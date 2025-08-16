IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible

Luc Julia serait donc un “expert” en IA... qui fait tousser ses pairs. Le 18 juin 2025, la Commission des affaires économiques du Sénat auditionne Luc Julia sur l’intelligence artificielle. Objectif : éclairer les parlementaires sur les enjeux de la régulation. Sur Public Sénat, on le voit développer son credo : les IA génératives ne seraient fiables qu’à 64 %, et cette fiabilité baisserait de 2 % par an.

Selon lui, cette donnée viendrait d’un rapport d’OpenAI. Sauf qu’aucune publication identifiable ne confirme cette statistique. Julia met aussi en garde contre la consommation énergétique des modèles et prône une régulation a posteriori plutôt que préventive.

Ces déclarations auraient pu passer inaperçues. Mais c’était compter sans Monsieur Phi, vidéaste populaire qui, mi-août, publie une vidéo disséquant la prestation. Et là, c’est l’orage. Dans un montage précis et ironique, il relève approximations, confusions et envolées lyriques mal placées.

Les « fractales » et « logarithmes » y sont moqués comme des ornements techniques sans lien clair avec l’argumentaire. Le ton se veut à la fois pédagogique et mordant, et le résultat, viralisé, devient vite la référence critique sur cette audition.

Le Raoult de l’IA : l’étiquette qui colle

Quelques observateurs jusqu'à lors discrets, mais bien avisés, nous en donnent pour notre IArgent : « On avait des phénomènes comme Laurent Alexandre ou Raphaël Enthoven... mais à ce niveau-là, il les enfonce tous ! » Et de rebaptiser Luc Julia “le Professeur Raoult de l’IA“ — un surnom qui évoque moins un chercheur qu’un personnage médiatique clivant, prompt aux affirmations fracassantes durant la période Covid.

L’affaire prend même un détour encyclopédique. La page Wikipédia de Julia est modifiée dans la foulée pour intégrer certaines critiques, avant que les ajouts ne soient rapidement effacés. Censure pour les uns, simple application des règles éditoriales pour les autres. Mais dans le camp des sceptiques, cela illustre une protection excessive accordée aux « figures ».

Siri, un titre qui fâche

Autre terrain miné : la fameuse mention « co-créateur de Siri ». Les faits, rappelés par Wikipédia, sont plus nuancés que la formule accrocheuse. En 1997, Luc Julia et Adam Cheyer travaillent sur un assistant vocal, « The Assistant », et déposent des brevets qui en esquissent le concept.

Or, Luc Julia quitta le projet bien avant la création de la startup Siri en 2007, rachetée par Apple trois ans plus tard. Il ne rejoint la firme à la pomme qu’en 2011, participant au développement de l’assistant déjà lancé. Pour ses soutiens, la filiation historique suffit. Pour ses critiques, c’est une accroche flatteuse qui relève du storytelling.

Que le Sénat l’ait présenté comme expert en IA devient alors risible. Ses propos traduisent une crispation réelle dans le milieu : certains chercheurs dénoncent la place accordée aux « grands témoins » médiatiques, jugés plus charismatiques que techniquement solides.

CHRONIQUE - Allons dans le mur avec Luc Julia

Sur les réseaux sociaux, les soutiens à Julia n’ont pas éteint la polémique. Au contraire, certaines défenses maladroites — minimisant les imprécisions ou éludant la question du CV — ont nourri le feu. Le montage précis de Monsieur Phi alimente la moquerie, et ses extraits circulent hors contexte comme autant de punchlines involontaires.

Derrière l’affaire : un problème plus large

La question dépasse le cas Julia. Dans un paysage médiatique saturé, où les plateaux réclament des avis rapides sur des sujets complexes, le statut « d’expert » se joue souvent sur la clarté du propos plus que sur sa rigueur. Mais l’audition au Sénat et son démontage public illustrent un revers possible : face à un public averti, la précision compte autant que l’éloquence.

Luc Julia poursuit ses fonctions chez Renault et ses interventions, sans commenter directement la vidéo polémique. Peut-être estime-t-il que l’orage passera. Mais cette séquence rappelle qu’en matière d’IA, la frontière est mince entre vulgarisation et simplification excessive — et qu'il importe avant tout de vérifier les informations communiquées...

Oh... Wait !

Crédits photo : Sénat

