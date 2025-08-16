Prêté durant la Seconde Guerre mondiale, ce livre revient à la bibliothèque

L’ouvrage en question, Your Child, His Family, and Friends de Frances Bruce Strain, était un guide destiné aux parents, pour les aider à comprendre les relations de l’enfant avec son entourage. Imaginez : en 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des San Antonianes et San Antoniens ignoraient même que ce livre s’envolerait… vers le Mexique !

C’est un expéditeur (très discret) de l’Oregon, signé P.A.A.G., qui a envoyé le livre — accompagné d’une lettre touchante et amusante, relatant la découverte du livre parmi les affaires de leur feu père. Ils expliquent que c’était leur grand‑mère, Maria del Socorro Aldrete Flores (Cortez), qui avait emprunté le livre — probablement emporté lorsqu’elle partait travailler à l’ambassade américaine à Mexico.

La touche d’humour — qu’on adore — vient de la fameuse phrase glissée dans la lettre : « J’espère qu’il ne sera pas trop tard pour l’amende, parce que Grand‑ma ne pourra plus la régler. ». Diaboliquement humain . Et bonne nouvelle pour elle (et pour nous tous) : la bibliothèque a supprimé les amendes pour retard en 2021 .

Pour remettre les choses en perspective, ces 3 cents par jour, appliqués depuis 1943, représenteraient environ 896 dollars si la facture avait été calculée word‑for‑word. Et si l’on ramène ce montant à l’inflation, on frôle les 16.000 dollars actuels. Une somme absolument astronomique — heureusement évitée.

Le livre est arrivé en bon état, preuve solide que les ouvrages en papier peuvent traverser impunément les générations, les déménagements et le temps. Il est actuellement exposé dans le hall de la bibliothèque centrale de San Antonio durant tout le mois d’août, une pause émotive et visuelle dans la routine des rayonnages.

Ensuite, il sera confié aux Friends of San Antonio Public Library, puis vendu au profit de la bibliothèque, dans leur librairie d’occasion, le Book Cellar.

Bien sûr, ce n’est pas un record mondial : ce titre revient à un ouvrage emprunté au Sidney Sussex College, Cambridge, en 1668, et récupéré seulement en 1956, soit 288 ans plus tard. Mais 82 ans, soyons honnêtes, cela représente une vie entière — et une histoire assez touchante.

