La mauvaise joueuse : les jeux de la fuite, de la honte et du mensonge

Paniquée, elle trouve refuge dans un bowling en périphérie. Là, elle replonge dans une addiction ancienne qu’elle croyait maîtrisée : jouer compulsivement, à tout – bowling, flipper, fléchettes, jeux de société, loteries de fête foraine. Cette rechute ouvre une parenthèse de trois jours au cours desquels Maud, sous le poids de la honte et du mensonge, s’abandonne à sa passion dévorante du jeu.

De rencontres en errances – avec un adolescent, Rayan, son père Sofiane, ou encore dans l’ambiance trouble d’une fête foraine – Maud s’enfonce dans un engrenage où le jeu devient une façon de tenir debout, de fuir ses responsabilités, mais aussi de retrouver l’intensité enfantine de l’existence.

Un roman qui alterne entre cavale intime et descente dans l’addiction, où le jeu, loin d’être anodin, se révèle force destructrice et miroir de l’identité.

Avec La mauvaise joueuse, Victor Jestin signe un récit haletant et tendu, qui plonge le lecteur dans l’esprit d’une femme dominée par une compulsion. Le roman se lit presque comme un thriller psychologique : chaque scène est menée tambour battant, la tension naît autant de la fuite après l’accident que de l’obsession dévorante du jeu.

Jestin excelle à peindre des espaces périphériques – bowling, bars PMU, fête foraine, zones industrielles – comme autant de théâtres d’un drame existentiel. Ces lieux de loisirs, souvent banals, se transforment sous sa plume en arènes tragiques où se rejoue la fragilité humaine.

En filigrane, le livre pose une question plus universelle : qu’est-ce que le jeu dans nos vies ? Est-il un simple divertissement, une école de l’existence, ou bien une échappatoire risquée face au réel ? Le roman montre comment une passion peut se muer en malédiction quand elle absorbe tout le reste, révélant l’ombre derrière l’apparente normalité d’une vie.

Enfin, l’écriture, tendue et précise, restitue avec acuité les secousses intérieures de Maud. L’alternance entre moments d’introspection et scènes d’action donne au texte une intensité qui maintient le lecteur en apnée jusqu’au bout.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com