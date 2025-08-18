En Belgique, Open Library, lié à Internet Archive, échappe au blocage

Fondée en 1996, la plateforme Internet Archive, d'origine américaine, se présente comme une « bibliothèque d'Internet » dédiée à la conservation en ligne d'archives de toute sorte. Il s'y glisse parfois des œuvres sous droit, provoquant l'opposition des ayants droit et, rarement, des ordonnances de blocage. En Belgique, un des satellites d'Internet Archive, Open Library, était dans l'œil de la justice...
Le 18/08/2025 à 11:55 par Antoine Oury
18/08/2025 à 11:55
Le 16 juillet dernier, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles émettait une ordonnance peu commune, qui actait le blocage des accès à cinq plateformes ayant mis à disposition, sans autorisation, des ouvrages protégés par le droit d'auteur. Library Genesis, Z-Library, Oceanofpdf, Open Library et Anna's Archive se trouvaient ainsi inaccessibles à compter du 6 août, via des limitations mises en oeuvre par les fournisseurs d'accès à internet.
Parmi les sites visés, Open Library dénotait quelque peu, car cette plateforme est clairement présentée comme un satellite d'Internet Archive, site géré et administré par la fondation éponyme. Cette dernière, un organisme à but non lucratif, se consacre à la préservation du patrimoine mondial en abritant des artefacts numériques, de l'enregistrement audio à l'image, en passant par les vidéo, les jeux vidéo et les livres.
Open Library fut inauguré par Internet Archive il y a plus d'une décennie, avant d'être remis en avant pendant la pandémie de Covid-19 : il s'agissait alors de proposer au public une collection d'ouvrages numérisés en accès limité, à partir des catalogues de bibliothèques publiques du monde entier. Internet Archive se chargeait de scanner les titres, détenus légalement par les établissements, avant de les mettres en ligne.
Pour pouvoir les lire, une inscription gratuite était nécessaire sur la plateforme, et chaque titre ne pouvait être « prêté » qu'à un usager à la fois, pour une durée de deux semaines. Une manière, pour Internet Archive, de reproduire les conditions de prêt d'une bibliothèque publique, en proposant désormais des ouvrages sous droit.
La proposition d'Internet Archive n'a pas convaincu les éditeurs et ayants droit, aux États-Unis, qui ont porté plainte en 2020, l'année même du lancement d'Open Library. Quatre groupes éditoriaux, Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House, dénonçaient en effet une « violation massive du copyright ».
La procédure s'est soldée par la condamnation d'Internet Archive, en mars 2023, ensuite confirmée en appel quelques mois plus tard.
En Belgique, Open Library s'est retrouvée citée dans une plainte déposée par sept organisations, à savoir l’ADEB (Association des éditeurs belges), la SCAM (Société civile des auteurs multimédia), Copiebel (chargée de la gestion collective des droits des éditeurs francophones), Librius (son équivalent flamand), Gewu (organisme flamand de gestion collective), le GAU (Groep Algemene Uitgevers – association des éditeurs généraux en Flandre) et la VAV (Vlaamse Auteursvereniging – association des auteurs flamands).
Ces structures ont initié une procédure commune contre cinq plateformes, estimant que ces dernières diffusaient de manière illégale des œuvres protégées par le droit d'auteur, sans les autorisations nécessaires.
« Cette mobilisation est inédite par son ampleur, c'est la première fois qu'une telle coalition émerge entre plusieurs associations représentant les éditeurs et les auteurs du nord et du sud du pays », se félicitait Carine Lecomte, directrice générale de l'association des éditeurs belges(ADEB) et de Copiebel, quelques jours après l'émission de l'ordonnance de blocage par le tribunal de l'entreprise de Bruxelles.
Néanmoins, comme l'avait noté TorrentFreak, Open Library restait accessible en Belgique, y compris après le 6 août. En effet, il s'avère que les administrateurs de la plateforme ont pu être identifiés par les autorités belges.
« Après avoir entendu Internet Archive/Archive.org, le Service [de lutte contre les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins commises en ligne et contre l’exploitation illégale de jeux de hasard en ligne, NdR] a constaté que, contrairement aux autres “sites cibles”, les requérants étaient en mesure d'identifier le propriétaire du site web (Open Library) », indique ce même service, lié à la Direction générale de l'Inspection économique du SPF Economie [service fédéral belge, équivalent du ministère de l'Économie, NdR], dans un document accessible en fin d'article.
L'ordonnance de blocage de juillet dernier se justifiait notamment par l'impossibilité d'identification des administrateurs des différents sites. Dans le cas d'Open Library, la discussion semble possible, relève encore le service. « Compte tenu de la qualité de cet intermédiaire en tant que propriétaire du site web, le Service estime qu'une consultation supplémentaire avec les parties concernées (Internet Archive, les requérants) est nécessaire. Si nécessaire, les mesures que cette partie devra prendre seront déterminées en concertation avec les parties concernées dans une décision ultérieure. »
Du côté des éditeurs, Open Library et Internet Archive semblent toutefois bel et bien considérées comme des plateformes en infraction au droit d'auteur, comme les autres sites visés par la procédure. Carine Lecomte, interrogée sur ce cas précis, nous indiquait en effet : « [P]eu importe que ces sites proposent certains contenus libres de droit ou non. À partir du moment où des œuvres protégées par le droit d'auteur sont diffusées sans autorisation, ils sont en infraction : que ces sites limitent leur offre aux œuvres du domaine public, et il n'y aura plus d'action en justice. La protection de la propriété intellectuelle doit primer avant tout. »
La concertation s'annonce délicate...
Photographie : illustration, M 2, CC BY-NC-ND 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
