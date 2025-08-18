La Nuit des clowns : attention aux nez rouges (sang)

En salles à partir de ce mercredi 20 août, La Nuit des clowns se base sur l'ouvrage de Cesare, Un clown dans un champ de maïs, adapté pour l'écran par Carter Blanchard et Eli Craig lui-même. Les droits du livre ont été acquis par la société de production avant même sa publication...

Entre l'hommage et la parodie, La Nuit des clowns s'inscrit dans un genre bien connu du cinéma d'horreur, le slasher, lequel implique généralement une bande d'adolescents en vadrouille, un environnement plus ou moins hostile et une personne très mal intentionnée.

Eli Craig n'a pas oublié une petite dose d'humour, lui qui a déjà réalisé Tucker & Dale vs. Evil (2010) et Little Evil (2017). Notons qu'Adam Cesare a signé une suite à son roman, intitulée en français Frendo est vivant ! (traduction de Justine Richard, Pocket)...

Par Antoine Oury

