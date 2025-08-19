Redéfinir l’expérience de lecture à l’heure du livre numérique accessible

À l’heure du livre numérique accessible – que nous décryptons dans notre dossier spécial en partenariat avec De Marque –, faut-il encore privilégier la forme à l’accès au contenu ?

Un livre qui s’adapte aux besoins de son lectorat

Vous en avez sans doute déjà fait l’expérience : lire un ebook sur tablette ou sur téléphone quand sa mise en page est figée peut vite devenir peu pratique. Lecture hachée, zoom incessant, lignes tronquées… Un véritable casse-tête.

Pourtant, selon les chiffres du distributeur canadien De Marque portant sur près de 600.000 livres numériques francophones présents dans ses entrepôts, 40 % sont encore produits dans des formats figés (PDF et EPUB à mise en page fixe – fixed layout). Un chiffre qui monte à 54 % pour les livres jeunesse visant les 6 à 9 ans, et jusqu’à 76 % pour la tranche d’âge 3 à 6 ans !

Pour certains ouvrages, bien sûr, conserver une mise en page précise est indispensable. Poésie visuelle, romans graphiques, beaux livres… Le visuel fait partie intégrante du propos. Mais pour une grande partie de la production éditoriale, pourquoi se priver d’une mise en page adaptative quand elle pourrait élargir le lectorat et rendre la lecture plus fluide, plus agréable, plus vivante ?

Une interrogation d’autant plus pressante que les exigences d’accessibilité deviennent incontournables. L’édition numérique se tourne vers les publics souffrant de déficiences visuelles, de troubles moteurs ou cognitifs, dont les besoins spécifiques sont à même de profiter à tous pour répondre à des modes de lecture plus confortables, et en mobilité. Pour les aider à rendre leurs livres numériques accessibles, les éditeurs peuvent s’appuyer sur de nouveaux outils pour personnaliser la manière de lire.

Parmi ces outils, un autre type de format : l’EPUB dit reflowable, capable de s’adapter à l’écran de lecture. Taille des caractères modifiable, couleurs ajustables, affichage en mode nuit, lecture en synthèse vocale…

L’utilisateur choisit ce qui lui convient selon ses besoins au moment où il lit. Et c’est bien là tout l’enjeu : « La clé de la conception accessible et de son adaptation au plus grand nombre réside dans le fait de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions par eux-mêmes, et de leur donner la possibilité de personnaliser l'interface de lecture. » (Chris Riant, Digital Reading and Ebooks for Dyslexia).

Plus qu’une contrainte technique, une décision éditoriale

À l’heure du livre numérique accessible, faut-il dès lors bannir la mise en page figée ? Pas nécessairement. L’EPUB fixed layout pourrait demeurer une solution acceptable, bien que toujours moins accessible que sa version reflowable.

En effet, le W3C, organisme chargé des standards du web, cherche à reproduire pour lui un modèle déjà mis en œuvre dans la presse numérique. Magazines et quotidiens confrontés au même dilemme ont développé des solutions hybrides. D’un côté, une présentation fidèle à la mise en page papier. De l’autre, une version déstructurée, plus lisible sur mobile.

Au fond, le débat n’est pas qu’une affaire de codage ou de standard technique. C’est une vraie décision éditoriale, qui dépend de la volonté de s’engager ou non vers un mode de lecture adapté, et d’adopter ainsi une stratégie de croissance par le numérique.

Car l’étonnante résistance du PDF, qui supporte encore le tiers de la production de livres numériques, trahit surtout l’absence de stratégie numérique d’un certain nombre d’éditeurs. Par manque de ressources, ou par simple méconnaissance de l’impact du choix du format de fichier. Certes, distribuer en numérique le PDF destiné à l’impression papier est rapide et pragmatique. Mais il ne permettra pas à la version numérique d’atteindre son plein potentiel et de conquérir de nouveaux lecteurs.

Le point de vue de De Marque : valoriser l’adaptabilité

Pour aider les éditeurs à choisir le bon format, le distributeur canadien De Marque fournit un accompagnement dédié. Aux côtés de son outil Cantook Access, qui facilite la mise en accessibilité des images dans les EPUBs, son service de conversion en EPUB accessible est certifié. Il offre des conseils pour évaluer l’opportunité d’un passage au format adaptatif.

Jean-François Rougès, directeur des produits chez De Marque, insiste sur l’importance de cette transition : « Ce que nous constatons, c’est que les éditeurs mesurent de plus en plus les avantages offerts par l’EPUB reflowable sur l’expérience de lecture, et la façon dont il peut élargir leur lectorat. Car adapter la mise en page du livre aux possibilités d'accessibilité du numérique, c'est aussi offrir une meilleure immersion dans le contenu, et permettre de l’inscrire dans le contexte de lecture propre à chacun et chacune. »

Une habitude à questionner, donc. Car selon lui, une majorité de titres pourraient tout à fait être produits en format adaptatif : « Il s’agit déjà pour les éditeurs de commencer par envisager de concevoir le livre numérique comme une œuvre en soi, adaptée à des contextes de lecture différents du livre papier, comme ils ont pu le faire avec le passage au livre audio. Chez De Marque, nous encourageons à utiliser ce format reflowable dans tous les cas où la mise en page n’est pas absolument nécessaire à la compréhension du contenu. »

Un conseil partagé par les Éditions de Mortagne, spécialisées en jeunesse, qui ont fait de l’accessibilité un pilier de leur politique éditoriale. Pour eux, rendre la lecture possible à tous les jeunes lecteurs, quels que soient leurs besoins, est une priorité. Un engagement qui illustre combien l’accessibilité peut devenir un formidable levier d’innovation et d’inclusion.

Lire autrement, lire ensemble

Réfléchir au format d’un livre numérique, c’est donc bien plus que choisir entre plusieurs formats de fichiers. C’est décider à qui l’on veut s’adresser. Et comment on souhaite que le livre circule, se lise, s’adapte. C’est ouvrir de nouvelles perspectives, donner envie de lire partout, par tous, et pour tous.

C’est aussi faire un pas vers des lecteurs qu’on aurait peut-être oubliés. Une belle promesse pour l’avenir du livre, qui prouve que l’accessibilité, loin d’être une contrainte, est d’abord une formidable chance.

