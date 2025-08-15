Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable

Tout était là, insolite et glaçant : des ouvrages arrachés à leurs rayonnages, soigneusement empilés puis abandonnés comme de vulgaires déchets. C’est Jason Perry, le maire de Croydon, qui s’indigne à demi-mot — dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux — dénonçant cette découverte comme un « scandaleux absolu, que des livres soient jetés dans la rue comme des ordures »

Mais l’indignation est brouillée par un incroyable retournement : les coupables ne sont pas des vandales anonymes ou des squatteurs — comme il essaye de le suggérer — mais des entrepreneurs mandatés par son propre conseil.

Quand l’amateurisme tourne à la catastrophe

En effet, d’après une enquête poussée du site Inside Croydon, ces ouvrages ont été vidés et éliminés par des prestataires engagés par le conseil municipal, lors d’une opération de « nettoyage » post‑fermeture de la bibliothèque.

L’étrange ironie — ou la cruelle absurdité — réside dans le fait que le maire, après avoir reconnu l’ampleur du désastre, tente de déléguer les responsabilités : « Nous nous occuperons de ces entrepreneurs. » Une volte-face qui sonne creux, face à l’ampleur du gâchis.

Ce n’est pourtant pas un coup inattendu : la fermeture de Broad Green Library, à la fin de l’an passé, faisait partie d’un vaste plan visant à fermer quatre bibliothèques dans le borough, avec l’argument — contestable — d’économiser moins de 500.000£ par an.

Mais, comme le relevait la BBC en mars 2025, ces établissements fermaient pourtant dans des quartiers où ils servaient de véritables points d’ancrage communautaires, bien au-delà du prêt de livres. Pour Kiran Choda, utilisatrice régulière, c’était aussi un lieu de réconfort, d’échanges — et de lien social — aujourd’hui irrémédiablement rompu.

La colère monte, le malaise persiste

Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent. L’une écrit, désemparée, : « C'est tellement triste de voir… tous les livres de la bibliothèque de Broad Green sont jetés dehors comme des ordures, alors qu'ils pourraient être donnés à ceux qui en ont besoin ou à des centres pour enfants, des écoles ou des hôpitaux. »

Un autre, au ton plus acerbe, rappelle à Perry que « vous auriez pu résoudre le problème avant qu’il ne commence. Maintenant vous prétendez être le bon samaritain qui répare les choses ».

Le contraste est frappant : fermer une bibliothèque (considérée par beaucoup non comme un luxe, mais un essentiel) est déjà une décision pesante. Mais jeter ses livres à la rue, dans le plus pur désintérêt — voire en les abandonnant froidement —, c’est un coup d’épée dans le cœur même d’une communauté. Une bibliothèque, rappelait une autre voix, représente une bouée de secours, pas un stock d’actifs dispensable.

Et pour l'heure...

Ce gisement de papier abandonné, là sur le trottoir, n’est pas seulement un signe de mauvaise gestion : c’est un message clair — et dérangeant — sur ce que devient notre rapport au patrimoine culturel et au bien commun. Le maire, dans sa vidéo, promet des réponses.

Mais pour beaucoup, elles sonnent comme un silence coupable loin d’apporter réconfort ou restitution réelle à ceux qui dépendaient de ce lieu — et de ses livres — comme d’un phare.

Crédits photo : Inside Croydon

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com