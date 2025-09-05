ActuaLitté sur smartphone Android ou iPhone : mieux qu'une application

Bon, commençons avec un bref rappel historique : ActuaLitté n’a pas toujours refusé le modèle applicatif. En novembre 2010, nous étions le premier média dédié au livre et à la lecture à nous lancer dans l’aventure, avec une app pour iPhone. Une interface simple, efficace avant tout, pour faciliter la lecture en mobilité.

Bon : elle reprenait aussi notre charte graphique de l’époque, passablement… moche.

Mais c’était une première (et même mondiale) et les options fournies, bien que basiques, répondaient à un usage en vigueur. À l’époque, certes, mais tout de même.

La Web App, une autre liberté

Les temps changent, comme le chante Bob Dylan et désormais, les applications représentent des enjeux majeurs de recrutement de public, de fidélisation et de vigilance technique — donc de coûts — tout en restant soumis aux délais et validations d’Apple et Google. Pour faire simple. Les restrictions de l’App Store, par exemple, impliquent de suivre à la lettre les impératifs de la firme à La Pomme…

Mais il serait fastidieux de lister tous les motifs d’exaspération qui découlent d’une application.

Pour faire simple : choisir une webapp, c’est privilégier l’accessibilité universelle, la simplicité de déploiement, la réduction des coûts et l’indépendance vis-à-vis des stores. Les applications natives gardent bien sûr un avantage pour certaines fonctionnalités techniques très poussées (accès au matériel du smartphone, jeux haute performance, etc.). Mais pour une majorité d’usages, la webapp est aujourd’hui une solution plus rationnelle.

Ce qui n’avance pas vraiment sur comment disposer d’un petit bouton sur son écran d’accueil, afin de consulter ActuaLitté. Nous y venons.

Un raccourci, tout simplement

Pour Android, logiquement, un message vous propose de faire le boulot à votre place. Il suffit de valider la proposition d’ajouter notre site à votre collection d’apps, et le tour est joué. Si par mégarde vous cliquez sur Fermer, pas de souci, le message reviendra.

Pour iOS, évidemment, il faudra quelques manipulations. En vous rendant sur la page d’accueil, vous identifierez en haut à droite le bouton de partage, le symbole se retrouve sur divers navigateurs (Safari, Chrome ou autre). Il est ici entouré en rouge :

En cliquant dessus une liste d’actions est proposée : vous trouverez celle “Sur l’écran d’accueil”.

Validez. C’est fini.

Et sans avoir besoin de compte chez qui que ce soit ni demander d'autorisation. Excellentes lectures.

