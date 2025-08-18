Marketing de la vulnérabilité : BookTok et Sad Girl Lit, les usines à émotions

Le poids réel de TikTok se mesure mieux depuis 2022-2024. Au Royaume-Uni, Nielsen estimait que 1 acheteur de livres sur 4 utilisait TikTok/BookTok en 2022 et que ces consommateurs représentaient près de 90 millions d’achats cette année-là.

Dans le même temps, Nielsen évaluait à 3 % la part des ventes UK directement déclenchées par la découverte via des vidéos (TikTok/YouTube) : « relativement modeste », mais en forte progression, et avec un effet démultiplicateur sur la fiction adulte.

Vues, larmes et achats

Côté États-Unis, la démonstration-totem reste Colleen Hoover : en 2022, elle a vendu 14,3 millions d’exemplaires imprimés (NPD BookScan), dominé les palmarès et repositionné le backlist comme gisement de hits.

Son roman It Ends With Us (Jamais plus, trad. Pauline Vidal)a depuis franchi le cap des 10 millions d’exemplaires dans le monde selon l’éditeur (Atria/Simon & Schuster, 2024). Ce triomphe n’est pas du « sad girl » stricto sensu, mais il explique l’attention portée aux fictions émotionnelles portées par communautés et esthétiques en ligne.

Les réseaux ne font pas que convertir des vues en ventes sur ces segments éditoriaux spécifiques (et probablement juste eux). Ils fabriquent des langages. Sur TikTok et Instagram, des courtes citations tournent en boucle (le « line-pulling »), des aesthetics s’imposent (mains tremblées, carnets, morphologies maigres, filtres laiteux), des vidéos-réaction (lectrices en larmes) deviennent la preuve d’un livre « vrai ».

Le cœur a ses hashtags...

Les éditeurs l’ont compris : campagnes créateur·rices, envois d’EP, hashtag challenges, mise en scène de la vulnérabilité comme promesse d’authenticité — ce que les pros du marketing résument désormais sans détour.

Attention pourtant à l’illusion d’optique : Publishers Weekly soulignait dès 2023 un ralentissement relatif du « corpus BookTok » suivi par BookScan, même si la fiction adulte restait en hausse. Autrement dit, la dépendance aux codes viraux n’est ni garantie ni pérenne.

Cependant, l’empreinte culturelle (et le réflexe d’achat) demeure. En parallèle, l’ouverture des librairies à une clientèle jeune — et le retour du magasin comme lieu cool — montrent que l’écosystème est hybride : on découvre sur TikTok, on achète aussi parce qu’un ou une libraire incarne la recommandation.

Le buzz ralentit-il ?

Enfin, on ne peut ignorer l’ancêtre Tumblr/Instagram qui a incubé la Sad Girl Theory de Wollen : l’idée (controversée) que performer sa tristesse peut être un geste de résistance a irrigué une partie de l’esthétique en ligne.

« La tristesse exprimée n’est pas un échec individuel mais un acte de protestation », résumait Audrey Wollen. Cette intrication art/affects/réseaux éclaire la popularité d’une littérature qui revendique le droit au négatif — et sa monétisation.

Un extrait des oeuvres citées est proposé en fin d'article.

Par Nicolas Gary

Par Nicolas Gary