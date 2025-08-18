Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#International

Si cela fait de moi un ‘soutien du terrorisme’, qu’il en soit ainsi

L’autrice irlandaise Sally Rooney, figure littéraire mondialement connue pour son roman Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique interdite Palestine Action, désormais interdite au Royaume-Uni. Engagée de longue date en faveur des droits des Palestiniens, elle prouve que, chez elle, l’engagement ne se limite pas aux paroles.

Le 18/08/2025 à 17:44 par Hocine Bouhadjera

| 2 Partages

Publié le :

18/08/2025 à 17:44

Hocine Bouhadjera

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

L’autrice irlandaise a annoncé dans une tribune au Irish Times qu’elle reverserait une partie de ses revenus, dont ceux issus des adaptations de la BBC, à Palestine Action, et qu’elle entend mettre « notoriété de manière plus large » au service de ce soutien. Mi-juillet, le gouvernement britannique a inscrit Palestine Action sur la liste des organisations terroristes, après que des militants ont vandalisé une base de la Royal Air Force en juin.

Des militants de l’organisation ont pénétré la base de la RAF Brize Norton (Oxfordshire), utilisant des trottinettes électriques pour accéder à l’intérieur, où ils ont aspergé de peinture rouge les turbine-moteurs de deux avions de ravitaillement Airbus Voyager et endommagé ces appareils à l’aide de barres de fer (crowbars).

Cette intrusion symbolique, revendiquée comme une manifestation contre le soutien militaire britannique à Israël, a suscité une grande polémique outre-Manche. Le Premier ministre britannique qualifia, avec un flegme tout british, l’acte de « disgracieux ». En réponse, le gouvernement, invoquant la sécurité nationale, a introduit une loi déclarant Palestine Action comme organisation terroriste proscrite, rendant illégaux toute adhésion ou soutien public, passible de peines allant jusqu’à 14 ans de prison...

Depuis cette interdiction, plus de 700 personnes ont été arrêtées et une soixantaine poursuivies pour avoir simplement affiché leur soutien en public. 

Fondé en 2020 par Huda Ammori et Richard Barnard, Palestine Action est un réseau militant pro-palestinien basé au Royaume-Uni. Sa cible prioritaire est Elbit Systems, fabricant israélien d’armement, qu’il accuse de complicité dans l’apartheid et les crimes de guerre. Le mouvement privilégie l’action directe : occupations de sites industriels, dégradations de bâtiments, graffitis et blocages, en évitant toute atteinte physique aux personnes. Depuis sa création, il a mené des opérations contre des usines de drones, des bureaux d’Elbit et même des bases militaires britanniques. L’organisation accompagne ses membres à travers des formations et diffuse des manuels pour structurer ses actions. 

Pour la romancière, « les activistes qui perturbent l’approvisionnement en armes d’un régime génocidaire peuvent violer des lois mineures, mais ils obéissent à une loi plus grande : celle de protéger un peuple et une culture de l’anéantissement. »

À LIRE - Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte du Pen Club français

« Tout devient permis »

Dans sa tribune, Sally Rooney rappelle que le 9 août dernier, « plus de 500 manifestants pacifiques ont été arrêtés à Londres sur simple soupçon d’infractions terroristes, alors qu’ils n’étaient engagés dans aucun acte violent ». La police de Londres a en effet annoncé l’arrestation de 532 personnes lors d’une manifestation en soutien à Palestine Action. La majorité des interpellations (522) concernent l’affichage de pancartes en violation de la loi antiterroriste.

Parmi les manifestants figuraient de nombreuses personnes âgées, dont une femme de 89 ans, suscitant l’indignation médiatique. Près de la moitié des arrêtés avaient plus de 60 ans, selon la Metropolitan Police. Le gouvernement a justifié l’interdiction par des actions violentes et des dégâts matériels causés par le groupe. Selon Sally Rooney, cette criminalisation de la solidarité illustre un basculement autoritaire.

Elle assume, non sans courage : « Dans ce contexte, je me sens obligée d’affirmer une nouvelle fois que je soutiens Palestine Action. Si cela fait de moi un “soutien du terrorisme” en vertu de la loi britannique, qu’il en soit ainsi. » Et d'être formelle : « Je publierais volontiers cette tribune dans un journal britannique, mais cela serait maintenant illégal. »

Plus généralement, elle met en cause l’usage extensif du terme « terroriste » : « Une fois ce mot spécial invoqué, toutes les lois semblent se dissoudre et tout devient permis », affirme-t-elle notamment. Pour exemple, elle rappelle la mort de l’équipe d’Al Jazeera à Gaza, dont le journaliste Anas al-Sharif, lauréat du prix Pulitzer, tué par l’armée israélienne, qualifié par Israël de « terroriste ». « Alors que les manifestants britanniques risquent des peines de prison, les Palestiniens, eux, risquent la mort violente », constate-t-elle.

En écho, pour la France, l’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic avait publié une critique similaire de l’usage contemporain de l’infraction d’« apologie du terrorisme ». Il dénonçait une multiplication des poursuites jugée abusive, et « un usage dévoué de la loi ».

L’Irlande anticoloniale

L’interdiction de Palestine Action a suscité des critiques immédiates. Plusieurs ONG et organisations internationales, dont les Nations unies, Greenpeace et Amnesty International, ont dénoncé une atteinte grave à la liberté d’expression. La cofondatrice de l’organisation, Huda Ammori, a déposé un recours en justice qui sera examiné en novembre. Les militants de Palestine Action ont contesté la décision devant la justice, invoquant une atteinte à leur liberté d’expression et à leur droit à la protestation pacifique.

Sally Rooney replace son refus de publier en Israël dans le contexte du génocide reconnu par l’Irlande et plusieurs ONG : « Les activistes (…) obéissent à une loi plus grande : celle de protéger un peuple et une culture de l’anéantissement », selon elle. Cet engagement s’inscrit aussi dans une tradition politique et historique propre à l’Irlande, marquée par son passé colonial et par la mémoire de la famine du XIXᵉ siècle, perçue comme une expérience d’oppression et d’effacement culturel. Ce traumatisme fonde une sensibilité particulière aux causes anticoloniales et à la défense des peuples dominés, qui imprègne encore aujourd’hui une partie de la société civile et des institutions irlandaises dans leur lecture des conflits contemporains.

Sally Rooney insiste sur l’enjeu démocratique : « Le gouvernement britannique a volontairement privé ses propres citoyens de droits fondamentaux, dont celui d’exprimer et de lire des opinions dissidentes, afin de protéger sa relation avec Israël. Les conséquences pour la vie culturelle et intellectuelle au Royaume-Uni seront profondes. »

Elle termine en citant la militante Sinéad Ní Shiacáis, arrêtée à Londres : « Nous ne sommes pas l’histoire ; le peuple palestinien est l’histoire. » Et de conclure : « Après près de deux ans d’un génocide diffusé en direct, nous devons au peuple palestinien bien plus que des mots. »

En 2021 déjà, elle avait refusé que son roman Où es-tu, monde admirable ? soit traduit en hébreu par une maison d’édition israélienne jugée trop proche du pouvoir. Se revendiquant marxiste, elle inscrit son travail littéraire dans une cohérence politique assumée.

À LIRE - "Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

Sally Rooney a publié en France son quatrième roman, Intermezzo, le 24 septembre dernier, marquant son arrivée chez Gallimard. L’autrice s’est imposée comme figure majeure de la littérature contemporaine, cumulant plus de 3 millions de ventes au Royaume-Uni et en Irlande. Elle a été classée parmi les 100 personnalités culturelles les plus influentes par Time en 2022.

Crédits image : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Terence Stamp, acteur-écrivain au regard magnétique, est mort

Terence Stamp s’est éteint à 87 ans. Figure du cinéma britannique, regard magnétique et silhouette de dandy, il fut aussi un auteur attentif aux mots. Des romans adaptés où il laissa son empreinte, jusqu’à ses propres livres, sa vie a sans cesse croisé le chemin de la littérature.

18/08/2025, 13:30

ActuaLitté

Le prochain livre d'Amitav Ghosh restera inédit pendant 89 ans

Le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh signera un ouvrage qui ne sera révélé qu'en 2114, dans 89 ans. Bien après son décès, donc, son texte inédit fera partie d'une anthologie publiée cette année-là. Cette dernière réunira des œuvres de Margaret Atwood, Han Kang, ou encore Ocean Vuong, dans le cadre du projet Future Library initié par l'artiste écossaise Katie Paterson.

14/08/2025, 12:31

ActuaLitté

Mort de Sonallah Ibrahim, géant de la littérature arabe

L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.

13/08/2025, 14:25

ActuaLitté

Hommage de Rachida Dati à un grand passeur de l’architecture française

Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.

11/08/2025, 17:19

ActuaLitté

“Honteux” : opposés à la guerre à Gaza, des auteurs israéliens critiqués

En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.

07/08/2025, 11:12

ActuaLitté

Pologne : le président nationaliste Karol Nawrocki, historien polémique

Sous le slogan nationaliste « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », le candidat conservateur Karol Nawrocki s'est attiré la majorité des suffrages lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Historien de formation, il est un auteur prolifique dans son pays, aux thèses et pratiques parfois controversées.

06/08/2025, 15:43

ActuaLitté

La barbaretraite ? À 55 ans, Barbapapa n'y pense même pas

Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.

06/08/2025, 15:22

ActuaLitté

Lena Situations publiera Encore mieux, sans éditeur

Annonces éclatantes, plume affûtée, décor limpide : Léna Situations signe un retour littéraire prometteur. Après son premier succès Toujours plus, + = + publié en 2020 chez Robert Laffont, l’influenceuse devenue écrivaine dévoile le titre de son deuxième ouvrage : Encore mieux. Une confirmation faite sur Instagram avec ce message triomphal : « Summer can start now, the book is done !!! »

01/08/2025, 12:48

ActuaLitté

Réédition de Celui de nous deux qui part le premier : un homme trop sensible pour son milieu

Dans l’actualité morose de l’été, et en attendant la rentrée littéraire, une bonne nouvelle : la réédition ce mois-ci de Celui de nous deux qui part le premier, paru initialement en 2019 aux Editions Vibration. Un article écrit par Christian Dorsan.

01/08/2025, 11:40

ActuaLitté

Mort d’Allan Ahlberg, auteur jeunesse incontournable au Royaume-Uni

Auteur phare de la littérature jeunesse d’outre-Manche, Allan Ahlberg est mort à l’âge à 87 ans. Du Gentil facteur, Ou Lettres à des gens célèbres (trad. Claude Lauriot-Prévost, Albin Michel), à Les Bizardos (trad. Claude Lauriot-Prévost, Gallimard jeunesse), il a marqué des générations de lecteurs avec sa première épouse, Janet Hall. Ensemble, ils ont créé des classiques intemporels, traduits et aimés bien au-delà du Royaume-Uni.

01/08/2025, 11:37

ActuaLitté

Traducteur : une profession de plus en plus précaire, alerte l’ATLF

L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) publie une nouvelle enquête sur les conditions de travail des traducteurs d’édition. Ce document révèle une précarité persistante, des rémunérations stagnantes et une santé mentale dégradée.

31/07/2025, 17:22

ActuaLitté

Mort de Michel Meyer, écrivain marqué par l’histoire allemande

Le journaliste et écrivain Michel Meyer, cofondateur de franceinfo et spécialiste reconnu de l’Allemagne, est décédé mercredi à l’âge de 82 ans, a annoncé sa fille à l’AFP. 

31/07/2025, 17:14

ActuaLitté

L'Assemblée nationale planche sur la continuité de revenus des auteurs

Les revendications pour une continuité de revenus des artistes auteurs ne faiblissent pas, ces dernières années. À l'Assemblée nationale, une mission flash commune, réunissant commission des affaires culturelles et commission des affaires sociales, a commencé les auditions afin d'évaluer les difficultés des professionnels.

28/07/2025, 15:42

ActuaLitté

La portalettere de Francesca Giannone : de Lizzanello au monde

La portalettere, premier roman de Francesca Giannone (Nord, 2023), a été le roman italien le plus vendu en Italie en 2023 et en 2024. Traduit en 41 pays, le livre est devenu un best-seller aux États-Unis : une consécration rare pour une autrice italienne, d’autant plus lorsqu’elle est débutante. 

28/07/2025, 10:36

ActuaLitté

Roger Dupuy, historien de la Contre-Révolution, s’est éteint à 91 ans

Professeur à l’université Rennes 2, spécialiste reconnu de la Contre-Révolution et des réticences populaires face à l’élan révolutionnaire, Roger Dupuy est décédé le 2 juillet 2025 à Clohars-Carnoët (Finistère), à l’âge de 91 ans, révèle Ouest France.

23/07/2025, 17:27

ActuaLitté

Mort de Gilles Dowek, informaticien et philosophe

Chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), professeur à l’ENS Paris-Saclay et normalien, Gilles Dowek est décédé à l’âge de 58 ans, le 21 juillet. Figure majeure de l’informatique théorique, philosophe des sciences et vulgarisateur, il laisse derrière lui une œuvre rigoureuse, exigeante et engagée. 

22/07/2025, 16:31

ActuaLitté

Le “typoète” Jérôme Peignot s’éteint à l'âge de 99 ans

Jérôme Peignot s’est éteint samedi 19 juillet 2025, à l’âge de 99 ans, nous apprend Benoît Peeters. Écrivain, poète, essayiste, homme de radio et grande figure de la typographie française, il laisse derrière lui une œuvre prolifique, marquée par l’invention du terme « typoète » pour désigner une écriture où le sens des mots s’exprime aussi par leur forme typographique, alliant texte et image, et faisant de la lettre un élément visuel à part entière. 

21/07/2025, 11:47

ActuaLitté

Jean-Pierre Azéma, historien de Vichy et de la Résistance, s’est éteint

Jean-Pierre Azéma, grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, est mort à Paris le 14 juillet 2025, à l’âge de 87 ans. Figure incontournable de l’historiographie française, il a consacré sa vie à éclairer les zones grises de l’Occupation, du régime de Vichy et de la Résistance.

15/07/2025, 17:33

ActuaLitté

De l’Épiphanie à la Fête nationale : Thierry Ardisson ou l’ombre portée de la monarchie cathodique

Né un 6 janvier comme Jeanne d’Arc, mort un 14 juillet comme Louis XVI l’aurait pu, Thierry Ardisson n’est pas simplement une figure disparue de la télévision française : il est le dernier styliste d’un monde médiatique en voie d’effacement. À la croisée de la dandyserie et de la monarchie spectrale, il laisse derrière lui un verbe tranchant, une esthétique noire, et l’image d’un héraut lucide dans un siècle d’aveuglement.

14/07/2025, 15:25

ActuaLitté

L'Homme en noir rend l'antenne : décès de Thierry Ardisson

Thierry Ardisson s’éteint le 14 juillet 2025, à 76 ans, à Paris, des suites d’un cancer du foie, comme l’annonce sa famille à l’AFP.

14/07/2025, 10:40

ActuaLitté

L'autrice soudanaise Leila Aboulela reçoit le PEN Pinter Prize 2025

L'écrivaine soudanaise Leila Aboulela a été désignée lauréate du PEN Pinter Prize 2025, décerné par l'organisation britannique English PEN, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier. La distinction salue le courage de la femme de lettres, qui choisira d'honorer un ou une collègue en octobre prochain, en partageant sa récompense.

11/07/2025, 09:10

ActuaLitté

“L’IA peut égaler l’humain”, estime Hervé Le Tellier

L’intelligence artificielle risque-t-elle de remplacer l’humain ? C’est une question que beaucoup se posent, mais à laquelle on ne peut encore répondre. Hervé Le Tellier, lui, a risqué une prise de position dans Le Grand Continent. Avec beaucoup de mesure, le Prix Goncourt 2020 alerte sur les dangers de son utilisation dans le milieu littéraire, mais lui reconnaît tout de même ses atouts...

08/07/2025, 14:16

ActuaLitté

Mort de Michael Madsen, acteur fétiche de Tarantino et poète

L'acteur américain Michael Madsen est mort ce 3 juillet à l'âge de 67 ans, a indiqué son manager en évoquant un arrêt cardiaque. Après quelques rôles notables, il est révélé par son interprétation de « Mr. Blonde » dans Reservoir Dogs (1992), le premier film de Quentin Tarantino. Parallèlement à sa carrière au cinéma, il avait construit une œuvre poétique, bien plus confidentielle.

04/07/2025, 09:48

ActuaLitté

25.000 livres offerts sur les autoroutes cet été

Pour la 7ᵉ année consécutive, l’opération « lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » déploie ses bibliothèques éphémères sur les routes des vacances. Du 4 juillet au 9 août, les vacanciers pourront faire une pause lecture sur 13 aires du réseau VINCI Autoroutes et repartir gratuitement avec un ouvrage sélectionné par la marraine de l’édition, Lilia Hassaine.

03/07/2025, 16:56

ActuaLitté

Mort de Florence Delay, académicienne et écrivaine

Membre de l’Académie française depuis 2000, Florence Delay est décédée le 1er juillet à Paris, à l’âge de 84 ans. Écrivaine, traductrice, passionnée de théâtre, elle a consacré sa vie à la littérature et à la langue espagnole, tissant un lien constant entre la France, l’Espagne et le Pays basque.

01/07/2025, 16:55

ActuaLitté

Jim Shooter, pilier de la maison Marvel, est mort

Jim Shooter, ancien rédacteur en chef de Marvel Comics, s’est éteint le 30 juin 2025 à l’âge de 73 ans des suites d’un cancer de l’œsophage, a annoncé l’auteur Mark Waid sur les réseaux sociaux. Véritable architecte de la modernisation de Marvel dans les années 1980, Shooter laisse derrière lui un héritage industriel et artistique considérable, marqué à la fois par ses succès éditoriaux et ses méthodes controversées.

01/07/2025, 13:29

ActuaLitté

De Harlan Coben à Mathieu Belezi : quelques auteurs de la rentrée littéraire 2025

Qui guette chaque année la rentrée littéraire de l'été comme le lait sur le feu, cet article est fait pour vous : Emmanuel Carrère, Laurent Gaudé, Amélie Nothomb à nouveau fidèle au rendez-vous... et quelques autres, que voici.

 

19/06/2025, 18:23

ActuaLitté

"François Marcela-Froideval a rejoint Wismerhill pour l’éternité"

François Marcela‑Froideval, figure majeure de la bande dessinée, des jeux de rôle et des jeux vidéo, s’est éteint au début de ce mois, à l’âge de 66 ans. 

18/06/2025, 11:46

ActuaLitté

Mort de Victor-Lévy Beaulieu, géant des lettres québécoises

Victor-Lévy Beaulieu est mort dans la nuit du 9 juin, à 79 ans, dans sa maison de Trois-Pistoles, au Canada. Romancier, scénariste, éditeur et essayiste infatigable, il laisse derrière lui une œuvre monumentale, traversée par l’indépendance du Québec, l’amour de la langue et une démesure littéraire assumée.

10/06/2025, 17:45

ActuaLitté

Mort de Frederick Forsyth, l’espion qui écrivait ses vies

C’est une légende du roman d’espionnage qui s’est éteinte : Frederick Forsyth est mort des suites d’une maladie le 9 juin 2025, à l’âge de 86 ans. Reporter de guerre, pilote de chasse, informateur du MI6, il a façonné et renouvelé les codes du genre, notamment avec Chacal, traduit en français par Henri Robillot aux éditions Folio. 

10/06/2025, 15:49

ActuaLitté

Cap sur l’Espagne avec Alexandre Dumas pour boussole

Dans Le Comte de Barcelone, publié aux éditions Le Passeur le 13 juin prochain, Fanny Audibert, une autrice férue du XIXᵉ siècle et d’Alexandre Dumas ressuscite le panache des romans de cape et d’épée. Entre la Catalogne, Cyrano de Bergerac et Cinq-Mars, trois intrigues se tissent dans une fresque historique haute en couleur, où l’hommage vire au pastiche assumé.

06/06/2025, 11:00

ActuaLitté

Qui sont les 913 auteurs recensés en Nouvelle-Aquitaine ?

Près de 1000 auteurs, autrices et artistes du livre sont désormais répertoriés sur une cartographie interactive composée par l’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine. Un outil qui dresse un portrait vivant de la création littéraire en Nouvelle-Aquitaine, et qui appelle une question : qui sont ces créateurs et créatrices ?

05/06/2025, 15:44

ActuaLitté

Le Jean Genet américain, Edmund White, s'est éteint

Edmund White avait 85 ans, était l'auteur de nombreux livres, pour la plus part inspirés de sa propre vie, qui avaient pour sujet l'homosexualité. Il est mort dans la nuit du lundi au mardi 3 juin à New York, de causes naturelles, a annoncé son agent. 

04/06/2025, 17:27

ActuaLitté

Philippe Labro est mort : parcours d’un homme aux mille vies

En cette matinée du mercredi 4 juin, la France apprend la perte de Philippe Labro, journaliste et écrivain. Il est parti à l’âge de 88 ans des suites d’un cancer, et laisse derrière lui une vie passée auprès des personnalités les plus influentes de son époque, à l’image de Johnny Hallyday ou Serge Gainsbourg. 

04/06/2025, 10:59

ActuaLitté

L'historien Emmanuel de Waresquiel élu académicien

À l'issue d'un second tour de scrutin, le 5 mai dernier, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques ont élu Emmanuel de Waresquiel au fauteuil n°4 de la section Histoire et Géographie. Cette élection est désormais approuvée par le président de la République.

03/06/2025, 09:26

ActuaLitté

Homme d'histoire et académicien : Pierre Nora est décédé

L'historien et éditeur Pierre Nora est décédé le lundi 2 juin 2025 à l'âge de 93 ans, à Paris, a annoncé sa famille via un communiqué transmis à l'AFP. Son épouse, la journaliste Anne Sinclair, a exprimé sa profonde tristesse en annonçant cette perte.

02/06/2025, 21:36

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Le camping, nouveau terrain de jeu du livre cet été

Le camping n’en finit pas de surprendre. Avec plus de 25 millions de clients annuels, il demeure le mode de vacances préféré des Français. Selon l’Ifop, 79 % de nos concitoyens en ont une image positive. Pas étonnant, donc, que le ministère de la Culture ait choisi d’y déployer une partie de son programme Été culturel : après tout, pourquoi ne pas aller chercher le public là où il est, au bord des piscines et sous les terrasses des mobil-homes ?

18/08/2025, 17:47

ActuaLitté

États-Unis : quelle menace exerce la “cancel culture” sur les auteurs ?

Aux États-Unis, les sensitivity readers — « démineurs éditoriaux » en français — continuent d'alimenter des débats. Sollicités par les maisons d’édition pour traquer stéréotypes et clichés, ces relecteurs sont parfois considérés comme des censeurs de la création littéraire, les représentants d'une « cancel culture » (« culture de l'effacement ») à l'œuvre. C’est du moins la thèse défendue par l’écrivain Adam Szetela dans son essai That Book Is Dangerous !.

18/08/2025, 16:40

ActuaLitté

États-Unis : 1,4 million $ pour défendre les bibliothèques de la censure

L'organisation non gouvernementale PEN America, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs du monde entier, annonce quelques moyens supplémentaires pour mener son combat. La Andrew W. Mellon Foundation, structure philanthropique américaine, lui a en effet accordé une subvention de 1,4 million $.

18/08/2025, 13:16

ActuaLitté

La lecture en résistance : hommage aux 18 500 enfants palestiniens tués

Depuis octobre 2023, la guerre en Gaza a pris des dimensions insoutenables. Les bombardements se sont succédé, l’accès aux aides humanitaires a été de plus en plus restreint, et l’éducation – et la vie même – des enfants sont devenues les premières victimes. Ce contexte tragique a donné lieu à des initiatives marquantes, comme la lecture ininterrompue des noms des enfants palestiniens victimes, organisée en Italie. Cette action symbolique, loin de se limiter à un geste local, devient un miroir tendu à l’Europe sur la réalité des chiffres, mais surtout des vies.

18/08/2025, 07:00

ActuaLitté

Mangas : pourquoi les versions pirates séduisent toujours plus ?

Dans un monde où la musique et le cinéma titubent sous les coups de la lutte anti‑piraterie, le manga, lui, trône comme un insolent résistant – et les États‑Unis en sont le principal foyer. Une donnée pourtant simple : en 2024, alors que le trafic global sur les sites pirates chutait de 229 à 216 milliards de visites – baisse modeste certes –, l’accès aux œuvres publiées (essentiellement du manga) a, lui, progressé de 4,3 %. Soit 66,4 milliards de visites, dont plus de 70 % pour… des mangas.

17/08/2025, 09:36

ActuaLitté

Une claque pour l'IA : Anthropic (Amazon et Google) ira en procès

Anthropic se heurte à un revers judiciaire : pas d’appel avant procès, jugement confirmé. Une tournure spectaculaire qui prolonge le feuilleton juridique du plein gré de l’intelligence artificielle appliquée à la création littéraire.

17/08/2025, 09:20

ActuaLitté

Fermeture de la librairie BDNet Bastille : 21 ans de passion

Une librairie qui plie boutique, ça attriste toujours – surtout quand les aléas des baux commerciaux la remplacent par une boutique de textile ou un commerce de bouche – voire une de ces superettes dont la capitale dégorge. Rue de Charonne, BDNet tranchait avec les vitrines alentour, justement. Fermeture ce 27 septembre : n'hésitez pas à vous y rendre.

16/08/2025, 17:28

ActuaLitté

Avant de censurer des livres LGBTQ, encore faudrait-il les lire

Le Tennessee avait l’ambition — ou le culot — de débarrasser ses rayonnages scolaires des ouvrages LGBTQ+. Le tableau ? Une tentative de censure grotesque, appliquée avec la délicatesse d’un mammouth dans un magasin de porcelaine. Derrière les procédures rigides, un échec magistral, une logique absurde, et, finalement, une forme de revanche indirecte : l’attention — et la sympathie — ramassée par ceux qu’on voulait réduire au silence.

16/08/2025, 12:20

ActuaLitté

Prêté durant la Seconde Guerre mondiale, ce livre revient à la bibliothèque

San Antonio (dépêche culturelle) – « Better late than never », comme diraient les Anglo-saxons… L’anecdote est aussi charmante qu’insolite : un livre emprunté à la San Antonio Public Library en juillet 1943 a refait surface en juin 2025, soit 82 ans après son prêt.

16/08/2025, 09:08

ActuaLitté

Floride : un juge réhabilite des livres censurés pour “contenu sexuel” à l'école

C’est une scène qui fait vaciller les certitudes. En Floride, les rayons vides des bibliothèques scolaires, vidés par milliers sous l’effet d’une loi restrictive, ne sont plus forcément voués à le rester. Le juge fédéral Carlos Mendoza, selon l’Associated Press, a invalidé les parties essentielles d’une loi de 2023 qui permettait aux parents de faire retirer des livres pour “contenu sexuel” — sans nuance, sans discernement — et qui avait généré une purge littéraire massive dans les écoles publiques

15/08/2025, 17:39

ActuaLitté

Six clichés de la rentrée littéraire passés au crible des chiffres

Chaque fin d’été, la rentrée littéraire revient avec son lot de marronniers : toujours les mêmes auteurs, trop de livres, tout se joue en quelques semaines… Ces clichés, répétés d’année en année, façonnent notre perception du paysage éditorial. Mais que disent vraiment les faits ? En plongeant dans dix années de données collectées par Bibliosurf — prix, critiques, tendances thématiques —, on découvre que la réalité est souvent plus nuancée, parfois à rebours des idées reçues.

15/08/2025, 11:14

ActuaLitté

84, la maison qui veut réconcilier les fans de pop culture avec le livre

Le 30 juin dernier, Third édition, spécialisée dans le livre sur le jeu vidéo et plus largement la pop culture, a lancé 84, une nouvelle maison, cette fois axée fiction. Des textes de l'imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) y seront publiés, qui devront constituer « une nouvelle porte d’entrée à la lecture, alliant ludisme, accessibilité et concision, sans pour autant simplifier les histoires ».

14/08/2025, 18:24

ActuaLitté

Trump et Poutine en Alaska : médiation musclée et paix “au pas de charge”

Alaska, 15 août : un rendez-vous qui pèse lourd. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine à Anchorage pour évoquer la guerre d’Ukraine. L’information n’est plus une rumeur : elle est confirmée par l’agence Reuters, par Le Monde, par des médias américains et européens, et même par le Kremlin — qui juge le choix de l’Alaska « assez logique ».

13/08/2025, 19:23

ActuaLitté

2000 € l'ouvrage : sur Amazon, le prix inique du livre ?

« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », affirme Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de ecommerce, plusieurs ouvrages de sa maison sont vendus à des tarifs élevés, jusqu'à 2000 €, ou trop bas, en infraction à la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure d'Amazon et un signalement au Syndicat national de l'édition, l'éditeur a saisi le Médiateur du livre.

13/08/2025, 16:26

ActuaLitté

Lecture : quels gestes font progresser les enfants ?

Faut-il revenir aux gestes simples pour apprendre à lire ? Une étude menée auprès de plus d’un millier d’enfants de trois à six ans montre qu’écrire son prénom, repérer des lettres ou jouer avec leurs sons reste plus efficace que les jeux éducatifs, dont l’effet demeure modeste, même en complément.

13/08/2025, 16:24

ActuaLitté

Aux États-Unis, l'Associated Press abandonne la critique de livres

L'Associated Press, agence de presse américaine fondée par six journaux new-yorkais au mitan du XIXe siècle, ne publiera plus de critiques d'ouvrages parus, dès le 1er septembre prochain. Le message diffusé en interne évoque « des audiences relativement faibles ».

13/08/2025, 10:48

ActuaLitté

“On va là où on ne nous attend pas” : Le Tripode réédite un manga introuvable sur Hiroshima

Cette année, le monde commémore les 80 ans d’Hiroshima. Et, pour la première fois, Le Tripode publie un manga : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, fresque presque autobiographique sur le bombardement. Un projet né d’un coup de foudre de sa directrice éditoriale, Charlotte Bréhat, qui entend faire redécouvrir cette œuvre indisponible depuis plusieurs années, à une nouvelle génération de lecteurs.

12/08/2025, 17:28

ActuaLitté

Vandalisée, la librairie Violette and Co dénonce “une campagne d'intimidation”

La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.

12/08/2025, 16:58

ActuaLitté

Le phénomène La Femme de ménage : pourquoi on l’adore tant ?

La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?

12/08/2025, 15:45

ActuaLitté

À Dijon, une librairie de romantasy défie la vague des fermetures

Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.

11/08/2025, 16:47

ActuaLitté

États-Unis : la Constitution caviardée par la Bibliothèque du Congrès ?

La Bibliothèque du Congrès, plus ancienne bibliothèque fédérale des États-Unis, assume des missions patrimoniales cruciales pour le pays. Aussi, quand un site très officiel dont elle assure la gestion efface une partie de la Constitution américaine, l'émoi est considérable : l'incident découlerait d'un problème informatique, promet l'institution...

11/08/2025, 12:37

ActuaLitté

Plus de 200 auteurs appellent au boycott complet d’Israël

Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith et Hanif Kureishi, appellent à un boycott complet d’Israël jusqu’à ce que la population « soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux ». 

11/08/2025, 12:08

ActuaLitté

Romans du climat : une nouvelle forme d’activisme

Un roman peut-il changer le monde ? La question peut sembler naïve, mais de plus en plus d’auteurs de fiction climatique en font leur credo. Voici une nouvelle étape de notre dossier sur la CliFi, la fiction climatique : engagement et pouvoir des histoires.

11/08/2025, 10:11

ActuaLitté

On ne mégote pas avec la clope, interdite près des bibliothèques

Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.

11/08/2025, 10:03

ActuaLitté

Du cyberpunk au solarpunk : des utopies vertes pour demain

Le futur doit-il forcément être sombre ? Face à la déferlante de récits dystopiques dépeignant un monde post-apocalyptique ravagé par le climat, certains auteurs ont choisi de renverser la perspective. C’est ainsi qu’est né le courant Solarpunk, un mouvement artistique et littéraire qui propose des univers futurs harmonieux, écologiques et inclusifs.

10/08/2025, 09:35

ActuaLitté

Steamboat Evil : quand Mickey vire à l'horreur parodique (ou la parodie horrifique)

Steamboat Evil est une relecture fantaisiste et légèrement macabre de l’iconique dessin animé de Walt Disney Steamboat Willie : l'artiste italien Marco Fontanili injecte de son penchant dark horror dans une esthétique expressive... et muette. Dans une ambiance inédite, il rend hommage à la souris la plus célèbre de l’histoire de l’animation. Et chance : cet ouvrage sort bientôt en France !

08/08/2025, 19:29

ActuaLitté

À Toulon, L'Antique du Rôliste face à un redressement judiciaire

Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.

08/08/2025, 16:47

ActuaLitté

Martinique : libraires et éditeurs éligibles à une nouvelle aide financière

Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.

08/08/2025, 14:35

ActuaLitté

Floride : 55 livres “odieux et répugnants” retirés des écoles

Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.

08/08/2025, 13:49

ActuaLitté

James Patterson prépare un true crime consacré à Luigi Mangione

L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024. 

08/08/2025, 12:02

ActuaLitté

Ervin Rustemagić, figure majeure de la BD européenne, est mort

Ervin Rustemagić, éditeur, agent de droits et distributeur de bandes dessinées bosnien, s’est éteint le 26 juillet 2025 à l’âge de 73 ans, après une longue maladie. Figure discrète mais incontournable, il fut un acteur central de la diffusion internationale de la BD et un témoin direct du siège de Sarajevo, auquel il survécut.

08/08/2025, 11:59

ActuaLitté

Manga, anime et climat : le vent se lève sur l’écologie

L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.

08/08/2025, 10:52

ActuaLitté

“Garantir l'accès aux livres” : T' à la page, librairie d'occasion au Mans

Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.

08/08/2025, 10:50

ActuaLitté

Vivendi vend le siège historique de Hatier pour 38 millions €

Le groupe Vivendi aurait trouvé preneur pour le bâtiment du 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, qui abritait notamment le siège historique des éditions Hatier. Une promesse de vente aurait été signée par la société de gestion d'actifs immobiliers Invested Partners, pour une somme de 38 millions €.

08/08/2025, 10:46

ActuaLitté

Inde : la police traque les livres d'Arundhati Roy dans les librairies

Une ombre plane sur les rayonnages des librairies de Srinagar, capitale du Cachemire, et dans la vallée. Les autorités indiennes ont récemment imposé l’interdiction de 25 ouvrages, y compris ceux d'Arundhati Roy, Prix Booker 1997, les accusant de véhiculer de « fausses histoires ». Et plus grave peut-être, d'encourager le « sécessionnisme », dans une région à majorité musulmane et hautement disputée.

08/08/2025, 09:35

ActuaLitté

À Strasbourg, liquidation judiciaire pour Chic Médias

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, le 21 juillet 2025, la liquidation judiciaire de la société Chic Médias. Fondée en 2008 par Bruno Chibane, l’entreprise était installée rue du Fossé des Treize à Strasbourg et spécialisée dans la création de contenus éditoriaux : magazines, livres, projets multimédias et autres événements culturels.

07/08/2025, 18:33

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.