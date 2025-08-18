Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte du Pen Club français

Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, son président Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.
Le 18/08/2025 à 16:28 par Auteur invité
Publié le :
18/08/2025 à 16:28
Dans l’impuissance, l’indifférence ou la complicité des États, Gaza meurt. Ses habitants, dont les logements, écoles et hôpitaux ont été détruits, n’ont plus de refuge et sont toujours soumis à un blocus implacable qui les affame.
Chaque Gazaoui, quel que soit son âge, vit en permanence au risque de mourir, y compris sous des balles quand il va tenter de récupérer un peu de nourriture auprès d’une organisation alibi sous contrôle israélien et américain (Ndr : la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), structure contrôlée par Israël et les États-Unis pour distribuer l’aide), largement critiquée comme un outil politique du blocus plutôt qu’un véritable acteur humanitaire).
L’urgence vitale est que cette situation cesse, que les armes s’arrêtent, que les vivres rentrent, que les Gazaouis puissent enfin bénéficier des droits humains les plus élémentaires : boire, manger, se soigner, s’abriter, ne pas trembler à chaque seconde pour leurs enfants.
Cela suppose qu’Israël mette fin à son blocus et à ses opérations de guerre, alors même qu’il est en train de proclamer le contraire, annonçant une occupation totale du territoire et de nouveaux déplacements de populations. Parallèlement, Israël s’apprête à installer de nouvelles colonies en Cisjordanie, dans le but avoué de rendre impossible tout État palestinien.
L’Histoire, dit-on, jugera sévèrement. Mais l’Histoire, c’est trop tard. C’est aujourd’hui que des femmes, des enfants, des hommes sont chassés de leurs maisons détruites, ne cessent d’être obligés de fuir du nord au sud et du sud au nord, meurent sous les bombes, sont affamés et meurent sous les balles en essayant de se nourrir.
Les protestations n’y peuvent rien. Des institutions, à commencer par l’ONU, ont dénoncé et condamné Israël. Les grands mouvements de défense des droits humains l’ont fait eux aussi. Des écrivains, des artistes se sont joints à ces protestations. Au nom des écrivains qu’ils rassemblent, Pen International et le Pen club français ont été parmi ces voix.
On pourrait croire qu’elles ont parlé dans le vide. Il n’en est rien. La parole compte, le témoignage aussi. C’est bien la raison pour laquelle aucun journaliste étranger n’a été autorisé à pénétrer à Gaza, et pourquoi 200 journalistes gazaouis y sont morts. C’est le poids de ces consciences humaines qui, trop lentement mais de manière certaine, fait bouger les lignes. C’est ce poids qui pèse sur l’image du pouvoir actuel d’Israël, c’est lui qui doit obliger les États à agir.
À LIRE - La lecture en résistance : hommage aux 18 500 enfants palestiniens tués
À eux, maintenant, de prendre leurs lourdes responsabilités. À eux de trouver les moyens d’arrêter la destruction d’un peuple, qui se déroule sous leur regard passif. À eux de trouver comment arrêter les bombes et les balles. À eux de faire que la famine cesse. Les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont une responsabilité particulière. On attend d’eux qu’ils assument leur rôle d’équilibre et de paix, ce que, notamment, les vetos américains empêchent encore. Il faut que l’ONU retrouve sa capacité d’agir.
Pour sa part, le Pen club français continuera à dénoncer l’inacceptable. Et, dans toutes les circonstances, à être attentif aux besoins et aux demandes des écrivains palestiniens. Il continuera à mettre en avant la littérature d’une Palestine menacée de disparaître. Et, en même temps, il sera aux côtés des auteurs qui, en Israël, s’élèvent contre la politique extrémiste et criminelle du gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Philippe Pujas, président du Comité des écrivains pour la paix
Le Comité directeur du P.E.N. Club français – Cercle littéraire international
Crédits photo : Jaber Jehad Badwan (CC BY-SA 4.0)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
