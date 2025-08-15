Floride : un juge réhabilite des livres censurés pour “contenu sexuel” à l'école

L’incroyable volte-face judiciaire : la Floride condamnée à rouvrir ses rayonnages. Certains n'en finissent pas de rire. La machine législative avait jusqu’alors favorisé la défiance systématique : un citoyen signale, l’ouvrage doit disparaître dans un délai court — sans qu’aucune évaluation complète ne soit autorisée.

Le juge Mendoza n’y est pas allé de main morte : la loi est trop vague, inconstitutionnelle, il le dit clairement. Et il rappelle une évidence qu’on aurait cru acquise : ce n’est pas la politique qui choisit, mais les bibliothécaires. Leur expertise, leur sens de la valeur littéraire, voilà qui devrait guider la sélection des ouvrages — et non un décret asséné depuis le sommet, rapporte l'Associated Press.

Le juge impose désormais le test d’obscénité de la Cour suprême des États-Unis, un critère éprouvé permettant de juger une œuvre dans son ensemble — non pas de s’arrêter sur un extrait isolé jugé offensant

Des classiques littéraires au ban

Cette loi, votée en 2023, avait conduit à la disparition de titres majeurs : The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood, Native Son de Richard Wright, Slaughterhouse‑Five de Kurt Vonnegut — et tant d’autres.

Le rapport du Guardian, dévoilé peu après, détaille plus de 700 livres retirés, dans 33 districts scolaires, doublant les suppressions de l’année précédente. Parmi eux : Beloved de Toni Morrison, Normal People de Sally Rooney, ou encore Brave New World d’Aldous Huxley.

Une offensive inédite des éditeurs et auteurs

Cette bataille n’est pas isolée. Dès août 2024, une coalition — Penguin Random House, HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster, mais aussi des auteurs comme John Green, Angie Thomas, Jodi Picoult — avait engagé une action collective : la loi HB 1069 viole le Premier Amendement américain. Un professeur d’école avait même compilé les objections à partir d’un site anti-littérature, sans jamais avoir lu certains livres — une illustration glaçante de l’arbitraire.

En mars 2025, le juge Mendoza avait refusé de rejeter cette action : la suppression des livres ne relève pas de la liberté d’État mais d’un étouffement de la discrétion des bibliothécaires, remplacée par une logique de défi, de défiance — quoi qu’en pensent les œuvres.

Sur fond de purges littéraires sans nuance, cette décision intervient comme une bouffée d’air. Le juge exige que soit évalué le contexte global, la valeur artistique, politique, littéraire ou scientifique — pas un fragment isolé pouvant heurter une sensibilité éphémère.

Pour les défenseurs, ce jugement est un retour à un principe fondamental : l’accès à la diversité des idées et des imaginaires scolaires n’est pas négociable. Et l’on espère (vainement ? Résolument ?) que les rayons se reconstituent pas à pas.

Rappel du contexte...

En 2023, la Floride adopte la loi HB 1069, qui étend les restrictions déjà introduites par la loi HB 1467 un an plus tôt. Ce cadre impose aux écoles publiques de retirer ou de bloquer tout livre qu’un parent ou un résident juge “inapproprié” pour des élèves mineurs, en particulier pour “contenu sexuel” au sens large.

Les districts scolaires doivent agir rapidement, parfois avant même qu’une évaluation professionnelle soit menée, sous peine de sanctions. La loi confie ainsi aux plaignants un pouvoir direct sur les collections, remplaçant la discrétion des bibliothécaires par une procédure administrative de retrait quasi automatique.

Ce dispositif avait alors entraîné des centaines de suppressions d’ouvrages dans tout l’État... jusqu'au verdict du juge fédéral...

