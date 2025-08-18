Le camping, nouveau terrain de jeu du livre cet été

Au beau milieu de l’été caniculaire, un étrange mobilier a fait son apparition dans plusieurs campings franciliens. On ne parle pas de toboggans supplémentaires ou de nouvelles rangées de transats, mais des étagères colorées, garnies d’albums jeunesse, de romans et de bandes dessinées.

Au camping de Nemours en Seine-et-Marne par exemple, une petite bibliothèque s’est logée dans un chalet pour enfants. Près de Fontainebleau, au camping Le Parc du Gué, les bords de piscine se sont transformés en espaces de lecture – si l’on considère qu’un transat au bord de l'eau n'est pas déjà un lieu idéal pour la rêverie.

Aller chercher les lecteurs là où ils sont

Quoi de plus logique, finalement ? Car, chaque été, 25 millions de vacanciers posent leurs valises dans ce qui est devenu le premier mode d’hébergement touristique du pays, avec du temps devant eux — un temps qui pourrait aussi se prêter à la lecture.

Familial et diversifié, ce public attire désormais le ministère de la Culture, décidé à faire du camping l’un des terrains de jeu de son programme Été culturel. « Pour les enfants et leur famille, c’est une période qui s’ouvre avec un peu plus de disponibilité pour partager un rapport au livre qui peut être plus diversifié que pendant l’année », précise Pascaline Mangin, responsable du pôle publics et médiations au sein de l’association, interrogée par le Ministère de la Culture.

Onze campings franciliens équipés

En Île-de-France, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine–Saint-Denis (SLPJ) pilote l’opération « Lire au camping ? Ça se tente ! », en partenariat avec la DRAC Île-de-France et la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA). Selon les chiffres communiqués par le ministère, onze campings des départements de Seine-et-Marne, Essonne et Seine–Saint-Denis ont été dotés de kits littéraires. Parmi eux, cinq établissements disposent désormais d’espaces lecture aménagés, conçus pour perdurer au-delà de l’été.

« Quand on nous a parlé des campings, nous avons essayé de réfléchir à un contenu intéressant à mettre en partage pour favoriser le lien entre jeunes et adultes, enfants et parents », explique Pascaline Mangin. De là est née une programmation bâtie autour d’une thématique unique, le « charivari des animaux », « qui fait écho à l’empathie et cette idée de se glisser dans la peau d’un autre ».

Ce fil conducteur se décline en ateliers de lecture, interventions de conteurs, supports pédagogiques et même une série de vidéos intitulée Qui lit, dort, où des comédiens prêtent leur voix à des albums jeunesse.

Un pari culturel… encore expérimental

Si l’ambition affichée est de faire tomber les freins sociaux que peut susciter la lecture, la réalité demeure modeste : quelques rayonnages, des animations ponctuelles, des médiateurs présents sur certains sites. Le dispositif se veut reproductible et adaptable, mais il reste largement dépendant de la bonne volonté des gérants et de la curiosité des campeurs.

D’autres régions expérimentent des formats similaires. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Livrodrome, sorte de parc d’attractions littéraires mobiles, s’est installé dans un camping. En Nouvelle-Aquitaine, l’association Le Labo des histoires anime des ateliers d’écriture en plein air. Tous participent du même mouvement : faire sortir la culture de ses bastions institutionnels pour la rapprocher des lieux de vie.

Des résultats contrastés

L’opération Culture au camping, lancée fin mai et intégrée à l’Été culturel, revendique un budget national de 1,8 million d’euros, selon Libération, avec l’ambition de financer des spectacles et animations dans des dizaines de campings. En Pays-de-la-Loire, par exemple, 120.000 € ont permis de programmer une cinquantaine de dates, allant du cirque aux soirées contes.

Mais sur le terrain, le tableau est plus nuancé. Au Flower Camping La Davière, à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), les animations se sont insérées parmi les activités habituelles – aquagym, longe-côte ou balades en forêt – pour une clientèle composée à 40 % d’étrangers.

Artistes et structures culturelles reconnaissent l’intérêt d’investir ces lieux « non dédiés », mais plusieurs soulignent des limites dans l’organisation et le sens de l’opération. « Au camping, les gens sont contents, on est un peu le bonus au fond du terrain », résume Keven, jongleur de la compagnie la Volière, en représentation à Saint-Jean-de-Monts.

D’autres se montrent plus critiques encore : « Je sais que c’est paradoxal mais je n’ai pas envie de faire la communication de Dati. Le but en soi est intéressant mais la façon dont ça a été mené et tout le discours politique autour », confie un artiste, dont le secteur est encore secoué par les coupes de subvention.

Crédits image : Droop, CC BY-SA 3.0

Par Louella Boulland

