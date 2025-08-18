La vie ressemble à ça : Titiou Lecoq, philosophe du léger coup de gueule

Pas de narration, pas de structure imposante. Une suite de moments, d’humeurs, d’illuminations domestiques. Chaque page ouvre une lucarne sur l’intime, avec ce ton si reconnaissable : mi-constaté, mi-désabusé, toujours hilarant. « Le matin, j’ai besoin d’un sas de décompression entre mon lit et le monde. Malheureusement, ce sas, ce sont mes enfants. » Pas de mystère. Titiou parle de tout. De la vieillesse, du capitalisme, des règles, de l’amour, des réseaux sociaux, de ses seins, de son père, de son miroir. De la vie, donc.

Le texte avance comme une conversation entre potes. « Quand je regarde un ciel étoilé, je me demande toujours si j’ai bien payé ma taxe foncière. » Une pensée chasse l’autre. Rien ne dure, tout revient. L’enfance refait surface au détour d’un biscuit. Le féminisme claque dans une phrase. « Le patriarcat, c’est comme une applique moche qu’on oublie d’enlever. Un jour, tu la vois et tu ne vois plus qu’elle. » La banalité devient politique. L’intime déborde.

L’humour sert de loupe. « Je ne fais plus confiance à un mec qui n’a pas de livres chez lui. Ou alors, il faut qu’il soit très très bon au lit. » Les punchlines se glissent entre deux considérations sur la météo, les copines, la charge mentale, la peur de vieillir. Lecoq ne tranche pas. Elle expose. Elle observe ses contradictions comme des curiosités locales. « Je suis féministe, j’ai un diplôme de sociologie, et pourtant, je regarde L’Amour est dans le pré avec la ferveur d’un pèlerinage. »

L’écriture va droit au but. Des phrases nettes, courtes, souvent lapidaires. Un style qui vise la clarté plus que la pose. Le vocabulaire glisse du trivial au châtié sans prévenir. « Je veux juste un monde où je puisse porter un legging et être prise au sérieux. » Une demande simple, mais capitale. Les textes ne cherchent jamais à convaincre. Ils partagent, exposent, secouent gentiment.

Le livre marque aussi par sa capacité à dire la complexité avec une légèreté renversante. Une société en décomposition numérique, un capitalisme en jogging, une génération qui « scrolle sa propre disparition » — tout y passe, avec une honnêteté désarmante. Lecoq ne juge pas, elle rit avec. Y compris d’elle-même. « À force de courir après le développement personnel, j’ai raté mon bus. »

Pas d’héroïne, pas de récit. Juste Titiou. Juste la vie. Une succession de pensées qui tombent juste. Qui font mouche. Qui font rire. La vie ressemble à ça, oui. Fatiguée, drôle, bancale, brillante. Comme un dimanche pluvieux avec des frites. Comme une vie qui dérape dans le bon sens.

À paraître le 25 septembre (et à ne surtout pas manquer).

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com