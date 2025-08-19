Conseils lecture Kobo : deux romans pour prolonger l'été

Les libraires Kobo vous proposent d'embarquer dans votre liseuse – la Clara B&W, ici en photo – deux polars pour agrémenter votre été de lectures à suspens...

Le romancier poursuit son exploration des zones d’ombre de l’âme humaine en mariant thriller psychologique et enquête policière. Habitué des intrigues labyrinthiques, il place cette fois le lecteur face à une histoire où les apparences trompent sans cesse et où chaque détail peut devenir une pièce du puzzle.

Le roman s’ouvre sur une rencontre improbable : Mathias Taillefer, ex-policier brisé par un accident, est hospitalisé. Une jeune étudiante en musique, Louise, se présente à son chevet pour lui jouer du violoncelle. Mais ce qui semble au départ n’être qu’un hasard cache une intention bien plus sombre. Sollicitée pour l’aider à résoudre une énigme, Louise entraîne malgré elle Mathias dans une spirale de révélations et de dangers. Au cœur de cette enquête plane l’ombre d’Angélique, une femme à la destinée mystérieuse, qui donne son titre au roman.

Fidèle à son art du suspense, Musso construit son récit en courts chapitres, nerveux, où les rebondissements s’enchaînent. L’écriture, fluide et cinématographique, privilégie l’efficacité à la dentelle stylistique.

Mais derrière cette mécanique parfaitement huilée, l’auteur glisse une réflexion plus intime sur la culpabilité, la rédemption et la force des choix passés. Angélique devient alors une figure ambivalente : victime ou manipulatrice ? Son rôle, volontairement trouble, donne au lecteur la sensation de marcher sur un sol mouvant.

Fidèle à son goût pour les destins cabossés, Martin-Lugand choisit de placer son personnage face à une ville-musée où chaque pierre respire l’histoire. Florence devient le décor mais aussi le catalyseur d’une renaissance. La peinture, les sculptures, la beauté intemporelle deviennent autant de miroirs des sentiments d’Iris, en lutte avec ses démons intérieurs. L’autrice excelle dans cette façon d’ancrer l’intime dans un cadre universel, où la quête d’équilibre et de sens résonne avec celle du lecteur.

Le style reste celui que ses lecteurs affectionnent : direct, sans fioritures, mais toujours empreint d’une grande sensibilité. Les émotions affleurent, parfois à la limite de la pudeur, mais jamais dans l’excès. Les dialogues, sobres et réalistes, confèrent au récit un rythme qui alterne entre contemplation et tension dramatique. La douleur, la perte, mais aussi la résilience se déploient avec une sincérité qui touche.

La trame suit les codes de la reconstruction après le chaos, fil narratif récurrent dans son œuvre. Et qui fait sa force : elle sait parler à ses lecteurs de ce qui les traverse dans leurs propres vies. Ses personnages ne sont pas des héros lointains ; ce sont des femmes et des hommes auxquels on peut s’identifier, avec leurs fragilités, leurs colères et leurs espoirs.

Par la grâce de son décor florentin et la justesse des émotions mises en scène, Agnès Martin-Lugand signe un récit à la fois lumineux et mélancolique. Une invitation à croire aux recommencements, à accepter les épreuves comme des passages, et à se laisser surprendre par la vie.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com