Terence Stamp, acteur-écrivain au regard magnétique, est mort

Terence Stamp s'est éteint à 87 ans. Figure du cinéma britannique, regard magnétique et silhouette de dandy, il fut aussi un auteur attentif aux mots. Des romans adaptés où il laissa son empreinte, jusqu'à ses propres livres, sa vie a sans cesse croisé le chemin de la littérature.
Le 18/08/2025 à 13:30 par Louella Boulland
18/08/2025 à 13:30
La nouvelle est tombée le 17 août 2025, confirmée par sa famille : Terence Stamp est mort. À 87 ans, il laisse derrière lui une carrière riche de plus de soixante films. Mais réduire Terence Stamp à ses rôles au cinéma serait manquer une part essentielle de son parcours, puisqu'il fut également écrivain.
Né en 1938 à Londres, dans une famille modeste, Terence Stamp a grandi dans un environnement pollué par les bombardements de la guerre. Très jeune, il découvre les livres et y trouve refuge. Mais c’est une autre forme d’art qui le séduit : la scène.
En 1962, alors qu’il est âgé de 24 ans, Peter Ustinov lui obtient le premier rôle dans Billy Budd, adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Louis O. Coxe et Robert H. Chapman, montée à Broadway en 1951, et elle-même tirée du roman Billy Budd, marin de Herman Melville. Un début qui liait déjà son nom à un classique de la littérature.
La suite des années 1960 fut tout aussi féconde. Il prête ses traits à Freddie Clegg dans L’Obsédé, adapté du roman L’amateur de John Fowles, publié en 1963, qui lui valut le prix d’interprétation à Cannes. Quelques années plus tard, en 1968, il intègre le cinéma italien avec Théorème (Teorema), de Pier Paolo Pasolini, adaptation de son roman homonyme.
Plus surprenant, on le retrouve aussi dans les œuvres d’Edgar Poe portées à l’écran, dans Histoires extraordinaires (1968) puis dans The Black-out (1977), où il incarna l’écrivain lui-même, brouillant la frontière entre créateur et créature.
Puis, au terme de dix ans d’absence, il fit son retour en grande pompe en 1978, dans le costume du général Zod de Superman de Richard Donner. Il incarne ici une autre forme de littérature, plus populaire cette fois, celle des comics. Terence Stamp y trouve un second souffle, et le public une figure inoubliable du grand écran.
En parallèle de son parcours d’acteur, Terence Stamp mena une véritable carrière d’écrivain. Il publia plusieurs volumes de Mémoires, dont Stamp Album (Bloomsbury, 1987), Coming Attractions (Bloomsbury, 1988), Double Feature (Bloomsbury, 1989), Rare Stamps : Reflections on Living, Breathing, and Acting (Escargot Books, 2012) et The Ocean Fell Into the Drop: A Memoir (Repeater Books, 2017). Il s’essaya aussi à la fiction avec le roman The Night (Orion, 1993).
Plus inattendu, il coécrivit avec Elizabeth Buxton deux ouvrages culinaires, The Stamp Collection Cookbook (Ebury Press, 1997) et The Wheat and Dairy Free Cookbook (Ebury Press, 2002), proposant des recettes adaptées aux personnes intolérantes au blé et au lactose. Tous ces titres sont inédits en français.
Sa voix, que beaucoup décrivent comme étant grave et reconnaissable, accompagna aussi des textes qu’il aimait. Il lut par exemple Perfect Brilliant Stillness de David Carse pour SilkSoundBooks. Dans son introduction, il déclara son attachement profond à l’ouvrage en affirmant : « Greater love hath no man » (Nul amour n’est plus grand que celui d’un homme).
Ses derniers rôles confirmaient ce va-et-vient permanent avec la littérature. Chez Tim Burton, dans Miss Peregrine et les Enfants particuliers (2016), adapté du roman fantastique de Ransom Riggs, il incarnait Abe Portman, le grand-père de Jake, porteur de la même particularité que son petit-fils, avant d’être tué par un Sépulcreux. En 2021, dans Last Night in Soho de Edgar Wright, il retrouvait le Londres des années 1960, celui de ses débuts. Une boucle bouclée.
Crédits image : Aetos Film
Par Louella Boulland
Contact : lb@actualitte.com
