Capri célèbre la IIe édition du Prix Jacques d’Adelswärd-Fersen

Créé en mémoire de Jacques d’Adelswärd-Fersen (1880–1923), écrivain français exilé à Capri après un scandale retentissant en France, le prix distingue chaque année des auteurs et autrices dont les œuvres se signalent par leur originalité, leur audace formelle et leur force visionnaire, explorant les thèmes du désir, de l’identité, de la beauté et de la liberté créative.

Fersen avait fait de la Villa Lysis un lieu cosmopolite de rencontres entre intellectuels, poètes et artistes européens. Auteur de textes sulfureux comme Messes Noires et Lord Lyllian, il reste une figure culte de la littérature fin-de-siècle.

Une soirée culturelle et artistique

La cérémonie sera animée par Francesca Lovatelli Caetani, journaliste et autrice, et par Gianpaolo Furgiuele, psychanalyste et écrivain italo-français, tous deux lauréats de la première édition. L’événement est organisé en partenariat avec l’Association Apeiron et le comité présidé par Riccardo Tomasello, entrepreneur et intellectuel à l’origine du prix. Y siègent également Carmine Monaco, chanteur lyrique et écrivain, ainsi que l’acteur et metteur en scène Salvatore Guglielmino.

La soirée proposera des lectures et monologues consacrés à Fersen, interprétés par Guglielmino, ainsi qu’un hommage musical de Carmine Monaco, accompagné au piano par le metteur en scène. Inspiré par l’univers esthétique et poétique de l’écrivain, Monaco chantera notamment une romanza de Respighi sur un texte de Fersen, composée à Capri en 1920.

Pour la première fois, l’événement figure au programme officiel des manifestations culturelles estivales de l’île, grâce au soutien du maire Paolo Falco et de son adjointe à la culture, Melania Esposito.

Villa Lysis de Capri. Prix International Jacques d’Adelswärd-Fersen.

Les lauréats de l’édition 2025

Le jury a distingué cette année plusieurs personnalités issues de la littérature, de la recherche et de la création contemporaine :

Kristina Kappellin, surintendante de la Villa San Michele – Fondation Axel Munthe et consule honoraire de Suède à Capri. Journaliste et écrivaine suédoise installée en Italie depuis 1984, elle œuvre à préserver la mémoire du médecin Axel Munthe, dont la villa abrite un patrimoine exceptionnel mêlant antiquités et œuvres d’art.

Filippo Barattolo, professeur et président du Centro Caprense Ignazio Cerio. Spécialiste des sciences naturelles et de la préhistoire, il perpétue l’héritage d’Ignazio Cerio, médecin et érudit qui, dès 1868, avait constitué une collection remarquable de fossiles, plantes, minéraux et vestiges archéologiques de l’île.

Monica et Barbara Borsotto, fondatrices de l’atelier de mode Daphnè Sanremo, récompensées pour leur travail alliant luxe artisanal, innovation et durabilité. Leur maison incarne une mode éthique et écologique, privilégiant fibres naturelles et teintures non polluantes.

Deux mentions spéciales viendront enrichir le palmarès 2025 :

Gabriele Romani, écrivain et historien de l’art, auteur de Confini d’identità – Juana Romani. Descendant de la peintre italienne Juana Romani, il a consacré ses recherches à cette figure injustement oubliée, modèle et artiste admirée à Paris au tournant du XXe siècle, à laquelle Fersen lui-même rendait hommage dans son roman Notre Dame des Mers Mortes.

Ivano Esposito, danseur, chorégraphe et maître fédéral, fondateur de la Ivano Esposito Art Dance School. Spécialiste des danses caribéennes, il a créé un projet chorégraphique contre la violence, présenté jusque sur les chaînes nationales italiennes. Survivant d’un grave accident, il est devenu un symbole de résilience et d’engagement social.

Villa Lysis de Capri. Prix International Jacques d’Adelswärd-Fersen.

