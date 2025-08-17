Stephen King : “Poutine a pris Trump pour un idiot

Difficile de ne pas sourire : la formule fauche l’air avec l’élégance d’un sabre, mélange de dérision et de franchise tranchante. Aux yeux de King, le dirigeant américain semble, sur scène à Anchorage, moins un acteur qu’un pantin bien manipulé. Et on sent que cette boutade est autant un soulagement qu’un divertissement — un clin d’œil complice à ceux qui ressentent l’absurde plus que la gravité.

Mais l’auteur ne s’est pas arrêté là. Dans une seconde publication, il se tourne vers les institutions : « Un président qui écrit mal ne peut pas penser », lançait‑il, s’interrogeant sur la fiabilité d’un dirigeant qui laisse traîner des fautes d’orthographe et des majuscules au hasard.

Une mise en scène sans substance

La rencontre Trump–Poutine (15–16 août 2025, Alaska) a promis l’apaisement — mais livré l’esbroufe. Aucun accord sur le cessez-le-feu en Ukraine n’a émergé ; l’unique triomphe réel fut une victoire d’image pour Poutine, maîtrisant l’espace médiatique mieux que son hôte.

Dans ce décor, Trump semblait jouer un numéro où il louangeait à tout-va son vis-à-vis — au point de ménager plus de chaleur à Poutine qu’à Zelenskyj, absent du dialogue. Ces échafaudages de puissance et ces relents théâtraux offrent un décor parfait à la dent acérée du romancier.

Le sarcasme politesse du désespoir ?

Stephen King, connu pour ses univers torturés et ses vertigineuses ambiguïtés, applique ici la même acuité à la satire politique. Ses mots sont courts, percutants : ni cadeau, ni flamboyance, mais une vérité grinçante. Le ton est oral — on l’imagine lançant la phrase avec un sourire en coin, comme un ami désabusé autour d’un verre.

Le mélange de familiarité (six mots, tout est brut) et de réflexion plus profonde (la fiabilité institutionnelle remise en question) crée un rythme vivant, jamais mécanique — quelques phrases courtes, suivies d’une incise, un changement de ton pour mieux surprendre.

D'un tweet qui veut dire “Zéro” !

Stephen King n’a jamais épargné Donald Trump dan ses interventions sur X (anciennement Twitter) : certaines sont devenues des mini-événements, tant elles condensent en quelques mots un mélange d’ironie, de colère et de sarcasme. Voici quelques-uns de ses coups de griffe les plus mémorables :

Dans un autre message, il attaque le niveau intellectuel du président en s’appuyant sur son écriture :

« Peut-on faire confiance à un président qui ne connaît pas l’orthographe, qui a de sérieux problèmes de grammaire et qui écrit des majuscules au hasard ? Je crois que non. Un président qui ne sait pas écrire ne peut pas penser. Merci de votre attention à ce sujet. »

Le sarcasme devient parfois plus léger, presque moqueur : « Je crois que Donald Trump est un fan secret. Il possède tous mes livres. » D’autres traits relèvent du clin d’œil culturel, comme cette référence au détective Harry Bosch : « Trump a invoqué le Cinquième amendement de nombreuses fois lors de sa déposition. Comme le dit Harry Bosch : “Quand tu es dans le pétrin, ferme-la.” »

Et quand King imagine un Trump réélu, il pique encore : « Si Donald gagne, vous pourrez l’appeler Roi Trump Ier. Il va adorer ça. » Enfin, son retour fracassant sur X se conclut par un coup de massue : « Je voulais juste dire que Trump est un traître, un abruti amoureux de Poutine ! Et ça vaut double pour Elon ! »

Crédits photo : Presidential Press and Information Office, CC BY SA 4.0

