Mangas : pourquoi les versions pirates séduisent toujours plus ?

America Great Again… pas dans le bon sens

La palme revient aux États‑Unis, qui représentaient en 2024 plus de 12 % du trafic pirate global — soit environ 26,7 milliards de visites, classement dominé devant l’Inde et la Russie, rapporte Torrent Freak. Mieux : en matière de publishing (essentiellement manga), le territoire américain reste en tête.

Une ironie cruelle pour une culture japonaise exportée massivement… manifestement encore sous‑alimentée par l’offre légale en Amérique du Nord. Gen Z en avant‑garde, les lecteurs américains plébiscitent les traductions fan‑made – souvent publiées immédiatement après leur sortie au Japon – plutôt que des versions officielles parfois longuement payantes ou géolocalisées.

Résultat ? Les sites pirates restent plus rapides, plus gratuits… et parfois mieux traduits.

La riposte des éditeurs

Plusieurs stratégies sont déployées pour réagir à cette surconsommation illégale. Shueisha, par exemple, exerce des poursuites aux États‑Unis pour obtenir des informations sur les opérateurs de sites pirates via des assignations (28 U.S. Code § 1782), dans l’affaire dite de MangaBank — une enquête complexe aux ramifications multiples.

Par ailleurs, en mai 2025, une purge historique a frappé MangaDex : plus de 700 mangas étaient supprimés en un jour suite à des takedown DMCA coordonnés par l’industrie – Square Enix, Shueisha, Kodansha, Shogakukan et autres acteurs majeurs.

Le Japon, par le biais de l’initiative « Cool Japan », a investi environ 300 millions de yens (≈2 millions USD) dans un programme pilote d’IA destiné à détecter les contenus illégaux sur plus de 1 000 sites. Des arrestations ont eu lieu — y compris de personnes suspectées de diffuser des chapitres en avance en soudoyant du personnel de librairie.

L’argent public sert donc aussi à traquer le scantrad, pas seulement le streaming illégal. En France, une récente action a obtenu le blocage d'un de ces portails, avec la crainte qu'il ne rejaillisse un peu plus loin...

Une industrie qui souffre… mais qui grandit

Le poids économique du manga est colossal : en 2024, le secteur représentait environ 15 milliards USD, avec une projection à 70 milliards à l’horizon 2033. Toutefois, l’ombre du piratage plane lourdement : rien qu’au Japon, les pertes estimées s’élèveraient à environ 7 milliards USD en 2024.

Globalement, près de 1 332 sites pirates proposaient du manga en mai 2024, dont plus de 460 versions en anglais, causant jusqu’à 0,8 milliard USD de « lecture gratuite » par mois sur les dix plus gros sites anglophones

Des plateformes comme Manga Plus, K Manga ou Shōnen Jump App se développent, mais restent souvent fragmentées, géolocalisées, ou payantes — loin de concurrencer la gratuité pirate. L’IA de traduction, parfois poussée par les éditeurs, suscite même critiques et méfiances vis‑à‑vis de sa qualité.

Fake fast food ? Non, manga fast-read. Malgré les arrestations, les poursuites, les IA, le manga pirate prospère aux États-Unis.

Pourquoi ? Parce qu’il répond à une demande : immédiateté, accessibilité, gratuité. Si l’industrie veut réduire cet appétit vorace pour le scantrad, il lui faut offrir une alternative aussi simple, instantanée et fluide. Une leçon que même un lecteur distrait comprend sans peine (et sans VPN).

