Superman 2025 : découvrez les dix premières minutes du film

L’occasion pour les spectateurs d’entrer directement dans la Forteresse de Solitude, de découvrir Krypto le chien incontrôlable, les robots de l’univers de l’homme d’acier, mais aussi les premières apparitions de David Corenswet en Superman et de Nicholas Hoult en Lex Luthor. Une séquence d’ouverture conçue pour convaincre les indécis et relancer l’attention médiatique.

Mais ce cadeau au public n’est pas isolé : il accompagne une décision plus controversée, celle d’une sortie en vidéo à la demande (VOD) à peine un mois après l’arrivée du film en salles. Depuis le 15 août, Superman 2025 est disponible à l’achat et à la location sur Amazon Prime Video, Apple TV ou Vudu, du moins aux États-Unis.

Cette mise en ligne express a surpris nombre de fans, qui y ont vu une exploitation écourtée. Le réalisateur James Gunn a tenu à clarifier la manœuvre. Dans une interview à ScreenRant, il explique que le calendrier a été dicté par le lancement de la saison 2 de Peacemaker, prévu fin août sur HBO Max. La série prend place un mois après les événements du film et contient plusieurs passerelles directes avec l’univers de Superman. « Je voulais que tout le monde puisse voir Superman avant Peacemaker, notamment ceux qui n’avaient pas pu aller au cinéma », souligne ce dernier.

Ce choix stratégique place donc la cohérence narrative avant la durée d’exploitation en salles, une inversion de priorité révélatrice des mutations actuelles dans l’industrie.

Des chiffres solides, mais pas spectaculaires

Avec près de 600 millions de dollars récoltés dans le monde, dont 340 millions aux États-Unis, ce Superman de 2025 ne peut être considéré comme un échec. Il dépasse Man of Steel (291 millions) et se situe dans la moyenne haute des films de super-héros récents. À l’international toutefois, les résultats se révèlent plus mitigés. Warner préfère donc accélérer la bascule vers le numérique pour maintenir la dynamique et rentabiliser plus vite.

Sorti en France le 9 juillet 2025, Superman 2025 a rassemblé 576.132 spectateurs lors de sa première semaine d’exploitation. Cinq semaines plus tard, le film cumule 1 459 021 entrées dans l’Hexagone.

La décision illustre une tendance de fond : là où les blockbusters attendaient autrefois plusieurs mois avant d’arriver en VOD, les studios optent désormais pour des fenêtres réduites, cherchant à capter un public qui se détourne progressivement des salles.

Pour accompagner cette transition, Warner propose également un making-of d’une heure, Adventures in the Making of Superman, diffusé gratuitement en ligne, mais plus disponible actuellement. On y découvre David Corenswet en essayage de costume, des lectures de script ou encore le tournage de scènes clés, comme le baiser aérien entre Clark Kent et Lois Lane.

En France, en revanche, il faudra patienter : l’édition SteelBook 4K Ultra HD est attendue le 8 octobre. Conformément à la chronologie des médias, il pourra être proposé en vidéo physique (DVD, Blu-ray, SteelBook) et en VOD à l’acte (achat ou location numérique) quatre mois après sa sortie. Pour la SVOD par abonnement (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.), le délai légal en France reste fixé à 15 mois, ce qui repousse l’arrivée du film sur ces plateformes à l’automne 2026.

Superman apparaît moins comme une fin en soi que comme une vitrine stratégique pour le DC Universe que James Gunn entend bâtir. Les prochains projets – Supergirl, Clayface, Lanterns, The Brave and the Bold – sont déjà annoncés.

Crédits photo : Warner

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com