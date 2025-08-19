Hugo Awards 2025 : le palmarès complet, de la poésie aux fanfictions

Les Hugo Awards, récompenses majeures des littératures de l'imaginaire dans le monde anglophone, ont été décernés ce 16 août à Seattle, lors de la 83e World Science Fiction Convention. L'autrice américaine Marie Brennan, connue pour son Histoire naturelle des dragons (L'Atalante, traduction de Sylvie Denis), inaugure la catégorie dédiée à la poésie.
Le 19/08/2025 à 09:47 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
19/08/2025 à 09:47
0
Commentaires
3
Partages
Meilleur roman
The Tainted Cup de Robert Jackson Bennett (Del Rey, Hodderscape UK)
Meilleur roman court
The Tusks of Extinction de Ray Nayler (Tordotcom)
Meilleure nouvelle longue
“The Four Sisters Overlooking the Sea” de Naomi Kritzer (Asimov’s, September/October 2024)
Meilleure nouvelle courte
“Stitched to Skin Like Family Is” de Nghi Vo (Uncanny Magazine, Issue 57)
Meilleure série littéraire
Between Earth and Sky de Rebecca Roanhorse (Saga Press)
Meilleure bande dessinée
Star Trek: Lower Decks: Warp Your Own Way par Ryan North et Chris Fenoglio (IDW Publishing)
Meilleur livre de non-fiction ou apparenté
Speculative Whiteness: Science Fiction and the Alt-Right de Jordan S. Carroll (University of Minnesota Press)
Meilleur long-métrage
Dune: Part Two, écrit par Denis Villeneuve et Jon Spaihts, réalisé par Denis Villeneuve (Legendary Pictures / Warner Bros. Pictures)
Meilleur court-métrage
Star Trek: Lower Decks: “The New Next Generation” créé et écrit par Mike McMahan, d'après Star Trek créé par Gene Roddenberry, directed by Megan Lloyd (CBS Eye Animation Productions for Paramount+)
Meilleur jeu vidéo ou oeuvre multimédia
Caves of Qud, cocréateurs Brian Bucklew et Jason Grinblat; contributeurs Nick DeCapua, Corey Frang, Craig Hamilton, Autumn McDonell, Bastia Rosen, Caelyn Sandel, Samuel Wilson (Freehold Games); sound design A Shell in the Pit; publisher Kitfox Games
Meilleur éditeur de nouvelles
Neil Clarke
Meilleur éditeur de romans
Diana M. Pho
Meilleur artiste professionnel
Alyssa Winans
Meilleur magazine semi-professionnel
Uncanny Magazine, éditeurs et rédacteurs en chef : Lynne M. Thomas and Michael Damian Thomas; secrétaire de rédaction Monte Lin; responsable poésie Betsy Aoki, producteurs podcast Erika Ensign et Steven Schapansky
Meilleur fanzine
Black Nerd Problems, éditeurs William Evans et Omar Holmon
Meilleur podcast amateur
Eight Days of Diana Wynne Jones, présenté par Emily Tesh et Rebecca Fraimow
Meilleur auteur amateur
Abigail Nussbaum
Meilleur artiste amateur
Sara Felix
Meilleur poème
“A War of Words” de Marie Brennan (Strange Horizons, September 2024)
Lodestar Award pour le meilleur livre jeunes adultes
Sheine Lende de Darcie Little Badger (Levine Querido)
Astounding Award pour le meilleur jeune écrivain
Moniquill Blackgoose (deuxième année d'éligibilité)
Les lauréats des Hugo Awards 2024 peuvent être retrouvés à cette adresse.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Commenter cet article