Des obus, des fesses et des prothèses d’Arno Bertina : à la recherche de l’être perdu

Des Obus, des fesses et des prothèses (éditions Verticales, parution le 21 août 2025), d’Arno Bertina, l’atteste à chaque page. Par le biais de ses narrateurs, des drames secrets qu’ils relatent, ce livre sonde l’existence, ses vertiges, ses mystères, ses alinéations violentes. Les rapports à soi ou aux autres s’y révèlent comme des voies opaques qu’il importe d’éclairer jusqu’au bout. Pulsions de vie et de mort s’y jettent, à l’écoute desquelles il faut être, si l’on veut faire son « travail d’humain ».

Un quatuor de destins

Après la chute de Ben Ali, dans un palace non loin de Tunis, une piscine divise en deux ses occupants : « [d’]un côté, les hommes diminués, de l’autre les femmes augmentées ». Les premiers, blessés par la guerre libyenne, s’en remettent comme ils peuvent. Les secondes, ayant eu recours à la chirurgie esthétique pour être plus belles – plus conformes aux canons de beauté prescrits par le monde –, attendent que leurs plaies se referment en espérant ne pas se perdre.

Dans ce cadre luxueux mais funeste, quatre destins se croisent. Institutrice, Rafika fait le ménage et des pansements, l’après-midi ; Madjed, chirurgien victime d’un bombardement, reprend conscience à moitié, ayant perdu un bras et une jambe dans la catastrophe qui l’a touchée en Libye, ainsi que la vue ; Naïma est convalescente après s’être fait refaire une paupière et un sein pour fuir sa perfection, par soif de tragique ; Hassen, enfin, jeune hère de Sidi Bouzid, parvient à s’introduire comme groom en suivant un rêve éveillé.

Sauf pour la dernière partie – celle d’Hassen –, qui excède le cadre spatiotemporel du récit pluriel, c’est Madjed, le patient de la chambre 12, qui s’avère le fil rouge du roman – son fil rouge lacunaire, souffrant et captivant. Il ouvre le cercle du livre et en signe la syntaxe des corps en quête de salut, non sans accuser par son nom la folie militaire.

Un cercle infernal

Tout au long du roman, les corps brûlent, se défont. Par moments, ils exultent. Et cela, dans un cercle de feu récurrent, dont il semble impossible de s’extraire. Symbolique, ce cercle émane de « la fatalité, [du] désir des hommes, ou [des] modes, ou [de] ce qui se vend » – de ce contre quoi buttent notre liberté, notre envie de vivre à l’état pur.

Infernal, il touche à la guerre, civile ou intime, au sein du couple, de soi-même. Il dérive toujours d’un principe idéal, surmoïque – l’enfer est pavé de bonnes intentions, c’est connu – en forme de ferment destructeur. En tous cas, il sème le chaos, dont les corps échoués à l’hôtel sont les signes les plus évidents. Il fait partie du réel, qu’il dévoile, à l’opposé du storytelling qu’écarte le roman à travers un récit théâtral, une succession de présences en crise dont les voix vibrent en pleine douleur.

Or, pour toutes ces présences proches du point de rupture, soumises à l’innommable, seul l’amour fait sens, en fin de compte. Point de fuite du livre, l’amour rime avec Nour pour Madjed et Oumar pour Naïma, en forme d’anagramme ultime, au-delà d’elle-même. Escorté par la beauté – celle qui est vie et non figée, mort commandée en vue de bénéfices sonnants et trébuchants –, lui seul porte l’espoir, quand le rire soulage, désamorce, résiste aux oukases du monde tel qu’il flambe.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com