Australie : un festival impose un “code de conduite” aux auteurs invités

Ce vendredi 15 août, le Bendigo Writers Festival s'est ouvert dans une ambiance un peu particulière. En effet, plus d'une cinquantaine d'auteurs et d'intervenants invités par l'événement — sur une centaine au total — avaient annoncé qu'ils renonçaient à y participer.

La Ville du grand Bendigo, zone d'administration locale située au sud-est de l'Australie, à l'initiative du festival, avait en effet envoyé, quelques jours avant l'inauguration, un « code de conduite » aux participants. Celui-ci indiquait, dans ses premières lignes, que les auteurs et autrices devaient « éviter les paroles ou sujets qui pourraient être considérés polémiques, clivants ou irrespectueux ».

Une guerre à taire ?

Pour certains événements, soutenus par l'université La Trobe [qui possède différents campus dans l'État du Victoria, NdR], les participants devaient se conformer aux dispositions prises par l'établissement dans le cadre de son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Ce dernier, adopté pour la période 2025-2030 par les universités du pays, cherchait notamment à contrer une hausse des actes antisémites observée depuis l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre 2023, et la réponse guerrière d'Israël, ordonnée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite.

Il incluait une définition de l'antisémitisme qui a suscité quelques inquiétudes au sein de la communauté académique : tout en rappelant que la critique d'Israël ou de son gouvernement « n'était pas en soi antisémite », elle indiquait que le terme « “sioniste”, utilisé à la place de “Juifs”, n'empêchait pas un discours d'être antisémite ».

Certains chercheurs ou universitaires avaient manifesté leur désaccord, estimant notamment que la haine dirigée contre le peuple palestinien n'était pas suffisamment évoquée, ou encore que le travail sur la situation géopolitique du Moyen-Orient pourrait subir de sérieuses limitations.

Les auteurs et autrices conviés par Bendigo Writers Festival craignaient également une restriction de leur liberté d'expression. « Les festivals ne devraient pas décider ce que les auteurs peuvent dire ou non », a souligné Jennifer Mills, directrice de l'Australian Society of Authors (ASA), organisation qui défend les droits des auteurs australiens.

Jess Hill, autrice et journaliste d'investigation, fait partie des auteurs inquiets de cette ligne de conduite : elle évoque auprès d'ABC un « dangereux précédent » et s'interroge sur la confiance des organisateurs dans la bonne tenue de leurs invités, tout simplement.

La docteure Randa Abdel-Fattah, chercheuse affiliée à l'université Macquarie de Sydney, a indiqué qu'elle renonçait au festival « en tant que Palestinienne ». « La manière dont [les codes de conduite du festival] sont rédigés me pousserait à une autocensure totale et à une négation complète de mes opinions », a-t-elle déclaré, citée par The Guardian.

Un cadre « apaisé »

Après l'annulation de la cérémonie d'ouverture du festival, sa porte-parole Julie Amos a bien tenté de limiter les dégâts causés par les fameux « codes de conduite ». Elle a ainsi souligné que les règles encadrant les échanges découlaient des propres engagements pris par les élus et représentants de la zone d'administration locale qui organise l'événement, la Ville du grand Bendigo.

Selon elle, l'objectif de ce code a été occulté par « une simplification à l'extrême ». « Tout ce que nous voulions, c'était promouvoir des comportements afin de créer un cadre apaisé et propice à des échanges respectueux », indique-t-elle auprès d'ABC.

Certains auteurs pointent une tendance qui se dessinerait du côté des festivals littéraires australiens, avec une potentielle crispation autour du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. En début d'année 2025, l'autrice Kathy Shand avait ainsi quitté le conseil d'administration du Sydney Writers' Festival, en rappelant que « la liberté d'expression ne peut pas et ne doit pas être instrumentalisée pour justifier des termes et des débats qui mettent en péril le festival ».

Si Shand, philanthrope et membre du conseil d'administration de l'événement depuis une décennie, n'a pas détaillé les motivations derrière sa démission, le Financial Review indique que certaines invitations en seraient à l'origine. Les présences de l'autrice palestinienne Plestia Alaqad, qui a accusé Israël de « génocide » et de l'éditeur et directeur artistique Bilal Hafda, très engagé lui aussi, auraient froissé Kathy Shand. Cette dernière, en 2024, aurait par ailleurs suggéré une interdiction des keffiehs, les coiffes traditionnelles du Moyen-Orient, dont le port signifie parfois un soutien à la cause palestinienne, dans l'enceinte du festival.

Le Melbourne Writers Festival a aussi connu sa polémique, avec la démission du vice-président de son conseil d'administration, le Dr Leslie Reti, heurté par un événement poétique réunissant des auteurs aborigènes et palestiniens. Ensemble, ils devaient évoquer un mouvement « de résistance au colonialisme et d'expression contre les atrocités ».

Tout en soulignant qu'il respectait la liberté de programmation de la directrice artistique du festival, la journaliste et autrice Michaela McGuire, Reti avait critiqué cette présentation, la qualifiant d'« historiquement fausse et profondément choquante », rapporte The Conversation. L'anthropologue et géographe Marcia Langton s'était aussi exprimée contre ce rapprochement entre les causes palestinienne et aborigène, indiquant que « les situations respectives restaient peu comparables ».

Photographie : dans une manifestation pour un cessez-le-feu immédiat en Palestine et au Liban, le 5 octobre 2024 à Paris (illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

