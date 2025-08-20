Footboys : l’envers du décor des futurs champions

Enfant, Mathieu Tulissi Gabard ne vivait que pour ce sport dans lequel il excellait. Encouragé par ses entraîneurs et ses parents, motivés par ses amis, à 12 ans il est approché par des clubs tels que Saint-Étienne ou Sochaux. Mais, à 15 ans, c’est à Montpellier qu’il signe avec le centre de formation. Mais très vite, le rêve de gosse va se heurter à la réalité du monde des adultes.

Intelligemment construit en succession de témoignages dans lesquels, amis, entraîneurs, ex-coéquipiers ou famille interviennent à tour de rôle, l’auteur revient sur cette part de jeunesse pendant laquelle il s’est frotté à un monde d’adolescents éloignés de leurs familles, encadrés par des adultes dénués de pédagogie.

Il va connaître la compétition et la solitude, et petit à petit, le plaisir du jeu devient une souffrance. Il décrit le coach comme « un petit enfant en colère qui veut tout tout de suite et qui demande en criant, l’enfant, lui pleure ».

Il dépeint des adultes peu empathiques, subordonnés aux méthodes de la Fédération qui a un droit de regard sur tout et qui décide des conduites des entraînements sans se soucier des spécificités des joueurs. La Fédé apparaît comme une organisation tentaculaire qui se coopte, un entre-soi confortable fait de passe-droit et de piston.

Mention toute particulière pour le témoignage du premier entraîneur de l’auteur, surnommé Pépé, un vrai amoureux du jeu, un adulte qui aime voir les enfants jouer et s’épanouir, et qui regrette la pression des clubs et trop souvent celle des parents qui misent sur une possible carrière lucrative.

Les centres de formation ou de préformation, sont des vases clos où prolifère la misère affective, plusieurs joueurs tombent en dépression, mais c’est aussi une école de solidarité des jeunes en formation face aux autres.

Que reste-t-il à la fin de cette histoire ? Beaucoup d’amertume, un sentiment d’abandon mais la certitude d’avoir fait le bon choix en quittant le centre de formation, car c’est l’auteur qui va prendre cette décision et qui va surprendre les dirigeants, il était un bon élément, il aurait pu faire carrière, mais l’envie n’était plus là : « Je voulais sauver ma peau, ce fut chose faite. »

Ses coéquipiers reconnaîtront dans cette décision d’avoir arrêté à temps, un grand courage car peu d’entre eux osent avouer leur mal-être, les pleurs la nuit dans l’internat, la peur des sanctions du club et la crainte de la désillusion. Heureusement pour nous, Mathieu Tulissi Gabard choisit une autre voie, celle de la littérature pour notre plus grand plaisir.

Footboys est un roman choral, chaque intervenant raconte l’envers du décor, un miroir aux alouettes qui demande effort et sacrifice, Footboys est un roman éclairant, un roman que les parents qui rêvent d’une carrière sportive pour leurs progénitures devraient lire tout comme les adolescents qui se projettent déjà en internationaux dans la cour de récréation ; seulement 20 % arrivent à être professionnels, il y a donc 80 % de jeunes relâchés dans la nature avec des espoirs déçus, frustrés d’avoir été privé d’innocence.

Heureusement que tous ces jeunes ont été animés à un moment donné, de la passion du foot, du plaisir de jouer, de s’amuser et de partager cette passion avec d’autres garçons de leur âge. En revanche, dommage, et c’est Pépé qui le dit, que les adultes s’en mêlent : « Tu vois, on a donné d’la valeur à quelque chose qui en a pas. » Un roman à haute qualité humaine.

En librairie le 21 août.

Par Christian Dorsan

