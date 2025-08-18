Si cela fait de moi un ‘soutien du terrorisme’, qu’il en soit ainsi

L’autrice irlandaise a annoncé dans une tribune au Irish Times qu’elle reverserait une partie de ses revenus, dont ceux issus des adaptations de la BBC, à Palestine Action, et qu’elle entend mettre « notoriété de manière plus large » au service de ce soutien. Mi-juillet, le gouvernement britannique a inscrit Palestine Action sur la liste des organisations terroristes, après que des militants ont vandalisé une base de la Royal Air Force en juin.

Des militants de l’organisation ont pénétré la base de la RAF Brize Norton (Oxfordshire), utilisant des trottinettes électriques pour accéder à l’intérieur, où ils ont aspergé de peinture rouge les turbine-moteurs de deux avions de ravitaillement Airbus Voyager et endommagé ces appareils à l’aide de barres de fer (crowbars).

Cette intrusion symbolique, revendiquée comme une manifestation contre le soutien militaire britannique à Israël, a suscité une grande polémique outre-Manche. Le Premier ministre britannique qualifia, avec un flegme tout british, l’acte de « disgracieux ». En réponse, le gouvernement, invoquant la sécurité nationale, a introduit une loi déclarant Palestine Action comme organisation terroriste proscrite, rendant illégaux toute adhésion ou soutien public, passible de peines allant jusqu’à 14 ans de prison...

Depuis cette interdiction, plus de 700 personnes ont été arrêtées et une soixantaine poursuivies pour avoir simplement affiché leur soutien en public.

Fondé en 2020 par Huda Ammori et Richard Barnard, Palestine Action est un réseau militant pro-palestinien basé au Royaume-Uni. Sa cible prioritaire est Elbit Systems, fabricant israélien d’armement, qu’il accuse de complicité dans l’apartheid et les crimes de guerre. Le mouvement privilégie l’action directe : occupations de sites industriels, dégradations de bâtiments, graffitis et blocages, en évitant toute atteinte physique aux personnes. Depuis sa création, il a mené des opérations contre des usines de drones, des bureaux d’Elbit et même des bases militaires britanniques. L’organisation accompagne ses membres à travers des formations et diffuse des manuels pour structurer ses actions.

Pour la romancière, « les activistes qui perturbent l’approvisionnement en armes d’un régime génocidaire peuvent violer des lois mineures, mais ils obéissent à une loi plus grande : celle de protéger un peuple et une culture de l’anéantissement. »

À LIRE - Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte du Pen Club français

« Tout devient permis »

Dans sa tribune, Sally Rooney rappelle que le 9 août dernier, « plus de 500 manifestants pacifiques ont été arrêtés à Londres sur simple soupçon d’infractions terroristes, alors qu’ils n’étaient engagés dans aucun acte violent ». La police de Londres a en effet annoncé l’arrestation de 532 personnes lors d’une manifestation en soutien à Palestine Action. La majorité des interpellations (522) concernent l’affichage de pancartes en violation de la loi antiterroriste.

Parmi les manifestants figuraient de nombreuses personnes âgées, dont une femme de 89 ans, suscitant l’indignation médiatique. Près de la moitié des arrêtés avaient plus de 60 ans, selon la Metropolitan Police. Le gouvernement a justifié l’interdiction par des actions violentes et des dégâts matériels causés par le groupe. Selon Sally Rooney, cette criminalisation de la solidarité illustre un basculement autoritaire.

Elle assume, non sans courage : « Dans ce contexte, je me sens obligée d’affirmer une nouvelle fois que je soutiens Palestine Action. Si cela fait de moi un “soutien du terrorisme” en vertu de la loi britannique, qu’il en soit ainsi. » Et d'être formelle : « Je publierais volontiers cette tribune dans un journal britannique, mais cela serait maintenant illégal. »

Plus généralement, elle met en cause l’usage extensif du terme « terroriste » : « Une fois ce mot spécial invoqué, toutes les lois semblent se dissoudre et tout devient permis », affirme-t-elle notamment. Pour exemple, elle rappelle la mort de l’équipe d’Al Jazeera à Gaza, dont le journaliste Anas al-Sharif, lauréat du prix Pulitzer, tué par l’armée israélienne, qualifié par Israël de « terroriste ». « Alors que les manifestants britanniques risquent des peines de prison, les Palestiniens, eux, risquent la mort violente », constate-t-elle.

En écho, pour la France, l’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic avait publié une critique similaire de l’usage contemporain de l’infraction d’« apologie du terrorisme ». Il dénonçait une multiplication des poursuites jugée abusive, et « un usage dévoué de la loi ».

L’Irlande anticoloniale

L’interdiction de Palestine Action a suscité des critiques immédiates. Plusieurs ONG et organisations internationales, dont les Nations unies, Greenpeace et Amnesty International, ont dénoncé une atteinte grave à la liberté d’expression. La cofondatrice de l’organisation, Huda Ammori, a déposé un recours en justice qui sera examiné en novembre. Les militants de Palestine Action ont contesté la décision devant la justice, invoquant une atteinte à leur liberté d’expression et à leur droit à la protestation pacifique.

Sally Rooney replace son refus de publier en Israël dans le contexte du génocide reconnu par l’Irlande et plusieurs ONG : « Les activistes (…) obéissent à une loi plus grande : celle de protéger un peuple et une culture de l’anéantissement », selon elle. Cet engagement s’inscrit aussi dans une tradition politique et historique propre à l’Irlande, marquée par son passé colonial et par la mémoire de la famine du XIXᵉ siècle, perçue comme une expérience d’oppression et d’effacement culturel. Ce traumatisme fonde une sensibilité particulière aux causes anticoloniales et à la défense des peuples dominés, qui imprègne encore aujourd’hui une partie de la société civile et des institutions irlandaises dans leur lecture des conflits contemporains.

Sally Rooney insiste sur l’enjeu démocratique : « Le gouvernement britannique a volontairement privé ses propres citoyens de droits fondamentaux, dont celui d’exprimer et de lire des opinions dissidentes, afin de protéger sa relation avec Israël. Les conséquences pour la vie culturelle et intellectuelle au Royaume-Uni seront profondes. »

Elle termine en citant la militante Sinéad Ní Shiacáis, arrêtée à Londres : « Nous ne sommes pas l’histoire ; le peuple palestinien est l’histoire. » Et de conclure : « Après près de deux ans d’un génocide diffusé en direct, nous devons au peuple palestinien bien plus que des mots. »

En 2021 déjà, elle avait refusé que son roman Où es-tu, monde admirable ? soit traduit en hébreu par une maison d’édition israélienne jugée trop proche du pouvoir. Se revendiquant marxiste, elle inscrit son travail littéraire dans une cohérence politique assumée.

À LIRE - "Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

Sally Rooney a publié en France son quatrième roman, Intermezzo, le 24 septembre dernier, marquant son arrivée chez Gallimard. L’autrice s’est imposée comme figure majeure de la littérature contemporaine, cumulant plus de 3 millions de ventes au Royaume-Uni et en Irlande. Elle a été classée parmi les 100 personnalités culturelles les plus influentes par Time en 2022.

Crédits image : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com