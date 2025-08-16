Un chef-d’œuvre restauré : Princesse Mononoké de retour en IMAX cet été

Plongeons d’abord dans l’essence même de l’œuvre. Le film se déroule dans le Japon du XVe siècle (période Muromachi), où le jeune prince Emishi Ashitaka contracte une malédiction après avoir blessé un dieu-sanglier enragé. Il part alors à l’ouest en quête d’un remède, et se retrouve au cœur d’un conflit poignant : entre le village industriel d’Iron Town, propulsé par Lady Eboshi, et la forêt sacrée défendue par des esprits et San, la mystérieuse « Princesse Mononoké » (fille élevée par des loups).

Le récit ne se contente pas de dépeindre une aventure épique, il soulève subtilement les tensions entre nature et progrès, engage une réflexion morale, écologique et spirituelle — toujours terriblement actuelle.

Une restauration dans les règles de l’art

Cette nouvelle ressortie est loin d’un simple rafraîchissement visuel. C’est une restauration filmique méticuleuse, supervisée par Atsushi Okui, vice‑président de Studio Ghibli, qui œuvre sur ces grandes fresques depuis 1993.

Grâce à une conservation exemplaire des négatifs 35 mm originaux, le film avait déjà été scanné en 4K il y a plus de dix ans — mais ce n’est qu’aujourd’hui que ces données étaient vraiment intégrées dans un DCP final, pour offrir une version en vraie 4K, fidèle à la vision du réalisateur.

Ce procédé contraste avec les restaurations basées sur l’upscaling ou les copies endommagées : ici, la résolution obtenue est authentique, sans artifice numérique, et révèle pleinement la magnificence du dessin et des couleurs — une clarté nouvelle, pensée pour les écrans les plus exigeants.

L’événement se dessine en deux temps

À l’international, la version restaurée a déjà été projetée en IMAX dès le 26 mars 2025 en Amérique du Nord, en version originale sous-titrée ou doublée en anglais. En France — mais aussi au Royaume-Uni et en Irlande — l’expérience démarre le 27 août 2025, avec deux semaines d’exclusivité IMAX, avant un déploiement plus large en version 4K.

Pourquoi cet événement suscite autant d’enthousiasme ? Pour les nostalgiques, c’est l’occasion rare de revivre l’envoûtement de cette fresque écologique et spirituelle dans tout son éclat originel — la forêt, les esprits, le feu, la tension — jamais vu ainsi.

Et puis, il y aura de nouveaux publics, c’est une fenêtre idéale pour découvrir un classique intemporel d’une précision visuelle inédite. Enfin, c’est un moment de célébration : le film retrouve une nouvelle jeunesse, revalorisée par une technologie de restauration respectueuse de l’œuvre.

