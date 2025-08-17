Outrée par un livre de coloriage pour adultes : promo sur la tartuferie rayon Scandale

Il aura suffi d'un post pour que la toile s'enflamme. En exposant quelques-unes des pages à colorier, comme promis, mais légendées de phrases légendaires : « that’s my good girl », « yes daddy », la cliente a déclenché le courroux (coucou, roukoukou stach stach). Des allusions pas franchement graveleuses pour qui n’a pas l’esprit retors, jusqu’à cette apothéose de vice : « I don’t watch porn, I read it ».

Gloups ? La messe est dite ! Plus d’ambiguïté possible : avec ces photos, la courageuse lanceuse d’alerte a rapidement fait le buzz sur TikTok, exposant l'infamie monochrome au bûcher internautique. Les réactions fusèrent en pagaille, allant du « Kmart a des explications à fournir » à « Je me sens comme un voyeur ». Certains ont tout de même avoué leur curiosité et une prédisposition à l'acheter.

Étonnamment, ce livre n’est pas une exclusivité de Kmart. Vous pouvez aussi le trouver chez QBD Books, Big W, ou sur Amazon. La page produit du site internet inclut un avertissement explicite : contenu sexuel, réservé aux plus de 18 ans. Mais visiblement… l’avertissement n’a manifestement pas suffi à désamorcer la psychose collective. Ou n'était pas assez lisible dans les rayons pour la cliente outrée.

Oh... wait !

Alors certes, la dissonance cognitive entre les phrases douces, légères, ou inspirantes que l’on s’attend à lire dans ce type d’ouvrage et le : « yes daddy » aura introduit un certain malaise. Publié chez Penguin, cet ouvrage de Mies Penders est présenté comme un livre de « coloriage pour les amateurs de romance ». L’ironie n’échappera à personne. « Si vous aimez le café glacé et les livres épicés… ce livre est le prochain sur votre liste de lecture », ajoute l’éditeur.

« Laissez votre véritable personnalité s’exprimer et laissez libre cours à vos fantasmes en coloriant ces motifs floraux douillets. » Car ce délicieux incident relève autant de la faille logistique, que de la tartufferie crasse.

En parcourant d’autres pages, on découvre en effet d’autres punchlines bien moins sujettes à figurer dans un dialogue de film pour adules : « if they ain’t faie, they ain’t bae » (si elle n’est pas sincère, ce n’est pas ta moitié.). Ou encore « fated mates », expression typique de la romance paranormale pour désigner des partenaires prédestinés l’un à l’autre, liés par le destin).

Et résolument le « team slow burn », qui vient des fandoms et de la romance, n’a rien d’obscène. Elle qualifie les lecteurs/spectateurs qui préfèrent les histoires d’amour qui s’installent lentement, avec une montée progressive de la tension émotionnelle et romantique.

Le retour du quart d'heure de gloire puritaine

Cachez-moi ces phrases que je ne saurais voir… ou protégez-nous de ces réseaux, qui nous rendent prompts à dégainer du scandale et du « shocking », avant même que de savoir s’il y a matière à s’indigner. Vivement l'option “Demain j’enlève le filtre” sur l'application chinoise.

D'autant que l'affaire aura ravivé la question sensible de ce qui peut — ou non — se retrouver en rayon dans des enseignes familiales comme Kmart. Certes, le livre affichait clairement un avertissement réservé aux adultes, mais son exposition dans un espace grand public a fait grincer des dents. Certains parents redoutent qu’un enfant curieux n’y ait accès trop facilement, quand d’autres estiment que les acheteurs majeurs doivent conserver leur liberté, à condition que l’étiquetage soit clair et la mise en avant plus encadrée.

Les distributeurs se retrouvent ainsi à jongler entre des clientèles diverses et une responsabilité croissante quant à la présentation de leurs articles. Dans ce cas précis, l’explicite du contenu a été largement pointé du doigt en ligne, sans qu’on sache vraiment si les avertissements étaient visibles en magasin.

L’épisode rappelle d’autres polémiques, déjà nées autour de cartes humoristiques ou d’objets de fantaisie un peu crus. La frontière entre « clin d’œil potache pour adultes » et « contenu inadapté aux enfants » reste ténue, et les enseignes composent désormais avec une demande croissante pour des produits reflétant à la fois les goûts et l’humour des adultes… sans heurter les familles.

