditeur de romans

Diana M. Pho

Meilleur artiste professionnel

Alyssa Winans

Meilleur magazine semi-professionnel

Uncanny Magazine, éditeurs et rédacteurs en chef : Lynne M. Thomas and Michael Damian Thomas; secrétaire de rédaction Monte Lin; responsable poésie Betsy Aoki, producteurs podcast Erika Ensign et Steven Schapansky

Meilleur fanzine

Black Nerd Problems, éditeurs William Evans et Omar Holmon

Meilleur podcast amateur

Eight Days of Diana Wynne Jones, présenté par Emily Tesh et Rebecca Fraimow

Meilleur auteur amateur

Abigail Nussbaum

Meilleur artiste amateur

Sara Felix

Meilleur poème

“A War of Words” de Marie Brennan (Strange Horizons, September 2024)

Lodestar Award pour le meilleur livre jeunes adultes

Sheine Lende de Darcie Little Badger (Levine Querido)

Astounding Award pour le meilleur jeune écrivain

Moniquill Blackgoose (deuxième année d'éligibilité)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com