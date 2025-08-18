La mauvaise joueuse : Victor Jestin ou l’intimité à huis clos

Le pitch est minimaliste, presque théâtral : une jeune femme, Jeanne, joue aux cartes avec son ancien amant, Marc, dans la maison qu’ils ont partagée. Il pleut, on entend les gouttes heurter la verrière. Dehors, tout semble figé. Dedans, c’est l’inverse. Chaque pli retourné, chaque silence entre deux mots, chaque allusion est une relance affective.

Ils s’affrontent avec des banalités en apparence – une partie de belote –, mais en réalité, ce qui se joue, c’est la mémoire des blessures. Une séparation récente. Un passé jamais vraiment digéré. Et surtout, un déséquilibre de pouvoir qui bascule sans cesse. Qui mène le jeu ? Qui triche ? Qui aime encore – ou fait semblant ?

Une microscopie du désamour

Victor Jestin capte avec une acuité troublante ces moments de tension millimétrée, où l’amour devient une mécanique de précision, presque une science molle. L’enjeu n’est plus de se reconquérir, mais de ne pas perdre la face.

Ce que le roman réussit brillamment, c’est de donner de l’épaisseur à l’invisible : les ressentiments larvés, les mots retenus, les gestes avortés. L’auteur filme les âmes comme d’autres filment les corps. Et dans cette maison familière – autrefois aimée, aujourd’hui étrangère –, chaque recoin devient un piège.

La grande réussite du roman, c’est ce déplacement subtil du conflit : on croit lire un règlement de compte amoureux, on découvre une étude sur la posture, sur la peur du vide, sur la perte de contrôle. Jeanne n’est pas une mauvaise joueuse parce qu’elle perd – elle l’est parce qu’elle refuse de jouer selon les règles qu’on veut lui imposer.

Écriture au scalpel

Le style de Victor Jestin est tout sauf démonstratif. Phrases courtes. Parfois brutales. Aucun mot de trop. Mais sous cette sécheresse apparente, une violence souterraine affleure. Le texte ne crie pas, il serre les mâchoires. Et c’est précisément ce qui le rend si intense.

À plusieurs reprises, une phrase anodine ouvre un abîme : « Elle regarde sa main, puis la sienne. » Trois secondes plus tard, le lecteur comprend que tout est déjà dit. L’amour, la honte, le désir de revanche. Cette économie de moyens est redoutable.

La mauvaise joueuse est un roman de peu, au sens noble du terme. Peu de personnages, peu d’action, peu de pages. Mais une densité affective rare. En fermant le livre, on ne sait pas qui a gagné – mais on sent que quelque chose, en soi, a perdu. Un reste de naïveté peut-être, ou cette croyance que l’amour peut tout réparer.

Victor Jestin signe ici un texte aussi acide qu’électrique, un duel amoureux sans arbitre. Et, disons-le franchement : c’est brillant.

À paraître ce 20 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

