Une claque pour l'IA Anthropic, qui n'échappera pas au procès

En Californie, le juge fédéral William Alsup vient de rejeter, sans détour, la demande d’Anthropic visant à faire appel d’une décision cruciale avant que ne débute le procès prévu en décembre 2025, rapporte l’agence Reuters.

L’entreprise, jaillie des labos les plus novateurs, soutenue par Amazon et Google (via Alphabet), espérait que la Cour d’appel du Neuvième Circuit examinerait dès maintenant sa défense fondée sur la notion de « fair use ». Mais le magistrat a tranché : la bonne méthode, c’est un procès complet, une tranche de vie judiciaire riche, afin de bâtir un dossier solide et irréfutable.

Des pratiques contestées pour une IA transparente

En juin, le juge avait déjà accordé une victoire partielle à Anthropic : l’usage de livres achetés et numérisés pour entraîner son IA Claude a été jugé conforme au « fair use », cette notion américaine clé qui régule l’usage des œuvres protégées.

Une reconnaissance de la dimension créative, transformative, du traitement par l’IA : « Comme tout lecteur aspirant à devenir écrivain », écrivait le juge Alsup, l’IA puise, non pour plagier, mais pour tourner le coin, inventer du neuf.

Pourtant, ce bel élan intellectuel se voit refroidi par la manière dont Anthropic a constitué son « central library » — un dépôt de millions d’ouvrages piratés, issus notamment de sites comme LibGen ou PiLiM. Une pratique que le juge qualifie d’irrecevable.

Doomsday calculation et record judiciaire à construire

Le juge Alsup n’y est pas allé par quatre chemins pour balayer les arguments catastrophistes d’Anthropic. La menace d’une faillite si le procès ne se suspend pas ? Une « doomsday calculation », une projection alarmiste reposant sur des suppositions en chaîne — et qu’il a très clairement rejetée.

Tant mieux, car dans cette affaire — nommée Bartz v. Anthropic PBC — se joue bien plus que l’avenir d’une entreprise : c’est l’équilibre entre innovation technologique et droits d’auteur qui sera à l’épreuve.

Le procès, fixé au 1er décembre 2025, ne laisse place à aucune distraction : les auteurs plaignants (Andrea Bartz, Charles Graeber, Kirk Wallace Johnson) veulent que les dommages soient évalués, et ils pourraient s’élever à des milliards de dollars, si bien sûr le jury les juge pertinents.

Procès emblématique pour la création et le droit

Voilà un affrontement juridique qui cristallise les tensions du moment : d’un côté, des créateurs de contenus littéraires qui revendiquent la défense de leur droit moral et patrimonial. De l’autre, une IA qui, pour apprendre, a absorbé des trésors culturels – légalement acquis ou non, voilà où le bât blesse. Le juge a tranché : l’usage légal est prenable en compte, l’usage illégal — non.

Anthropic a tenté de faire valoir que le jugement de juin, favorable sur le fair use, gagnerait à être revu immédiatement par un tribunal supérieur, afin d’en fixer les contours pour l’ensemble du secteur. Mais le juge préfère une route plus orthodoxe : laisser le procès dérouler toutes ses séquences — témoignages, preuves, argumentations — pour qu’en appel, on ait un dossier complet.

Le 1er décembre, ce sera l’heure de vérité. Si le jury retient que la conservation des ouvrages piratés est un acte illicite, les auteurs peuvent légitimement réclamer des indemnisations très élevées, potentiellement scandaleuses (jusqu’à 150.000 $ par œuvre, selon les lois en jeu).

C’est, en creux, une question posée à toute l’industrie de l’IA générative : jusqu’où peut-on puiser dans la culture sans la sacrifier ? Et quelles garanties faut-il offrir à celles et ceux qui l’ont façonnée ? Au fond, ce procès pourrait bien redéfinir les règles du jeu, et pas seulement pour Claude.

Par Nicolas Gary

