La lecture en résistance : hommage aux 18 500 enfants palestiniens tués

Ce jeudi 14 août 2025, à San Benedetto del Tronto, sur le viale Secondo Moretti, une initiative portée par la Consulta Fratellanza tra i Popoli et les associations Palestina Libera et Piceno per la Palestina a pris la forme d’un acte d’une intensité rare : la lecture no-stop des noms des 18 500 enfants palestiniens tués.

Commencée à 17h30, elle s’est poursuivie sans interruption jusqu’à 23h. Un rythme solennel, interrompu seulement par l’émotion ou la respiration des participants, récitant nom après nom.

Une lecture sans relâche au cœur de la ville

Ce chiffre, 18 500, résonne comme un écho amplifié par le silence de la communauté internationale : « La bande de Gaza est devenue un cimetière pour des milliers de petits. Un enfant palestinien est tué toutes les trente minutes », indique La Nuova Riviera.

Les organisateurs, sans détour, dénoncent : « Exterminer les enfants de Gaza par les bombes et par la faim, ce n’est pas la guerre, c’est un génocide. » Le terme, lourd de sens, revient comme une accusation formelle, assumée, et mise en lumière par cet hommage public et prolongé.

Dialogue entre mémoire et accusation

La lecture, dans ce cadre, ne se contente pas de nommer : elle accuse, interroge, dérange. Est-ce un geste artistique ? Un rituel de deuil ? Sans doute, mais bien plus encore : une forme de résistance culturelle, une obstination à refuser l’oubli.

Pourquoi lire sans s’arrêter ? Parce que l’accumulation des noms exprime ce que les statistiques, froides et abstraites, ne sauraient jamais révéler : l’ampleur d’une disparition, enfant après enfant, effacés par la faim, les bombes, les privations.

La question s’impose, brutale : peut-on encore appeler cela « guerre » lorsque ce sont les enfants qui paient de leur vie ? Ce geste s’inscrit dans un débat plus large, et très controversé, sur l’usage du mot « génocide » pour qualifier la situation à Gaza.

Plusieurs institutions, ONG et experts en droit international lui reconnaissent cette dimension, dont la Commission d’enquête des Nations unies. Ce n’est pas un écho marginal : Amnesty International l’affirme, et certains États, voire des juridictions, s’en saisissent. La lecture publique vient alors cristalliser cette convergence : entre mémoire individuelle et accusation collective.

Réhumaniser par la lecture publique

Dans un atelier littéraire, on parlerait d’incises, de respirations, de silences nécessaires au texte. Ici, dans l’espace urbain, la lecture adopte la même structure : phrases fragmentées, prénoms qui tombent comme des pierres dans un silence tendu, jusqu’à ce que le mur de l’indifférence se fissure. Écriture orale, sans ornement, sobre et précise, elle se transforme en prière partagée et en manifeste citoyen. Parenthèse éphémère, mais d’une puissance incontestable.

Les passants, intrigués ou bouleversés, s’arrêtent. Certains filment, d’autres pleurent en silence. On croirait assister à une scène de cinéma : des visages italiens soudain saisis par le poids de chaque syllabe, comprenant que derrière chaque nom prononcé se trouve une absence irréparable.

Et l’hommage ne s’arrête pas là. Il se prolonge le 16 août à Grottammare avec un flash mob, marqué par la voix de l’activiste palestinien Ammar a Amadneh. Ce prolongement témoigne de la volonté de faire de cette lecture un mouvement culturel, fragile dans ses moyens mais fort dans sa portée symbolique.

À San Benedetto, un simple pupitre, une feuille de papier, quelques voix. Rien de spectaculaire, sinon la force d’un rituel qui refuse le silence imposé. Cette lecture, obstinée et grave, transforme l’acte de nommer en acte d’accusation, en outil de réhumanisation.

Car nommer, c’est redonner une présence à ceux que la violence cherche à réduire à des chiffres. Nommer, c’est rappeler que l’on n’extermine pas seulement des vies mais des futurs, des promesses, des récits inachevés.

D’autres lectures pour dire l’indicible

L’initiative de San Benedetto n’est pas isolée. Dans l’hémicycle de la Chambre des députés à Rome, le parlementaire Angelo Bonelli a lu, au printemps 2025, les noms et les âges des enfants morts à Gaza. Ce geste, d’une intensité rare dans un cadre institutionnel, a contraint l’assemblée entière à se lever.

La scène, filmée et largement partagée, a marqué l’opinion : un rituel de mémoire transporté au cœur du pouvoir politique.

Quelques semaines plus tard, c’est le cardinal Matteo Zuppi qui a prêté sa voix à une longue lecture publique. Dans les ruines de la chapelle de Casaglia, haut lieu du massacre nazi de Monte Sole, il a prononcé les noms de plus de 12 000 enfants tués, palestiniens et israéliens confondus.

Là encore, le geste excède la simple commémoration : il fait dialoguer deux tragédies, celle du présent et celle du passé, pour rappeler que la guerre efface toujours les plus vulnérables.

