Les Adversaires de Michael Crummey : duel fratricide à Terre-Neuve

Michael Crummey est un auteur canadien anglophone déjà bien connu chez lui. Son roman Les Adversaires était paru en 2024 chez Phébus (traduit par Aurélie Laroche) et le voici ré-édité en petit format chez Libretto pour la rentrée littéraire 2025.

Mockbeggar, un petit village de pêcheurs, un simple poste de pêche, un « coin reculé du Royaume de Dieu », sur la côte Est de Terre-Neuve (aujourd’hui un quartier de Bonavista).

Au début du XIXe, c’est là que quelques colons protestants venus d’Angleterre, une poignée de catholiques irlandais et quelques austères quakers, affrontent une nature rude et sauvage dans l’espoir d’une bonne fortune ou l’oubli d’un sombre passé.

Une terrible épidémie vient de décimer la petite communauté et de rebattre les cartes parmi ceux qui entendaient dominer le commerce de la région. Un frère et une sœur se retrouvent à la tête de deux compagnies de pêche concurrentes : la désormais riche Veuve Gaines, intrigante et manipulatrice, et le rustre Abe Strapp, violent et mal dégrossi.

« [...] — Tu souhaites ma mort, pas vrai ? demanda-t-il en lui jetant un sourire. – De tout mon cœur. – Moi, vois-tu, je souhaite pas la tienne, dit-il en se dirigeant vers la porte. Il posa une main dessus avant d’ajouter : J’espère que tu vivras longtemps. Et que chaque instant sera pour toi un tourment aussi noir que ce que tu vis maintenant. »

Mockbeggar va devenir le théâtre de leur affrontement et sur ce petit échiquier, les habitants ne sont que des pions manipulés par l’une ou par l’autre dans cette lutte incessante. Un plateau de jeu que les tempêtes, les flibustiers, les famines, les caprices de la mer ou les glaces du Labrador, viennent régulièrement renverser pour relancer la partie.

Leurs deux intendants, le sacristain Abraham Clinch pour Abe Strapp et Aubrey Picco pour la Veuve Caines, essaient tant bien que mal d’endiguer le chaos.

« [...] Le Sacristain ne tolérait pas les commérages au sein de son équipage, mais hors de portée de ses oreilles, le meurtre de Dallen Lambe et la noyade de Seamus Fleet le jour de la Saint-Patrick furent amplement commentés. Tout comme la Veuve Caines et l’accoutrement répréhensible qu’elle avait adopté depuis la mort de son mari, ainsi que le fléau sans pitié qui avait ravagé la côte et pris trois d’entre eux. En mettant bout à bout tous ces signes et ces épreuves, les marins en vinrent à la conclusion qu’ils assistaient probablement à la fin des temps dont il était question dans le Livre de l’Apocalypse. »

Voilà un roman truculent, haut en couleur, plein de pittoresque et de vigueur. Le Canadien est très en verve et sa faconde élégante manie la langue avec brio pour nous brosser une fresque digne des plus sombres naturalistes flamands : né à Terre-Neuve où il vit toujours, cet écrivain a des récits captivants à partager sur sa terre natale.

Avec ce presque huis clos (le lecteur ne quittera pas le village et ne prendra même pas la mer), l’auteur nous fait partager la vie de ces exilés qui affrontaient une nature rude et impitoyable, dans un lieu et une époque où il ne faisait pas vraiment bon vivre.

Michael Crummey a réussi à donner vie à une sacrée galerie de personnages d’où émerge l’énigmatique figure de la Veuve Caines, une femme qui s’habille en homme et pour laquelle le lecteur, partagé entre fascination et suspicion, hésite à prendre fait et cause, instinctivement poussé à se méfier d’elle autant que du diable en personne.

La prose éloquente et l’humour féroce cachent un roman très noir, où l’on ne sait trop si le chaos va naître de la folie des hommes ou de celle de la nature.

Par Bruno Ménétrier

