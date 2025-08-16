Fermeture de la librairie BDNet Bastille : rideau sur 21 ans de passion

« C’est la fin d’une belle aventure. 21 ans à vos côtés… Le départ à la retraite est arrivé pour notre patron. Merci d’avoir partagé avec nous toutes ces belles histoires dessinées. » Le message, sobre et ému, dit l’essentiel : BDNet Bastille, au 26, rue de Charonne (Paris 11ᵉ), annonce sa fermeture après plus de deux décennies de dédicaces, de conseils et de trouvailles graphiques.

Plus de vingt années de bande dessinée

Difficile d’évaluer tout ce que ce magasin a compté pour la bande dessinée – et c'est un client régulier qui l'affirme... – sans remonter à ce qui l’a façonné. BDNet Bastille s’inscrit dans un écosystème hybride : une librairie « physique » adossée à un site pionnier de vente en ligne, bdnet.com, et membre du groupement Canal BD, qui fédère des indépendants autour d’actions communes. Cette double appartenance – boutique de quartier, réseau national – a longtemps fait sa force, entre fidélité des habitués et visibilité éditoriale.

Le lieu, 180 m² à deux pas de Bastille, était connu pour ses rayons « à rallonge » : franco-belge, comics, manga, roman graphique, jeunesse et para-BD (figurines, affiches) – un assortiment qui collait à l’époque et à la diversité des lectorats. Un ancrage de quartier, aussi : à la croisée de la rue Ledru-Rollin, du boulevard Saint-Antoine, dans la rue de Charonne, la boutique a longtemps servi de repère aux lecteurs.

« Un libraire s’éteint et une boutique de chaussures s’éveille… quel dommage ! la librairie semblait bien fonctionner — l’Est parisien perd une librairie spécialisée et les éditeurs — auteurs un lieu de rencontres/dédicaces qui était bien connu des Parisiens… une pensée aux libraires qui vont devoir trouver un autre point de chute… », commente un internaute.

Halloween, on se faisait plaisir...

Un « temple » de la dédicace : la réa de BDNet Bastille s’est aussi bâtie autour d’un agenda d’événements très régulier. Des maisons d’édition comme Casterman, Dupuis ou Les Requins Marteaux y ont réalisé des signatures. Ces rendez-vous n’avaient rien d’exceptionnel : ils formaient une habitude, une sociabilité. Les files sur la rue de Charonne, les piles préparées, les ex-libris… C’était une scène.

Une âme, ou quelque chose s'approchant

Surtout, la librairie avait sa propre « voix » éditoriale, prolongée par les Gazettes BDNet Bastille — de petites revues maison, diffusées en boutique et en ligne, où l’équipe recommandait ses « pépites » et assumait des choix. Une manière, discrète, mais ferme, de résister à l’uniformisation des têtes de gondole : faire lire autrement, au-delà des seules locomotives.

On ne parlera pas d’institution, le mot serait un peu grand – mais quelque chose s'impose tout de même quand on additionne l’ancienneté, l’offre très large et la présence au long cours sur le web. Le site bdnet.com (avec ses sélections, ses listes d’événements, ses pages de collections) a prolongé la boutique bien au-delà du trottoir de Charonne. Ce va-et-vient physique/numérique constituait un modèle souple : animer un lieu, tout en cultivant une communauté plus vaste.

Alors, pourquoi fermer ? Le motif officiel, au-delà des conjonctures, tient à une histoire humaine (ou plutôt la fin d'une aventure humaine) : le propriétaire n’a pas trouvé de repreneur, alors qu'il prenait sa retraite. Tout simplement.

Il en restera des traces, mais pour les voisins et habitués, dont votre serviteur fait partie, disparaît cette jonction entre la rue et le livre : un endroit où l’on trouvait plus que ce qu’on cherchait. Rideau, donc. Mais saluons la troupe.

Et pour les habitants du XIe arrondissement, un autre établissement spécialisé vous attend : Refuge BD, au 40 rue Faidherbe. Une autre ambiance, certes, mais Nicolas vous y accueillera avec autant de plaisir.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com