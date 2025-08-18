États-Unis : 1,4 million $ pour défendre les bibliothèques de la censure

Les temps sont durs pour la liberté d'expression et la libre circulation des ouvrages, dans les bibliothèques publiques et scolaires des États-Unis. Depuis quelques années, une poussée conservatrice s'attaque en effet aux ouvrages présentés sur les rayonnages des établissements, dénonçant des « contenus sexuels » et autres passages « obscènes » à expurger, afin de protéger les jeunes lecteurs.

Des centaines de titres, jusqu'à présent lus par des adolescents, reconnus pour leur valeur littéraire et leur propos humanistes, se retrouvent ainsi mis au ban. Derrière ces retraits, les contestations de quelques militants conservateurs, certes, mais surtout des législations portées par des gouverneurs conservateurs, notamment dans les États de Floride, du Texas, du Tennessee, de l'Iowa, et bien d'autres.

Dans ce contexte, l'organisation non gouvernementale PEN America ne ménage pas ses efforts, en documentant depuis plusieurs années ces attaques sans précédent contre la liberté de lire. Sur l'année scolaire 2023-2024, 10.046 tentatives de censure d'ouvrages ont ainsi été relevées par la structure, qui cite les noms de Rupi Kaur, Margaret Atwood, Sarah J. Maas, Judy Blume, Alice Walker, Lev Grossman, Jodi Picoult, John Green, Patti Smith, Sally Rooney, Anna Todd, Stephen King, mais aussi Marjane Satrapi, Pénélope Bagieu ou bien Mirion Malle parmi les victimes des censeurs.

À ces attaques venues de certains États s'ajoute désormais la menace du pouvoir fédéral lui-même : l'administration Trump s'est en effet déclarée hostile aux bibliothèques publiques à plusieurs reprises. En mars dernier, le président des États-Unis a ainsi choisi, d'un trait de plume, de supprimer une agence fédérale, l’Institute of Museum and Library Services (IMLS).

Cette dernière attribue des subventions à quelque 125.000 bibliothèques et 35.000 musées du pays, permettant la gratuité des services, la modernisation des établissements ou encore la mise en place de programmes orientés vers les populations défavorisées. Une action en justice est en cours, après la contestation de certains États du pays et de professionnels de la lecture publique.

Qu'est-ce que la Mellon Foundation ?

PEN America a donc fort à faire, et l'ONG se félicite en conséquence d'une subvention d'un montant de 1,4 million $ accordée par la Mellon Foundation, l'une des plus anciennes organisations philanthropiques des États-Unis.

L'ONG indique qu'elle investira ces fonds dans la recherche et l'analyse du mouvement de censure, des campagnes de sensibilisation du public, ainsi que dans la création de « ressources et de formations pour les bibliothécaires qui subissent des faits de harcèlement en raison des livres qu'ils promeuvent et des programmes qu'ils mettent en place ».

La création officielle de cette structure remonte à 1969, mais elle est née de la fusion de deux organisations plus anciennes, l'Avalon Foundation et l'Old Dominion Foundation. La première avait été créée par Ailsa Mellon Bruce et la seconde par Paul Mellon, les deux enfants d'Andrew W. Mellon et Nora Mary Mellon.

Ils nommèrent cette nouvelle entité Andrew W. Mellon Foundation, en mémoire de leur père, banquier et diplomate américain. Dotée d'un patrimoine conséquent, estimé à environ 6 milliards $, elle attribue chaque année des bourses et autres subventions, afin de perpétuer la tradition philanthropique instaurée par Andrew W. Mellon, amateur d'art et plus particulièrement de peinture.

La fondation s'efforce de promouvoir et de financer la présence de l'art et des sciences humaines dans les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi au sein de la société dans son ensemble.

