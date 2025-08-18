On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce

Il y a des livres qui s’imposent d’emblée, comme une évidence. L’Entroubli, premier roman de Thibault Daelman, publié aux éditions du Tripode, appartient à cette catégorie. Pour en parler, Stéphanie Hanet, libraire à Coiffard à Nantes, ne cache pas son enthousiasme : « C’est un coup de cœur absolu. Un roman comme on n’en a pas souvent entre les mains, à la fois par son histoire et par sa langue. »

Une enfance cabossée, entre chaos et grâce

Le récit s’enracine dans une enfance heurtée, marquée par les turbulences d’une famille nombreuse en banlieue parisienne. Daelman, l’un des cinq frères, raconte une jeunesse ballotée « entre débrouilles, chaos domestiques et instants de grâce ». Inspiré de sa propre histoire, le livre n’est pas une autobiographie revendiquée mais bien un récit de vie, charnel, traversé de douleur et de lumière.

Stéphanie Hanet souligne l’importance de la mère, figure centrale : « On oscille sans cesse entre admiration et saisissement. Elle est inventive, autoritaire, parfois violente, mais toujours animée d’une volonté farouche de réussite pour ses enfants. »

On la voit cuisiner des repas quotidiens pour pallier l’impossibilité de payer la cantine, transformer un manque en moment de joie partagée. Mais elle incarne aussi la dureté, refusant tout lien avec un père alcoolique, dont l’absence pèse autant que la présence fantomatique.

Un père humilié, mais pas absent

Le portrait du père affleure par éclats : gestes tendres inattendus, humiliations répétées, scènes de violence verbale et physique. « J’ai été frappée par cette scène où la mère lave le père à la Javel. C’est d’une brutalité incroyable », confie la libraire. Pourtant, dans ce foyer « plein d’amour et de haine », l’enfant nourrit une attirance obstinée pour ce père qu’on lui interdit d’approcher.

La révélation des mots

Au cœur du roman, l’école apparaît comme un refuge, un tremplin. Une enseignante ouvre au narrateur l’univers du verbe et de la poésie. « C’est là qu’il découvre les mots, ce qui deviendra l’élément primordial de sa vie », insiste la libraire. Ce goût pour la langue le distingue, au point d’être surnommé « le poète » par ses camarades.

CHRONIQUE - L’Entroubli ou l’enfance sans refuge

Cette singularité irrigue tout le texte. Le titre lui-même, L’Entroubli, puise sa source chez Villon et traduit un état paradoxal : entre absence et présence aiguë. « C’est ce qu’on ressent à la lecture. Il y a une inventivité dingue dans sa langue, une musicalité qui évoque Malarmé. Et parfois, je retrouve la vertigineuse poésie haïtienne de Frankétienne », confie la libraire. Lire Daelman, dit-elle, revient à entrer dans une toile de mots, entre fumée et lumière.

Thierry, l’échappée lumineuse

Parmi les personnages secondaires, Thierry apparaît comme une respiration. Bienveillant, discret, il offre un équilibre fragile à la fratrie. « Il vient comme une bonne fée, presque avec un coup de baguette magique. Puis il disparaît, comme avalé par l’entroubli. C’est une prouesse narrative », note Stéphanie Hanet.

Cette construction maîtrisée témoigne, selon elle, d’un travail de longue haleine : « On sent que Daelman a retravaillé ses souvenirs pour atteindre l’essence même de son histoire. »

Un premier roman déjà majeur

Difficile de croire qu’il s’agit d’un premier livre. « On en parle comme si l’auteur était déjà installé. C’est exceptionnel de maturité », assure la libraire. L’éditeur, Frédéric Martin, a d’ailleurs perçu l’évidence du texte dès sa découverte : « Il a demandé à son équipe d’arrêter tout pour lire ce manuscrit. Ça n’arrive pas souvent. »

À la librairie Coiffard, L’Entroubli trône désormais sur la grande table des coups de cœur et figure dans la sélection du Prix Coiffard. L’ouvrage sera également rangé en littérature française contemporaine, voisin des autres découvertes singulières du Tripode, éditeur connu pour accompagner des voix atypiques comme Dimitri Rouchon-Borie ou Paolo Bellomo.

Une lecture à haute voix

Pour Stéphanie Hanet, le livre demande une oreille : « Un collègue m’a dit qu’il avait commencé par le lire à voix haute, parce que c’est un texte qu’il faut écouter. » Elle imagine déjà des lecteurs adolescents sensibles à cette langue hors norme, capables de reconnaître dans ce récit les troubles de leur propre passage à l’âge adulte.

En refermant le roman, la libraire confie un sentiment tenace : « Ce livre va me laisser une empreinte, c’est obligé. » Et d’ajouter : « On en sort bouleversé, porté par une langue qui laisse une marque, comme une brûlure douce. »

