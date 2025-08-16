Pour censurer des livres LGBTQ, encore faudrait-il les avoir lus…

Le Tennessee avait l’ambition — ou le culot — de débarrasser ses rayonnages scolaires des ouvrages LGBTQ+. Le tableau ? Une tentative de censure grotesque, appliquée avec la délicatesse d’un mammouth dans un magasin de porcelaine. Derrière les procédures rigides, un échec magistral, une logique absurde, et, finalement, une forme de revanche indirecte : l’attention — et la sympathie — ramassée par ceux qu’on voulait réduire au silence.
Prenons l’exemple sidérant du comté de Rutherford, où la censure a été appliquée sans que quiconque se donne la peine de feuilleter un seul roman.
Le conseil scolaire s’est livré à un tour de passe-passe bureaucratique : au lieu d’évaluer les ouvrages, il a repris la grille de notation de Moms for Liberty, groupe militant notoirement radical. Résultat ? Des retraits automatiques, sans le moindre examen, touchant même à des classiques comme Beloved de Toni Morrison. Autant réclamer l’interdiction des Beatles au motif que leur nom évoque les insectes…
Le choix des titres n’a rien d’anodin. Selon la Tennessee Equality Project, sept des neuf ouvrages les plus contestés abordent des thèmes queer ou sont signés par des auteurs LGBTQ+. Une logique implacable : on ne supprime pas le genre humain tout entier, seulement ses déclinaisons qui dérangent. Pourtant, les bibliothécaires et associations n’ont pas baissé les bras.
À Nashville, une première « March for Libraries » a réuni des dizaines de personnes brandissant des pancartes « Fight evil, read books! », avec une ferveur qui n’aurait pas dépareillé dans un stade universitaire. Depuis 2023, les mobilisations se multiplient pour défendre les rayons menacés.
À Collierville, la méthode a été encore plus brutale : 327 ouvrages traitant de thématiques LGBTQ+ ont disparu des écoles, sans qu’aucune politique officielle ne l’exige. PEN America a qualifié cette décision de « heartbreaking censorship » — et pour cause.
Plus largement, en 2023, le Tennessee a recensé 21 tentatives de retrait, visant au total 350 titres. Une vague idéologique qui dépasse largement un simple débat pédagogique. Mais cette frénésie de bannissements a déclenché une riposte inattendue : bibliothécaires, associations et lecteurs se sont unis, parfois avec sarcasme, toujours avec détermination.
Au moins 13 comtés de l'Etat ont retiré des exemplaires des bibliothèques scolaires publiques entre décembre 2023 et janvier 2025, soit le nombre le plus élevé de retraits de livres que l'État ait connu depuis l'adoption de la loi sur les documents adaptés à l'âge en 2022.
Près de 1400 livres, soit 1155 titres uniques, ont été soit entièrement retirés des bibliothèques scolaires, soit soumis à des restrictions d'accès strictes, comme l'a révélé une longue enquête menée par The Tennessean.
La justice, plus nuancée que certains élus, a commencé à rappeler que la censure n’a rien d’un outil constitutionnel. Le recours intenté contre Rutherford, soutenu par l’ACLU et PEN America, a porté un coup sévère à l’arrogance d’Anastasie aux ciseaux bien aiguisés : interdire sans lire revient tout simplement à piétiner la liberté d’expression.
L’affaire aura marqué un tournant, démontrant que la littérature n’est pas une variable d’ajustement politique. Au grand dam des pourfendeurs de la liberté de lire...
La disproportion des mesures saute aux yeux. Sur dix titres contestés, sept concernaient directement l’identité queer : impossible de parler de hasard. Et la méthode, expéditive et grotesque, a fini par se retourner contre ses promoteurs. L’édifice juridique, fragile, s’est effondré au premier choc.
Mais replacée dans un contexte plus large, cette débâcle n’est qu’un chapitre d’une histoire nationale : en 2023, plus de 4 200 ouvrages ont été visés à travers les États-Unis, un bond de 65 % par rapport à l’année précédente. Ici encore, les livres LGBTQ+ arrivent en tête des attaques, suivis par ceux qui traitent de questions raciales. La croisade ressemble moins à une politique éducative qu’à un blockbuster idéologique, où les gardiens autoproclamés de la morale se sont choisi une cible commode : les bibliothèques.
En voulant effacer des rayons quelques voix discordantes, le Tennessee a surtout offert au pays une démonstration éclatante de ce que devient une démocratie quand elle tourne le dos à ses propres livres.
Depuis plusieurs années, les États-Unis vivent une vague de censure ciblant les livres privés de voix LGBTQ+. En effet, le pays s'acharne depuis quelque temps sur les ouvrages LGBT dans les bibliothèques. Depuis 2020, les titres évoquant les relations ou droits des personnes LGBT sont parmi les premières cibles de ce mouvement.
De même, une “crise de la censure” sévit, actionnant des mécanismes organisés pour mener à bien ce qui ressemble à une offensive réactionnaire. Sous l’étiquette BookBanUSA, on voit fleurir des propositions de loi fédérales visant à épauler les districts scolaires dans leur volonté de supprimer certains livres LGBTQ ou sur le racisme. La censure ne se contente plus de quelques titres : elle cible une tendance de pensée, une inclusion jugée subversive.
Régulièrement, les livres portant sur les identités de genre et sexualités sont amplement visés. Voilà désormais près de cinq ans que le phénomène s'observe : un mouvement qui brandit une panique morale. Les thèmes LGBTQIA+ et genre figurent en bonne position parmi les préoccupations des censeurs, et ce, de façon ciblée.
On ne parle donc plus de prévention ni de protection : c'est une flamme idéologique idéologique qui cherche à incendier l’imaginaire collectif. Mais la justice, parfois, joue encore à contre-courant, en rappelant que l’égalité des idées est une quasi-défense civile.
Et puis, la littérature a déjà survécu aux autodafés : elle survivra aux formulaires du Tennessee.
Crédits photo : Chickenonline CC 0
